Bon Plan : 30 Go à 9,99€ chez La Poste Mobile

Si vous cherchez à changer de forfait, c’est le moment. La Poste Mobile fait tomber le prix de son forfait 30 Go à 9,99€ en ce moment (au lieu de 14,99€).

Pour ce tarif, vous avez droit aux appels, SMS et MMS illimités en France, mais aussi en Europe et dans les DOM/COM. Pour ce qui est de la data, vous avez le droit à 30 Go sur le réseau 4G en France, dont 10 Go si vous êtes en déplacement en Europe et dans les DOM/COM.

Autre atout de ce forfait La Poste Mobile, vous bénéficiez de l’option « Music » qui vous permet d’accéder gratuitement et en illimité au catalogue musical du service Universal Music.

L’offre est sans engagement, et le prix ne changera pas au bout d’un an, un vrai point fort !

60 Go pour les amoureux de data

Si vous avez besoin de plus de données, La Poste Mobile propose aussi un forfait avec 60 Go de data en France, dont 10 Go en Europe et dans les DOM/COM. Il propose les mêmes options sur les appels, SMS et MMS que le forfait 30 Go, tout comme l’accès à Universal Music.

La Poste Mobile est un acteur reconnu dans le secteur de la téléphonie mobile, avec des forfaits sans engagement, mais aussi de la vente de mobiles. Ces deux offres sont disponibles dans l’ensemble des bureaux de poste, et sur leur site internet.

Pour les smartphones, La Poste Mobile vous propose un large choix des plus grandes marques comme Apple, Samsung, Huawei ou encore Xiaomi.

Si vous souhaitez changer d’opérateur et opter pour l’un de ces forfaits mobiles La Poste Mobile tout en gardant votre numéro, il vous suffit de composer le 3179. Ce service vous permettra de connaître votre numéro RIO, que vous aurez à renseigner lors de la commande pour que La Poste Mobile s’occupe de la portabilité.