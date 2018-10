🔥 Forfait mobile : quelle option RED by SFR, B&You ou Free choisir ?

Si vous rĂ©flĂ©chissez Ă changer de forfait mobile, le climat actuel est favorable : que ce soit RED by SFR, B&You ou encore Free, on retrouve de belles remises chez tous ces opĂ©rateurs français – rĂ©putĂ©s pour ĂŞtre « sans engagement ». Ci-dessous, les meilleures offres chez chacun d’entre eux pour obtenir son forfait mobile au meilleur tarif.

Attention, ces bons plans ne sont accessibles qu’aux nouveaux clients.

RED by SFR : un forfait mobile illimitĂ© jusqu’Ă 60 Go

Comme Ă chaque fois depuis quelques mois, RED by SFR est très compĂ©titif sur tous ses abonnements mobiles. L’opĂ©rateur propose en ce moment deux offres de forfait mobile illimitĂ© sur les appels, SMS et MMS. Ci-dessous, vous trouverez donc le dĂ©tail de chacun.

La première concerne une offre illimitĂ©e qui s’accompagne de 40 Go de donnĂ©es internet par mois en France ainsi que 3 Go de de donnĂ©es mobiles qui peuvent ĂŞtre utilisĂ©es Ă travers l’Union EuropĂ©enne. C’est un forfait mobile RED by SFR qui est sans engagement, et dont le prix est fixĂ© Ă 10 euros par mois. A noter que RED by SFR garantit ce tarif « à vie » et s’engage Ă ce qu’il ne change pas tant que le client reste chez lui. Hors pĂ©riode de promotion, ce forfait n’inclut que 1 Go de donnĂ©es internet par mois, soit 40 fois moins.

Le deuxième forfait mobile RED by SFR actuellement en promotion inclut 60 Go de donnĂ©es internet en France, et 15 Go de donnĂ©es mobiles par mois dans l’Union EuropĂ©enne, au Canada et aux Etats-Unis. C’est un forfait qui est donc plus complet, et qui saura rĂ©pondre aux attentes des grands voyageurs. RED by SFR offre ce forfait pour 15 euros par mois.

Selon l’ARCEP, le rĂ©seau SFR couvre 99% du territoire en 3G, et plus de 97% en 4G.

Les deux forfaits RED by SFR sont disponibles jusqu’au 29 octobre :

Bouygues : B&You et son offre illimitée à 9,99€ par mois

Au delĂ de RED by SFR, il y a le fameux forfait mobile B&You de chez Bouygues qui est presque tout aussi compĂ©titif : il inclut aussi les appels, SMS et MMS en illimitĂ©, et il rajoute 30 Go de donnĂ©es internet en France – dont 3 Go en Union EuropĂ©enne. C’est certes un peu moins que RED by SFR, mais ça reste largement suffisant pour un utilisateur classique.

Ce forfait mobile est vendu pour 9,99 euros par mois, avec un prix valable Ă vie. C’est le seul opĂ©rateur avec RED by SFR qui offre ce type de promesse. A noter que B&You est aussi connu pour ĂŞtre un opĂ©rateur « sans engagement », et le client peut rĂ©silier Ă tout moment sa souscription s’il n’est plus satisfait par le service.

L’offre de forfait mobile B&You est valable jusqu’au 30 octobre 2018 :

Free Mobile conserve son offre valable 12 mois

Chez Free Mobile, on renouvèle la promotion qui Ă©tait censĂ©e se terminer le 25 octobre – pour le plus grand bonheur des retardataires. Chez Free, il s’agit aussi d’une offre « illimitĂ©e » sur les appels, SMS et MMS. A cela viennent aussi s’ajouter 60 Go de donnĂ©es internet. Le tout pour seulement 8,99 euros par mois, sans aucun engagement.

Toutefois le tarif de ce forfait mobile Free n’est valable que pour les 12 premiers mois, après quoi il remonte Ă 19,99 euros par mois. Ce n’est donc pas un tarif « valable Ă vie » comme on peut le voir chez certains concurrents. Il n’empĂŞche que le forfait mobile est compĂ©titif sur les 12 premiers mois, et qu’il peut ensuite ĂŞtre rĂ©siliĂ© Ă tout moment.

Quid d’une offre box internet sans engagement ?

En ce moment, RED by SFR propose aussi une offre de box internet assez exceptionnelle : l’opĂ©rateur respecte encore une fois son principe de « sans engagement » pour ce produit-lĂ , contrairement Ă ses concurrents qui n’hĂ©sitent pas Ă demander 12 Ă 24 mois d’engagement sur la box internet. Jusqu’au 5 novembre, l’opĂ©rateur propose la Fibre avec le Très Haut DĂ©bit (1 GB/s en tĂ©lĂ©chargement, 200 MB/s en envoi) pour 20 euros par mois. Ceux qui ne sont pas Ă©ligibles Ă la Fibre pourront basculer sur l’offre ADSL Ă 15 euros par mois.

Vous pouvez retrouver les détails ici :

