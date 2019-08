Forfait mobile : RED by SFR + des offres flash qui finissent sous 24h 🔥

Cet Ă©tĂ©, les opĂ©rateurs font des promotions spĂ©ciales sur leur forfait mobile. Que ce soit des acteurs traditionnels comme SFR, RED by SFR ou encore des opĂ©rateurs mobiles virtuels comme Prixtel ou Cdiscount Mobile, il y a de très belles opportunitĂ©s Ă saisir – parfois mĂŞme en dessous de 5 euros par mois. Pour vous aider dans vos recherches, nous avons choisi pour vous les forfaits mobiles qui expirent dans les heures Ă venir.

Il faut savoir que pour chaque forfait mobile que nous avons citĂ© un peu plus bas, il y a une seule condition que l’on retrouve partout : il faut absolument ĂŞtre un nouveau client de l’opĂ©rateur pour pouvoir prĂ©tendre Ă la promotion. Les clients qui sont dĂ©jĂ chez l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com ne peuvent pas migrer vers l’abonnement Ă prix rĂ©duit. Heureusement, changer de forfait mobile se fait de manière automatique et gratuite, lors de l’ouverture d’un forfait chez un nouvel opĂ©rateur.

SFR : -410€ sur le nouveau Galaxy Note 10

Mercredi dernier, Samsung a officialisĂ© ses nouveaux tĂ©lĂ©phones Galaxy Note 10 et Note 10+, deux nouveaux smartphones haut de gamme qui s’imposent comme les nouvelles rĂ©fĂ©rences pour cette deuxième partie de l’annĂ©e. Disponibles aux prix respectives de 959€ et 1109€, ils sont dĂ©jĂ disponibles chez SFR avec une très belle rĂ©duction : vous pouvez au choix les prendre avec ou sans forfait mobile, et les remises sont vraiment très intĂ©ressantes.

Si vous dĂ©cidez de ne pas prendre de forfait mobile avec engagement, vous pouvez obtenir jusqu’Ă 410€ de rĂ©duction sur chacun des deux modèles grâce Ă un bonus gonflĂ© pour la reprise de votre ancien tĂ©lĂ©phone. C’est grâce au corĂ©en Samsung que vous pouvez tĂ©lĂ©charger un coupon pour augmenter le bonus de reprise chez SFR, ce qui vous permet d’obtenir le dernier Samsung Galaxy Note 10 Ă 549€ au lieu de 959€ (-43%).

Pour ceux qui sont prĂŞts Ă prendre un forfait mobile chez SFR, il y a une solution pour bĂ©nĂ©ficier d’un prix initial encore plus avantageux. En l’occurrence, le forfait illimitĂ© 60 Go de l’opĂ©rateur vous permet d’obtenir le Galaxy Note 10 pour 299€ avec un Ă©chelonnement des paiements sur une pĂ©riode de 24 mois (8€ par mois sur cette pĂ©riode). Attention, cette offre est limitĂ©e, vous pouvez en savoir davantage ici :

Précommander le Galaxy Note 10

RED by SFR : un forfait mobile 40 Go

Cela faisait longtemps que le forfait mobile de RED by SFR n’a pas Ă©tĂ© aussi gĂ©nĂ©reux. Il faut savoir que RED by SFR est une filiale de SFR, et qu’elle offre que des abonnements sans aucun engagement, et en ligne. En ce moment, il y a une offre très compĂ©titive sur un forfait mobile illimitĂ©. Pour 10€ par mois, vous pouvez obtenir les appels, SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 40 Go de donnĂ©es internet et 100 Go de stockage dans le Cloud SFR. Le tout est sans engagement, et le tarif est valable Ă vie.

Pour ceux qui veulent un forfait mobile plus international, il y a une autre promotion gĂ©nĂ©reuse chez RED by SFR : les appels, SMS et MMS illimitĂ©s, 60 Go de donnĂ©es internet en France et 15 Go de donnĂ©es Ă l’Ă©tranger (UE + Canada + USA) pour 15€ par mois seulement. Encore une fois, ce forfait mobile RED by SFR est sans engagement, et le prix est garanti Ă vie.

Ces deux offres de forfait mobile RED by SFR expire ce lundi Ă minuit :

Voir l’offre RED by SFR

Cdiscount : 30 Go à 2,99€ / mois

Pour les petits budgets, Cdiscount Mobile a une offre très compĂ©titive. Le site marchand est en mesure d’offrir des prix incroyables sur les abonnements du fait qu’il bĂ©nĂ©ficie de synergies avec sa plateforme marchande. C’est donc chez lui que l’on retrouve souvent de très belles promotions de forfait mobile, sans engagement. Toutefois, ils sont gĂ©nĂ©ralement avec une durĂ©e limitĂ©e.

En ce moment, le forfait Cdiscount Mobile inclut les appels, SMS et MMS illimitĂ©s et 30 Go de donnĂ©es internet en France pour 2,99€ par mois. C’est un forfait qui est sans engagement, et ce tarif est valable sur les 6 premiers mois suivant l’inscription. Au delĂ de cette pĂ©riode, le prix remonte Ă 12€ par mois – ce qu’il faut prendre en compte. Toutefois, cela reste encore un tarif très avantageux.

Voir l’offre Cdiscount

Prixtel est toujours au sommet

Comme nous l’avons dĂ©jĂ mentionnĂ© un peu plus tĂ´t cette semaine, l’opĂ©rateur mobile virtuel Prixtel a une très belle offre sur son forfait mobile. Cet acteur s’appuie sur les excellents rĂ©seaux de Orange et SFR pour proposer un forfait mobile variable, qui s’adapte vraiment Ă la consommation de ses clients finaux et c’est apprĂ©ciĂ©. C’est donc un modèle unique, que l’on ne peut qu’apprĂ©cier.

Au delĂ du fait que les clients bĂ©nĂ©ficient des appels, SMS et MMS illimitĂ©s (un standard dans l’industrie), le prix mensuel de leur forfait mobile Prixtel dĂ©pend de leur consommation de donnĂ©es. S’ils consomment peu, le prix tombe donc sensiblement. Ci-dessous, le tarif sur les 12 premiers mois. Au delĂ de cette pĂ©riode, le prix revient Ă la normale – mais il reste encore très compĂ©titif par rapport aux acteurs plus classiques.

Prixtel offre un abonnement sans engagement, ce qui laisse toute la flexibilitĂ© au client. Toutefois, ce forfait mobile expire dĂ©jĂ le 13 aoĂ»t (mardi) Ă minuit, il faut donc s’activer pour pouvoir en profiter. Pour retrouver toutes les conditions sur le forfait mobile Prixtel, c’est par ici :

Voir l’offre Prixtel