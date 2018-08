Bon plan : le forfait RED by SFR 40Go pour 10€ par mois à vie

C’est le bon plan mobile à ne pas manquer : RED by SFR casse le prix de son forfait mobile 40 Go qui passe à seulement 10 euros par mois à vie. Comme toujours, ce forfait est sans engagement. L’offre n’est valable que jusqu’au 3 septembre 2018.

Avec son forfait RED, SFR est en train de faire des ravages sur le marché. Non seulement, l’opérateur possède l’un des meilleurs réseaux 4G+ du marché, mais en plus il propose des prix ultra compétitifs sur la plupart de ses forfaits. Le forfait 4G avec 40 Go est l’un des plus populaires chez lui, et il passe à seulement 10€ par mois, à vie.

Deux choses à savoir : il n’y a aucun engagement sur la durée, et cette offre est « à vie ». Autrement dit, il n’y aura aucune surprise sur le prix. A seulement 10€, ce forfait 40 Go est tout simplement exceptionnel. Pour en savoir plus, voici le lien d’accès direct :

Profiter de l’offre

Détails de l’offre :

Appels illimités vers mobiles et fixes en France + DOM

SMS / MMS illimités en France métropolitaine

40 Go de données mobiles

A l’étranger : appels, SMS, MMS illimités depuis l’Union européenne et les DOM vers la France, l’Union européenne et les DOM + 3 Go de données 4G+

Voici les conditions du site de SFR pour y voir plus clair :