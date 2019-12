Forfait mobile : Noël continue, offre flash 5 Go à 4,99€ / mois 🔥

Si Noël est passé, Prixtel donne un second souffle aux fêtes de fin d’année avec une excellente promotion sur son forfait mobile « Le complet ». Il est l’un des rares opérateurs à proposer une telle offre alors que la plupart de ses concurrents ont terminé les réductions avant les fêtes. C’est donc l’occasion parfaite pour se tourner vers un nouvel abonnement et anticiper sur les bonnes résolutions de l’année prochaine en économisant sur ses factures – tout en conservant un forfait mobile dont la qualité est au rendez-vous.

Voici l’offre de Prixtel :

Voir l’offre Prixtel

Prixtel et son forfait mobile « Le complet » ont l’avantage indéniable de se différencier des concurrents avec un tarif mensuel qui se base uniquement sur la consommation réelle de données mobiles utilisées. Selon le nombre de data, le prix peut donc fluctuer mois après mois. Avec Prixtel, vous n’avez plus de risque de tomber dans le hors-forfait, ni d’avoir un forfait largement trop grand. Vous payez le prix juste, et vous économisez donc forcément.

Un forfait mobile adapté aux usages de chacun

Avant de rentrer dans le détail des caractéristiques de ce forfait mobile, il faut d’abord rappeler que ce n’est qu’une offre éphémère : elle se termine le 31 décembre, vous devrez être rapides pour réaliser des économies avec Prixtel. Avec ou sans promotion, Prixtel reste l’un des opérateurs plus compétitifs au niveau des prix.

Pour ce qui est du forfait mobile « Le complet », il s’accompagne de tous les appels, SMS et MMS en illimité. C’est ensuite la quantité de data mobiles utilisée qui définira le prix final de l’abonnement chaque mois. Pour prendre un exemple, l’abonnement coûtera 4,99 euros par mois pour celui qui utilisera de 0 à 5 Go d’Internet (ce tarif est valable pendant les 12 premiers mois, puis il passe à 9,99 euros par mois). Si le client consomme un mois entre 5 et 15 Go de data, il sera alors facturé 9,99 euros sur la période (offre valable pendant un an, puis 14,99 euros par mois). Enfin, dans le cas où il consommerait de 15 à 50 Go d’Internet sur un mois donné, l’abonnement lui reviendrait à 14,99 euros (puis 19,99 euros après un an).

Pour découvrir le détail du forfait Prixtel, c’est ici :

Voir l’offre Prixtel

Comme vous l’aurez compris, le prix mensuel de votre forfait mobile Prixtel évolue tous les mois selon la consommation réelle de données internet. La facture peut donc évoluer en fonction des périodes de l’année – chutant par exemple durant les vacances d’hiver ou d’été et montant un peu plus durant des périodes de travail intenses. On notera que ces prix sont tous plus avantageux que ceux de la concurrence – que vous soyez dans le premier, deuxième ou troisième palier du forfait mobile « Le complet ».

Zéro engagement, via un réseau premium

L’offre proposée en ce moment par Prixtel sur son forfait mobile permet d’obtenir une remise sur les 12 premiers mois après la souscription à l’abonnement. Après cette année, chaque palier de l’abonnement se voit ajouter 5 euros de plus : la consommation entre 15 et 50 Go de données mobiles passe par exemple de 14,99 euros à 19,99 euros au bout de 12 mois.

Toutefois, Prixtel ne demande aucun engagement à ses clients. Ils peuvent donc résilier à tout moment leur forfait mobile s’ils ne sont plus convaincus par le prix. Dans tous les cas, même après la première année où les tarifs sont préférentiels, le coût de l’abonnement reste encore très compétitif face aux autres acteurs du marché.

On rappellera aussi que Prixtel est un opérateur mobile virtuel. Si le client ne voit pas la différence, cela signifie qu’il s’appuie sur des infrastructures physiques de partenaires dans les télécoms. En l’occurrence, Prixtel s’appuie sur les réseaux d’Orange et de SFR, deux opérateurs qui sont classés pour leur qualité respectivement numéro un et numéro trois du marché français par l’ARCEP. Cela vous permet donc de choisir l’un ou l’autre, selon la qualité du signal qu’il offre dans la région où vous êtes.

Voici l’offre flash sur le forfait mobile de Prixtel :

Voir l’offre Prixtel