La Poste : forfait mobile illimité 30 Go + prix garanti toute la vie 🔥

En gĂ©nĂ©ral, la rentrĂ©e fait partie de ces temps forts pour changer de forfait mobile. Pour accompagner les français dans la reprise, La Poste Mobile a dĂ©cidĂ© de faire une très belle offre sur son forfait illimitĂ© et sans engagement pour le client. L’opĂ©rateur mobile virtuel qui s’appuie sur le rĂ©seau d’antennes SFR propose en ce moment une offre exclusive avec un prix infĂ©rieur qui est aussi garanti Ă vie. Bref, une très belle promotion Ă ne surtout pas manquer si vous avez prĂ©vu de changer d’opĂ©rateur.

30% de réduction pour la vie sur le forfait illimité

Alors qu’il est habituellement facturĂ© 14,99€ par mois, le forfait mobile illimitĂ© sur les appels, SMS et MMS avec 30 Go de donnĂ©es internet est disponible Ă 9,99€ seulement pendant quelques jours. Pour activer cette très belle rĂ©duction de 30% par rapport au tarif habituel, il faudra utiliser le code « PROMO30 » dans le champ spĂ©cifique au moment de la finalisation de la commande.

Voir l’offre La Poste

LĂ oĂą La Poste Mobile est particulièrement compĂ©titive, c’est que le petit prix de forfait mobile illimitĂ© n’est pas simplement valable sur la première annĂ©e : l’opĂ©rateur s’engage Ă ne jamais faire Ă©voluer le tarif de son abonnement tĂ©lĂ©phonique – du moins aussi longtemps que le client restera chez lui. A seulement 9,99€ par mois, cette offre spĂ©ciale illimitĂ©e de La Poste Mobile est l’une des meilleures du marchĂ© en ce moment.

En plus d’obtenir 5€ de rĂ©duction Ă vie, le client conserve toute sa flexibilitĂ© en souscrivant Ă un forfait chez La Poste Mobile. En effet, il n’est jamais engagĂ© sur la durĂ©e, il peut donc changer Ă tout moment d’opĂ©rateur s’il n’est finalement plus assez satisfait du service. A ce prix lĂ , et compte tenu de la qualitĂ© du rĂ©seau SFR sur lequel elle s’appuie, cette offre ne devrait toutefois poser aucune question.

Spécificités du forfait mobile en promotion

Le forfait mobile illimitĂ© de La Poste Mobile comprend tout d’abord une quantitĂ© illimitĂ© d’appels, SMS et MMS – aussi bien en France MĂ©tropolitaine que vers les DOM. Les appels, SMS et MMS sont Ă©galement illimitĂ©s depuis l’Europe et depuis les DOM. Bref, vous n’avez donc pas Ă vous soucier de ces trois postes lorsque vous ĂŞtes en dĂ©placement.

Pour ce qui concerne maintenant les donnĂ©es internet, vous bĂ©nĂ©ficiez de 30 Go de donnĂ©es internet en 4G par mois que vous pouvez utiliser en France, ainsi que 10 Go en Europe mais aussi dans les DOM. Alors que la majoritĂ© des opĂ©rateurs limitent les donnĂ©es Ă l’Ă©tranger Ă maximum 4 Go par mois, La Poste Mobile offre un forfait mobile bien plus plus international avec 10 Go de data. MĂŞme si vous partez plusieurs semaines Ă l’Ă©tranger pour des vacances ou le travail, cela devrait largement vous suffire.

En allant sur le site officiel de La Poste Mobile, vous pouvez voir que ce tarif de 9,99€ pour un forfait illimitĂ© 30 Go est un excellent compromis : un autre forfait, qui n’est pas en promotion et qui est au mĂŞme prix s’affiche avec seulement 5 Go de donnĂ©es internet, 2 heures d’appels et les SMS / MMS illimitĂ©s. Quand on compare les deux, le choix est ensuite vite fait. Attention, cette offre spĂ©ciale de La Poste Mobile expire le 18 septembre, mieux vaut s’activer dès maintenant pour ne pas passer Ă cĂ´tĂ©.

Pour dĂ©couvrir ce forfait spĂ©cial chez l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com, c’est par ici :

Voir l’offre La Poste