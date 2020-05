Forfait mobile : RED by SFR, baisse drastique des prix ce soir 🔥

Pendant le confinement, RED by SFR a conservĂ© le mĂŞme prix pour son forfait mobile. Alors que le premier week-end « hors de chez soi » arrive, l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com a dĂ©cidĂ© de faire une Ă©norme promotion. En l’occurrence, son forfait mobile illimitĂ© sur les appels, SMS et MMS avec 100 Go de data est au prix de 12€ par mois – seulement. A titre d’information, ce forfait Ă©tait encore Ă 20€ par mois (-40%) il y a quelques heures.

Pour dĂ©couvrir ce forfait mobile extra, c'est ici :

Pourquoi choisir RED by SFR ?

Au fil des annĂ©es, RED by SFR est devenu un acteur incontournable sur le forfait mobile. C’est aujourd’hui lui qui lance les promotions, et c’est lui que ses rivaux regardent pour adapter leurs offres. Cette fois-ci, il prend tout le monde de court avec une promotion qui vient d’ĂŞtre dĂ©voilĂ©e ce vendredi Ă 18h00 – en sachant qu’elle se termine dĂ©jĂ lundi soir.

Comme nous l’avons dĂ©jĂ dit plus haut, ce forfait mobile avec les appels, SMS et MMS en illimitĂ© et 100 Go de data est au prix de 12€ par mois. En temps normal, il faut compter 20€ par mois pour autant de data. Pour 12€ par mois, on peut espĂ©rer tout au plus 60 Go (et encore, en gĂ©nĂ©ral c’est plutĂ´t 60 Go pour 15€ par mois). Bref, vous l’aurez compris, RED by SFR baisse son tarif pour le plus grand bonheur de tous.

Si RED by SFR a aujourd’hui tellement le vent en poupe, ce n’est pas seulement grâce Ă ses tarifs. En l’occurrence, il propose aussi un abonnement qui est sans engagement de durĂ©e. Le client a donc toute la flexibilitĂ© et la libertĂ© qu’il souhaite. S’il n’est plus satisfait de son offre, il peut changer de forfait mobile et aller voir ailleurs. L’opĂ©rateur sait pertinemment qu’il se positionne parmi les meilleurs du marchĂ©, et il est prĂŞt Ă assumer ce risque.

Ensuite, il faut savoir que le forfait mobile de RED by SFR n’offre pas une promotion limitĂ©e. En gĂ©nĂ©ral, les autres opĂ©rateurs limitent les prix rĂ©duits aux 6 Ă 12 premiers mois. Ce n’est pas le cas chez lui, oĂą le prix ne changera pas après la première annĂ©e de souscription. Si vous voulez ĂŞtre tranquille sur la durĂ©e, et avoir un prix rĂ©duit, RED by SFR est le choix du moment.

Un forfait mobile identique au Black Friday

Une Ă deux fois par an, RED by SFR baisse vraiment les prix de son forfait mobile. Et justement, pour ce troisième week-end de mai, il a dĂ©cidĂ© de faire aussi bien que lors du Black Friday de l’annĂ©e dernière. En quelques heures, il avait Ă©coulĂ© des dizaines de milliers d’abonnements mobiles. Cette fois-ci, ce forfait mobile est Ă un prix imbattable pendant 72 heures.

Il vous suffit de comparer ce forfait mobile avec votre abonnement actuel pour comprendre Ă quel point il est compĂ©titif. Dans les trois dernières annĂ©es, on n’a jamais vu un tarif aussi faible pour un forfait illimitĂ© avec 100 Go de data. Actuellement, B&YOU fait une remise sur son forfait 100 Go – mais celui-ci est Ă 15,99€, soit 33% plus cher que celui de RED by SFR.

Si vous aviez l’intention de faire des Ă©conomies sur votre forfait mobile, c’est le week-end oĂą il faut se bouger. Attention, pour ĂŞtre Ă©ligible Ă cette offre spĂ©ciale, il faudra ĂŞtre un nouveau client chez RED by SFR (et SFR). Si vous avez dĂ©jĂ Ă©tĂ© client, ou si vous ĂŞtes encore client, il ne sera pas possible de pouvoir bĂ©nĂ©ficier de ce tarif absolument dingue.

Une box internet très séduisante chez RED by SFR

En plus d’avoir un forfait mobile Ă prix mini ce week-end, RED by SFR a Ă©galement une offre spĂ©ciale sur sa box internet. En quelques jours, vous pouvez renouveler vos abonnements tĂ©lĂ©coms pour faire des Ă©conomies absolument folles. En l’occurrence, il propose la Fibre avec le très haut dĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement…!) et les appels illimitĂ©s vers les fixes et mobiles pour 23€ par mois. En temps normal, cette offre est proposĂ©e Ă 36€ par mois.

Que ce soit pour le forfait mobile ou pour la box internet, RED by SFR a dĂ©cidĂ© de ne demander aucun engagement pour le client. Par ailleurs, le tarif affichĂ© pour cette box n’Ă©voluera pas au bout d’un an, comme c’est le cas chez tous les fournisseurs d’accès internet. Bref, encore une fois, vous ĂŞtes servis. Mais comme pour le forfait mobile, cette offre spĂ©ciale RED Box se termine dĂ©jĂ lundi.

Pour dĂ©couvrir le forfait mobile et la box de RED by SFR, c'est ici :

