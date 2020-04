Forfait mobile : une offre illimitée imbattable à 5€ vient de tomber !

Et si pendant le confinement, vous faisiez des économies ? Le forfait mobile est un poste que l’on peut facilement optimiser grâce à des offres qui apparaissent par-ci par-là, au fil du temps. Ce week-end, c’est l’opérateur mobile virtuel Prixtel qui créé la surprise avec une très belle offre sur son forfait mobile illimité et ajustable. Si vous cherchez une offre à moins de 5€ par mois, avec 5 Go de data, c’est celle qu’il vous faut !

Pourquoi choisir Prixtel et son forfait mobile ?

Prixtel n’est pas nouveau sur le marché des forfaits mobiles. L’opérateur s’appuie sur les réseaux Orange et SFR pour ses offres – avec des prix ultra agressifs. Vous pouvez ainsi bénéficier de la qualité des grands opérateurs avec des tarifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Mais là où Prixtel est fort, c’est que son offre (et son prix) s’adaptent à la consommation réelle de chaque client.

Comment est-ce que cela fonctionne ? L’opérateur a mis en place un système avec trois paliers de consommation de data qui sont chacun associés à un prix. Selon les besoins de chacun, mois après mois, le tarif du forfait mobile évolue en fonction du palier atteint. A noter que les appels, SMS et MMS sont par défaut tous illimités. C’est donc uniquement les données internet qui influencent le prix. Chaque mois, le tarif peut donc évoluer à la hausse comme à la baisse.

Pour en venir aux paliers, les voici :

Comme vous pouvez le constater par vous-même, Prixtel est compétitif sur tous les tarifs. Avec son forfait mobile modulable, les clients sont assurés d’avoir les meilleurs tarifs selon leurs besoins en consommation. En ce moment, vous ne trouverez aucun autre opérateur télécom qui vous propose 5 Go de data pour 4,99€ par mois. La majorité des français consomment moins de data que cela, vous avez donc une forte probabilité de ne débourser que 4,99€ sur votre forfait mobile (qui plus est, via les réseaux Orange ou SFR !).

Pour certains, les économies seront colossales. Les tarifs affichés plus haut sont valables pendant la première année – après quoi il faudra rajouter 5€ de plus pour chacun des paliers. Cela dit, ce forfait mobile baptisé « Le complet » restera toujours très compétitif. Prixtel sait que la concurrence est rude, et il n’hésite pas à rester toujours un cran devant les concurrents.

Un forfait sans engagement

Prixtel ne vous bloquera jamais avec le contrat, puisque ce dernier est sans engagement. Que vous trouviez une meilleure offre ailleurs (ce qui est peu probable sur la première année) ou que vous souhaitiez tout simplement changer, vous pouvez résilier à tout moment – sans préavis. L’opérateur télécom offre ici aussi les meilleures conditions pour laisser ses clients libres.

Enfin, comme nous l’avons déjà mentionné plus haut : Prixtel utilise les réseaux Orange et SFR pour son offre. Autrement dit, vous devrez choisir au moment de la souscription à votre forfait mobile lequel des réseaux vous souhaitez obtenir. D’une zone géographique à une autre, la qualité peu (légèrement varier). Si vous êtes dans une ville, la qualité sera équivalente. A tout moment, vous pouvez demander au support Prixtel de vous basculer de l’un vers l’autre, en toute simplicité.

En allant sur le site de Prixtel, vous remarquerez que l’offre sur ce forfait mobile n’est valable que jusqu’au 14 mars (mardi). Donc si vous aviez l’intention de faire de vraies économies sur votre abonnement, c’est maintenant qu’il faut foncer. L’opérateur ne restera probablement pas aussi généreux très longtemps, et ses concurrents ne semblent pas prêts à vouloir baisser leurs prix.

Enfin, sachez aussi que Prixtel propose un second forfait mobile ajustable. Ce dernier est destiné aux « petits budgets » qui n’utilisent que très peu leur data. Ainsi, le premier prix commence à seulement 2€ par mois, et il permet d’avoir 2h d’appels, les SMS et MMS en illimité ainsi que 10 Mo de data. Celui-ci s’ajuste aussi selon les besoins de chacun, et il permet d’obtenir jusqu’à 200 Mo de données internet par mois moyennant un tarif légèrement supérieur. Mois après mois, le prix évoluer à la hausse comme à la baisse, selon les besoins de chacun.