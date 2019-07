RED by SFR : fin de la promo forfait mobile illimité 40 Go pour 10€ par mois ce soir 🔥

C’est l’été, et c’est le moment idéal pour changer de forfait mobile et RED by SFR propose une très belle offre sur son forfait illimité 40 Go qui est proposé à 10€ par mois à vie. Cette offre est très intéressante, et le meilleur rapport qualité-prix du moment sur les forfaits mobile comme elle est valable à vie, pas de mauvaises surprises au bout de 12 mois. Attention, la promotion finit ce soir à minuit, soyez rapide si vous voulez en profiter.

Si vous cherchiez à changer de forfait mobile en ce moment, c’est chez RED by SFR qu’il faut jeter un coup d’oeil. L’opération télécom mène une opération séduction pour séduire de nouveaux abonnés – et son offre en cours qui expire ce soir en est le parfait exemple. En plus d’être sans engagement, le forfait mobile illimité RED by SFR offre la garantie du « valable à vie », ce qui est un point crucial pour ce genre d’offre promotionnelles

Que contient le forfait mobile RED by SFR 40 Go à 10€ ?

Pour 10€ par mois, le forfait comprend les appels illimités, les SMS/MMS illimités et 40 Go de données en France. Les appels illimités sont vers tous les mobiles et fixes en France et en DOM. Pour l’étranger, vous bénéficiez également de 4 Go de données par mois depuis l’Europe et les DOM, de quoi rester connectés en voyages. Vous bénéficiez bien évidemment du réseau haut débit 4G de SFR, qui est l’un des meilleurs de France. Le vrai point fort de ce forfait réside dans la quantité de données proposées, et surtout par le fait que l’opérateur mobile ne change pas son tarif au bout d’un an, comme c’est le cas chez une bonne partie de ses concurrents.

Si vous insistons sur le fait qu’il faille se dépêcher pour bénéficier de cette offre sur forfait mobile, c’est parce que RED by SFR a décidé de mettre fin à son offre promotionnelle dès ce soir. Après minuit, l’opérateur met fin à son offre promotionnelle, ce qui serait très dommage si vous aviez prévu de changer de forfait dans les jours à venir.

Free réplique avec son forfait illimité 60 Go

La réponse de Free ne s’est pas fait attendre avec son forfait illimité 60 Go qui est proposé à 8,99€ par mois pendant un an. Même si l’offre repasse à 19,99€ au bout de 12 mois, c’est une bonne solution si le point le plus important pour vous est le volume de données disponible, quitte à changer d’opérateur et de forfait mobile au bout d’un mois. Cette nouvelle promotion est disponible dès aujourd’hui, et dure jusqu’au 31 juillet. Elle comprend les appels, SMS et MMS illimités vers la France et les DOM, et 60 Go de données mobiles. Pour le voyage vous avez également 4 Go de disponibles depuis l’Europe et les DOM, avec les appels, SMS et MMS illimités.

Comment garder son numéro de forfait mobile ?

Pour passer chez RED by SFR, Free ou tout autre opérateur sans perdre votre numéro de téléphone c’est très simple. Avec votre mobile actuel, appelez le 3179. Après quelques secondes d’attente, vous entendrez votre numéro RIO, puis vous recevrez un SMS pour vous le rappeler. Lorsque vous faites votre commande de forfait mobile sur le site de RED by SFR, il vous suffit d’indiquer dans les cases correspondantes votre numéro de téléphone actuel ainsi que votre RIO. Vous recevrez ainsi votre SIM avec un numéro temporaire jusqu’au jour pour lequel vous avez demandé la portabilité du numéro de mobile.