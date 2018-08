Bon Plan : le forfait illimité RED 50 Go + abonnement Netflix à 20€ par mois 🔥

RED by SFR vient de sortir une excellente promotion pour son forfait illimité 50 Go qui passe à 20€ à vie, incluant un abonnement à Netflix.

L’offre est valable du 2 août au 24 septembre et elle comprend 50 Go d’internet dont 6 Go depuis l’UE et les DOM.

Les appels, les MMS et les SMS sont bien évidemment illimités en France et en Europe. Le vrai plus de cette offre est qu’elle est valable à vie. L’abonnement Netflix est au prix classique, mais en y souscrivant vous payez votre abonnement RED 50 Go seulement 12€ par mois, ce qui est une excellente affaire.

RED précise que même si l’offre passe par eux, vous serez un abonné Netflix classique, vous pourrez donc arrêter votre abonnement à tout moment et conserver votre forfait 50 Go.

Profiter de l’offre

Si vous voulez profiter de ce bon plan RED et garder votre numéro de téléphone, c’est très simple. Il vous suffit d’appeler le 3179, et vous recevrez votre numéro RIO. Ensuite, lors de la souscription de votre nouveau forfait RED, vous n’aurez plus qu’à l’indiquer en plus de votre numéro actuel, et le tour est joué.