Bon plan : le forfait mobile RED by SFR à 10€ finit dans 24h 🔥

Le forfait mobile illimité de RED by SFR a été en forte réduction pendant plusieurs semaines. Le géant des télécoms a annoncé que cette offre allait finalement expirer dans les heures à venir. Pour ceux qui cherchent encore à changer de forfait mobile , c’est la dernière chance pour profiter d’un vrai bon plan.

Avant de rentrer dans les détails de chaque forfait mobile proposé RED by SFR en promotion, il faut savoir que les offres qui sont présentées ci-dessous ne sont destinées qu’aux nouveaux clients de l’opérateur télécom. Ainsi, les clients historiques de RED by SFR et de sa maison mère, SFR, ne peuvent pas prétendre bénéficier de ce tarif préférentiel. Avec cette stratégie, RED by SFR va très probablement faire le plein de nouveaux clients, pour le plus grand plaisir de ces derniers.

RED by SFR : trois forfaits mobiles en promotion

RED by SFR est l’offre de forfaits mobiles disponible uniquement en ligne du groupe télécom SFR. A ce titre, les tarifs sont beaucoup plus avantageux puisque les clients doivent gérer leur abonnement sur internet, sans se rendre en boutique. Ces offres étant sans engagement, il est toujours possible de résilier à tout moment si l’on n’est plus satisfait par le forfait.

En ce moment, et jusqu’à ce lundi 7 janvier 2019 au soir, ce sont pas moins de 3 forfaits mobiles qui sont en promotion chez lui. Elles méritent de s’y pencher tant elles sont compétitives par rapport aux opérateurs traditionnels, et par rapport aux autres opérateurs en ligne. Ci-dessous, voici les offres en cours chez RED by SFR.

Le premier forfait mobile RED by SFR en promotion inclut une quantité illimitée de SMS, MMS et d’appels ainsi que 40 Go de données internet par mois. A cela, le client bénéficie aussi des appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 4 Go de données internet par mois dans l’Union Européenne. Ce forfait est disponible exceptionnellement pour 10€ par mois, sans engagement et avec un tarif valable à vie. Le client n’a donc jamais à s’inquiéter de voir le tarif remonter pour un service similaire.

Le second forfait mobile RED by SFR en réduction est lui aussi illimité sur les appels, SMS et MMS et il inclut cette fois-ci 60 Go de données internet par mois. Le client bénéficie aussi des appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 6 Go de données internet dans l’Union Européenne, le Canada, les Etats-Unis, la Suisse et l’Andorre. Ce forfait mobile est disponible pour 15€ par mois, sans engagement et avec un tarif valable à vie.

Le dernier forfait mobile RED by SFR avec une remise inclut les appels, SMS et MMS sans limite, 50 Go de données internet ainsi que l’application RMC Sport. Celle-ci est incluse pour tous les supports : mobile, ordinateur et télévision. Dans l’Union Européenne, le client bénéficie aussi des appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 8 Go de données internet. Cette offre est accessible pour 25€ par mois seulement. A noter que c’est la première fois que RED by SFR avance une offre qui associe son forfait mobile avec la chaîne TV de sa maison mère Altice, qui diffuse en exclusivité les matchs de Ligue des Champions. Cet abonnement est aussi sans engagement, et le tarif est valable à vie.

Au niveau du réseau, RED by SFR s’appuie sur celui de SFR pour les télécommunications. Ce dernier est un réseau de qualité qui couvre plus de 99£ du territoire français pour la 3G, et plus de 97% du territoire pour la 4G. Il appartient au Top 3 des meilleurs réseaux français selon l’ARCEP.

Attention, les forfaits expirent dès ce lundi soir :

RED by SFR : tarif avantageux sur la box

Hormis son forfait mobile particulièrement compétitif, RED by SFR propose aussi une box internet qui est très avantageuse. Tout d’abord, il faut savoir que celle-ci est sans engagement, ce qui n’est pas le cas de ses concurrents Free, Bouygues Telecom ou encore Orange.

Au niveau du service, la box internet RED by SFR inclut la Fibre (200 MB/s en téléchargement et 50 MB/s en envoi) ainsi que les appels illimités vers les fixes dans 110 destinations pour 20€ par mois. Le client bénéficie ensuite d’un menu à la carte pour rajouter des options à cette offre de base : décodeur TV + chaînes, appels vers les mobiles, débit gonflé etc.

Une alternative au forfait RED by SFR

Pour ceux qui sont déjà clients chez RED by SFR ou SFR, et qui veulent tout de même changer de forfait mobile et bénéficier d’un bon plan, il n’y a que B&You de Bouygues Telecom qui est capable de rivaliser avec les offres présentées ci-dessous. Tout d’abord parce que c’est le seul autre opérateur à proposer des tarifs valables à vie, et sans engagement. Free ou Orange limitent tous les deux leurs offres aux 12 premiers mois, après quoi le forfait mobile remonte au tarif habituel.

En l’occurrence, ces B&You, il y a deux forfaits mobiles qui sont en promotion en ce moment : le premier inclut une consommation illimitée de SMS, MMS et appels ainsi que 40 Go de données internet pour 9,99€ par mois. Le second inclut aussi les appels, SMS et MMS illimités mais il donne 60 Go de données internet pour 14,99€ par mois. Là où il se distingue de RED by SFR, c’est que les données internet offertes en Europe sont décomptées des données offertes en France. Il y en a donc légèrement moins au total.

