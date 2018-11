Le forfait mobile Sosh illimité 50 Go à seulement 9,99€ par mois 🔴

L’offre est valable jusqu’au 26 novembre jusqu’à 9h du matin. Le forfait mobile Sosh en promotion comprend les appels et SMS/MMS illimités en France, 50 Go de données mobiles. Les appels, SMS et la data depuis et vers l’Europe sont aussi compris dans le forfait. Vous pouvez aussi bénéficier des appels illimités vers les USA et le Canada.

L’offre est valable pendant un an, si vous choisissez de passer chez Sosh, la réduction de 15€ sera appliquée pendant 12 mois, pensez donc à vous mettre un rappel si vous ne voulez pas passer sur le forfait à 24,99€.

Les forfaits mobiles en promotion chez la plupart des opérateurs

Sosh répond également avec ce bon plan aux réductions actuelles présentes chez B&You, RED et Free, qui proposent également des forfaits illimités à moins de 10€ par mois. Contrairement à Sosh, ces trois opérateurs proposent la réduction sur le montant mensuel du forfait à vie. Pour connaître leurs offres, c’est ici que ça se passe. Toutes les offres de forfaits mobiles sont intéressantes, et faire votre choix entre Sosh, RED, B&You et Free pourra aussi se faire sur le nombre de Go de datas disponibles chez chaque opérateur.

Pour garder votre numéro, rien de plus simple. En appelant le 3179, vous recevrez votre numéro RIO et, en l’indiquant lors de votre commande, la portabilité de votre ancien opérateur à Sosh sera appliquée.

Sosh repose sur le réseau Orange est bénéficie donc du sérieux de l’opérateur historique. Si vous cherchez à changer de smartphone, la marque a de nombreux choix, et vous pouvez payer votre téléphone directement ou en 4, 12 ou 24 mois sans frais.

