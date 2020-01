Les opĂ©rateurs mobiles français profitent de ce dĂ©but 2020 pour dĂ©voiler un forfait mobile Ă prix barrĂ©. Pour vous, c’est donc l’occasion parfaite pour changer d’abonnement et de faire des Ă©conomies avec ces promotions imbattables.

Le choix est grand. Avec Prixtel, B&YOU et Bouygues Telecom, vous devriez trouver la formule idĂ©ale pour votre usage tĂ©lĂ©phonique. Attention, ces offres sur forfait mobile sont uniquement rĂ©servĂ©es aux nouveaux clients et ne durent parfois pas plus de quelques jours. C’est le cas par exemple de Prixtel et B&YOU dont les promotions se terminent dĂ©jĂ demain dans la journĂ©e.

Prixtel, le forfait mobile unique et très flexible

Nous débutons notre comparatif des meilleurs forfaits de la semaine avec Prixtel, cet opérateur mobile qui se démarque de ses concurrents grâce à un positionnement unique. Le forfait mobile « Le complet » utilise un système de trois paliers basés sur votre consommation de données mobile. Vous ne payez donc que ce vous consommez vraiment et votre facture peut évoluer de mois en mois. Peu importe le palier de données mobiles atteint, les appels, SMS et MMS sont tous illimités chez Prixtel.

La promotion spĂ©ciale de Prixtel fait baisser les prix de chacun des trois paliers de son forfait mobile unique. Si vous utilisez entre 0 et 5 Go d’Internet, vous serez facturĂ© seulement 4,99 euros Ă la fin du mois. En ce lundi, c’est un des seuls forfaits du marchĂ© Ă passer sous la barre symbolique des 5 euros par mois. Si vous utilisez entre 5 et 15 Go d’Internet, vous rĂ©glerez 9,99 euros, tandis que le dernier palier de 15 Ă 50 Go d’Internet revient Ă 14,99 euros avec l’offre en cours.

Les prix de chaque palier de ce forfait mobile « Le complet » sont valables durant un an, suite Ă quoi chacun d’entre eux augmente de 5 euros. Le palier de 0 Ă 5 Go d’Internet revient donc Ă 9,99 euros après 12 mois. Toutefois, l’abonnement de Prixtel reste sans engagement, ce qui veut dire que vous pouvez changer d’opĂ©rateur si vous trouvez une meilleure offre ailleurs. L’opĂ©rateur s’appuie sur les rĂ©seaux existants de SFR ou Orange (selon votre choix), des infrastructures connues pour leur qualitĂ© en France.

B&YOU, une gamme pour les consommateurs de data

Dans le cas oĂą vous avez besoin d’un forfait mobile qui comprend une grande quantitĂ© de gigas de donnĂ©es, c’est vers B&YOU que vous devrez vous tourner. La marque de Bouygues Telecom propose actuellement une belle promotion sur une grande partie de ses abonnements mensuels. Toutes les offres sont sans engagement et garanties Ă vie, il n’y a donc aucun risque d’augmentation après les 12 premiers mois. Le tarif est le mĂŞme aussi longtemps que vous resterez client de B&YOU, sachant que chacun de ses forfaits mobiles sont dĂ©jĂ très attractifs mĂŞme sans ces rĂ©ductions spĂ©ciales.

Rentrons dans les dĂ©tails des diffĂ©rents forfaits mobiles de B&YOU. Pour 11,99 euros par mois, le premier inclut les appels, SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 50 Go d’Internet. Le deuxième forfait propose aussi les appels, SMS et MMS illimitĂ©s, avec 50 Go de donnĂ©es et l’illimitĂ© le week-end pour 14,99 euros par mois. L’illimitĂ© le week-end signifie que vous pouvez utilisez votre data mobile le samedi et le dimanche sans impact sur la consommation. Le troisième et dernier abonnement comprend les appels, les SMS et MMS illimitĂ©s, 100 Go d’Internet par mois pour 19,99 euros par mois.

Les adeptes des vidéos proposées par des services de streaming comme YouTube, Netflix ou encore Twitch trouveront certainement le forfait mobile qui leur convient parmi les offres disponibles chez B&YOU. On rappelle que tous ces abonnements sont sans engagement de durée et que leur prix est garanti à vie. Attention, ces promotions se terminent dans moins de trois jours.

Découvrez le détail du forfait mobile de B&YOU :

Bouygues Telecom, forfait et smartphone Ă prix mini

Nous concluons cette liste des forfaits mobiles avec Bouygues Telecom. L’opĂ©rateur mobile propose dans le cadre de ses « Jours Vraiment BarrĂ©s » des abonnements mensuels avec un smartphone Ă tout petit prix. C’est le cas par exemple du très populaire Huawei P30 ou du Sony Xperia 10 qui sont disponibles Ă partir d’un euro Ă la base + un Ă©chelonnement du paiement et un forfait Sensation Avantage Smartphone 50 Go.

Ce forfait mobile Sensation Avantage Smartphone 50 Go de Bouygues Telecom qui s’accompagne de tĂ©lĂ©phones Ă prix avantageux inclut les appels, SMS et MMS illimitĂ©s (France, Europe et DOM), 50 Go d’Internet en France et 20 Go d’Internet dans l’Union europĂ©enne en semaine. L’abonnement revient Ă 34,99 euros par mois avec un engagement de 12 mois chez l’opĂ©rateur.

Pour profiter des excellentes promotions sur les smartphones comme le Huawei P30, il faut d’abord commander le tĂ©lĂ©phone sur le site web de Bouygues Telecom et choisir le forfait Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 50 Go sur 24 mois. A cela, il faudra ensuite dĂ©bourser 8 euros par mois pendant 24 mois dans le cadre de l’Ă©chelonnement du prix de votre smartphone.

Voir toutes les offres « Jours Vraiment Barrés » de Bouygues Telecom :

