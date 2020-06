Forfait mobile : 100 Go à un prix cassé, la guerre est prolongée

Depuis le début de la semaine, ce sont 2 opérateurs qui se déchainent sur le forfait mobile. RED by SFR et B&YOU se mènent une bataille sans pitié depuis plusieurs années qui est ponctuée par des formules à prix cassé. C’est le cas depuis ce week-end, et chaque jour la promotion est prolongée. Aucun des deux ne souhaite terminer l’offre en premier, les clients sont les grands gagnants de cette guerre. Attention, à tout instant, elles peuvent s’arrêter.

RED by SFR et B&YOU se marquent toute l’année. Les deux opérateurs ont la même offre (à quelques différences près) et elles devraient vous faire regretter votre abonnement actuel. Par rapport au prix habituel, les deux acteurs ont décidé de faire baisser le coût de l’abonnement de 40% jusqu’à demain matin, 9h00. Si vous voulez le meilleur compromis du moment, c’est maintenant qu’il faut franchir le pas. Demain, il sera probablement trop tard.

B&YOU, le forfait mobile très premium

La marque B&YOU appartient au groupe Bouygues Telecom. Sous cette marque, vous pouvez découvrir tous les forfaits mobiles sans engagement de l’opérateur. Elle est née au courant de l’année 2012 pour apporter une réponse forte à l’arrivée de Free. Depuis, elle a bien dépassé ce dernier et la bataille a lieu surtout contre RED by SFR.

En ce moment, le forfait mobile de B&YOU inclut les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 100 Go de données mobiles pour 11,99€ par mois. Avec cette offre, l’opérateur se place comme le meilleur rapport qualité prix du marché français. Hors promotion, cet abonnement mobile avec 100 Go de data est au prix de 19,99€ par mois (soit 65% plus cher). Vous pouvez donc économiser 8€ par mois, sans limite de validité.

Pour découvrir le forfait mobile B&YOU, c’est ici :

Voir l’offre B&YOU

En plus d’être sans engagement, ce forfait mobile n’a pas vocation à voir son tarif « doubler au bout d’un an ». Bon nombre d’opérateurs mobiles virtuels (Cdiscount Mobile, NRJ Mobile…) offrent des prix cassés sur 6 à 12 mois – avant de les remonter assez brusquement. B&YOU s’inscrit dans la durée, vous pouvez donc être tranquille sur le fait de garder un prix raisonnable aussi longtemps que vous resterez chez lui. Et d’ailleurs, il le précise clairement.

Si B&YOU se différencie de RED by SFR, c’est sur 2 points : tout d’abord, la qualité du réseau. Selon les données communiquées par l’ARCEP, le réseau Bouygues Telecom est légèrement meilleur que celui de SFR (tant sur la 3G que sur la 4G). Avec le forfait mobile de B&YOU, vous êtes donc assurés d’avoir le meilleur signal – où que vous soyez en France. Dans les villes, la différence est insignifiante entre les 2 acteurs. Deuxième petit élément de différenciation : le support client est meilleur chez lui.

RED by SFR, référence du marché

Il ne faut pas se leurrer, RED by SFR est l’acteur « à battre » du moment. C’est une référence pour le marché, et c’est lui qui démarre les promotions sur le forfait mobile. Dès lors qu’il dévoile une offre spéciale, c’est B&YOU qui le copie. Il faut reconnaître que les autres acteurs du marché ont du mal à répondre. Que ce soient Sosh / Free ou des plus petits MVNO (Cdiscount, NRJ…), personne n’arrive à lutter contre les 2 géants des télécoms.

En l’occurrence, l’offre est donc quasiment la même que B&YOU. Le forfait mobile s’accompagne de tous les appels et SMS en illimité ainsi que 100 Go de données mobiles pour 12€ par mois (au lieu de 20€ par mois). Il est lui aussi sans engagement de durée, et RED by SFR affirme que le prix ne doublera pas non plus au bout d’un an. Avec lui aussi, vous êtes tranquilles.

Vous pouvez le voir dans notre comparatif de forfaits mobiles, ces deux acteurs trustent les premières places du marché. S’il fallait trouver un avantage chez RED by SFR contre B&YOU, c’est sur la data à l’étranger. RED by SFR rajoute 8 Go que l’on peut utiliser chaque mois dans l’UE et les DOM. En revanche, B&YOU inclut les 10 Go dans l’UE/DOM dans l’enveloppe globale de 100 Go. Autrement dit, RED by SFR propose jusqu’à 108 Go chaque mois.

Que ce soit RED by SFR ou B&YOU, vous ne pouvez souscrire à ce forfait mobile à prix cassé uniquement si vous êtes un nouveau client chez eux. Les clients existants ne peuvent pas simplement migrer de l’un vers l’autre : les 2 opérateurs n’ont jamais été aussi compétitifs et agressifs dans la dernière année (sauf au Black Friday), c’est une réelle opportunité pour vous.

Enfin, sachez par ailleurs que ce forfait mobile RED by SFR et B&YOU rend obsolète les autres abonnements de leurs gammes respectives. C’est pour cette raison que les deux opérateurs ont supprimé ces autres offres pour ne laisser place qu’à celle de 100 Go. Encore une fois, RED by SFR devrait arrêter sa promotion dès ce vendredi matin à 9h00, il vous reste une dernière chance pour en profiter.

Pour découvrir ce forfait mobile, c’est ici :

Voir l’offre RED by SFR