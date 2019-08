Forfait mobile : 5 Go à 2€ par mois, un prix imbattable à saisir vite 🔥

Sur le site marchand Cdiscount, ce forfait mobile s’appelle « l’immanquable ». Il faut reconnaître que ce prix est à couper le souffle pour ceux qui veulent souscrire à un abonnement mobile pour la rentrée. Sur les derniers mois, Cdiscount s’est montré vraiment très compétitif sur ses offres avec des promotions bien plus généreuses que des acteurs traditionnels.

Alors que ses homologues RED by SFR ou Bouygues Telecom ont arrêté leurs offres illimitées à 5€ par mois, Cdiscount Mobile arrive cette semaine avec un prix choc sur son forfait mobile. La seule condition pour bénéficier de l’offre est de ne pas déjà être un client existant de l’opérateur mobile virtuel. Autrement dit, pour bénéficier de ce forfait à prix avantageux, il faudra obligatoirement être un nouveau client chez Cdiscount Mobile. Ce forfait n’engage à rien, puisque l’offre est sans engagement de durée.

Cdiscount Mobile fait chuter le prix du forfait mobile

Cdiscount sait que la rentrée est un moment stratégique pour changer de forfait mobile, et il n’hésite pas à faire des promotions pour capter une bonne partie du marché. En ce moment même, et jusqu’au 19 août prochain, le marchand met en avant un deal spécial sur son forfait mobile, et il serait vraiment très dommage de le manquer. Depuis le début de cette année, Cdiscount n’a jamais été aussi généreux avec ses clients.

En l’occurrence, cette offre inclut les SMS et MMS illimités, 200 minutes d’appel ainsi que 5 Go de données internet pour 1,99€ par mois. Ce forfait mobile est sans engagement, et le tarif avantageux est valable pour les six premiers mois. Au delà de cette période, le prix remonte à 9€ par mois – ce qui reste encore très convenable par rapport à ce que l’on retrouve chez la concurrence. Encore une fois, vous pouvez choisir de résilier à tout moment si vous n’êtes finalement plus très satisfait par le prix.

Contrairement aux opérateurs traditionnels, Cdiscount s’appuie sur l’opérateur télécom NRJ Mobile – qui lui même s’appuie sur les réseaux Orange, SFR et Bouygues Telecom pour ses télécommunications. Vous avez donc la certitude de bénéficier de l’un des meilleurs réseaux dans l’Hexagone (vous pouvez demander à choisir votre réseau) au meilleur prix. Encore une fois, c’est la première fois en 2019 que le marchand Cdiscount propose un forfait à 2€ par mois avant de telles caractéristiques.

Enfin, sachez que vous bénéficiez aussi tous les mois d’un giga de données internet dans l’Union Européenne et les DOM. Il s’agit toutefois d’une couverture en 3G+ (contrairement à la 4G+ si vous êtes en France), ce qui permet toutefois de vous dépanner si vous avez un déplacement ou week-end à faire dans ces zones.

Où trouver un forfait conforme à ses besoins ?

Ci-dessous, notre comparateur de forfait mobile au meilleur prix. Comme vous pouvez le constater par vous-même si vous décidez de filtrer les différents paramètres, il n’y a aucun forfait mobile à 2€ par mois qui soit aussi compétitif. Hormis Free qui propose un forfait à 2€ par mois (avec seulement 50 Mo de données internet), aucun autre opérateur n’est capable d’offrir un tarif qui soit aussi généreux que celui que vous pouvez trouver chez l’opérateur Cdiscount Mobile.

Que ce soit le forfait mobile de Cdiscount ou ceux qui sont disponibles chez les autres opérateurs présents dans notre comparatif, il faut savoir qu’il y a tout le temps des dates d’expiration pour les offres spéciales. Dans le cas d’un Cdiscount Mobile, ce forfait à 2€ par mois disparaît dans quelques jours déjà, et il vaut mieux en profiter au plus vite avant qu’il ne soit trop tard.