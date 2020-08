Forfait mobile : 3 offres dingues, dont une à 4,99€ / mois 🔥

Si vous êtes dans les starting-blocks pour la rentrée et que vous voulez changer de forfait mobile, vous êtes au bon endroit. Comme toujours depuis des années, les opérateurs font des efforts pour offrir des deals préférentiels au mois d’août. Dans le cadre de l’opération Back To School, certains d’entre eux font de réels efforts pour séduire une nouvelle clientèle.

Pour ne plus jamais être à court de data, changer de forfait mobile sera la bonne solution. Pour autant, il faut réussir à trouver le meilleur prix pour ne pas payer trop cher. Ci-dessous, nous avons choisi les offres incontournables avec les meilleurs rapports qualité prix du moment. Attention, seuls les nouveaux clients pourront profiter de ces offres. Si vous êtes déjà client chez l’opérateur, vous ne pourrez pas changer vers ces formules.

RED by SFR, un incontournable en 2020

Dans notre comparateur des meilleurs forfaits mobiles en 2020, RED by SFR occupe une place de choix. L’opérateur mobile sans engagement capitalise sur des offres ultra compétitives à tous les points. Le succès ne s’est pas fait attendre. Au niveau du rapport qualité prix, il est compliqué de faire mieux. C’est d’ailleurs lui qui initie les promotions, et ses concurrents ne font que suivre…

Son offre actuelle vient tout juste d’être prolongée, et elle permet d’avoir les appels, SMS et MMS en illimité et 80 Go pour 14€ par mois (soit 3€ de moins que la normale). A cela, vous avez également 10 Go de data que vous pouvez utiliser à l’étranger (UE et DOM) ainsi que l’application SFR TV. Au final, c’est un très bon forfait mobile pour un tarif qui reste très correct.

Pour ceux qui ont besoin d’un forfait mobile avec davantage de data, RED by SFR a la solution. Ce sont des options que l’on peut rajouter à cette offre de base. Par exemple, vous pouvez obtenir un deal jusqu’à 100 Go de données par mois. Alternativement, vous pouvez aussi obtenir 15 Go de données mobiles à l’étranger – dans une zone qui va au delà de l’Europe. Elle inclut entre autre les États-Unis, le Canada ou la Suisse.

Pour ceux qui veulent aussi réduire le coût de leur box internet avant la rentrée, RED by SFR propose une offre folle pendant quelques jours. En l’occurrence, la Fibre avec le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi) et les appels illimités vers les fixes et mobiles sont à 23€. Vous ne pourrez pas trouver mieux ailleurs, vous pouvez regarder notre comparateur de box internet pour comprendre la qualité de ce deal.

Prixtel, le forfait mobile adapté à chacun

Si vous avez une consommation qui varie beaucoup d’un mois à l’autre, le forfait mobile de Prixtel sera idéal. Cet opérateur s’appuie sur les réseaux Orange et SFR pour son offre. Autrement dit, vous profitez de la qualité du réseau Orange ou SFR tout en profitant des tarifs cassés de Prixtel. Parce que l’opérateur est réputé pour avoir des prix très réduits en ce moment.

La grande force de Prixtel est sa souplesse. Son forfait mobile voit son prix évoluer d’un mois à l’autre, tout en restant très compétitif. Par exemple, si vous consommez entre 0 et 5 Go de data mensuel (appels et SMS illimités), cela vous coûtera 4,99€ sur la période. Si vous utilisez entre 5 et 15 Go sur le mois, le coût montera à 9,99€ par mois. Mois après mois, le tarif évolue – y compris à la baisse.

Ce système intelligent permet de ne pas gaspiller son forfait mobile, et de payer le prix juste. C’est avec cet argument que Prixtel a réussi à séduire des centaines de milliers de clients en France. Les paliers ci-dessous sont disponibles grâce à une formule spéciale qui expire dès ce soir. Il faut donc être très réactif. Après, il faudra rajouter 5€ par mois sur chacun des trois paliers.

Résumé des paliers du forfait mobile Prixtel :

Si vous êtes un gros mangeur de data, Prixtel vient de présenter sa Giga Série. Disponible depuis quelques semaines, ce forfait mobile permet d’avoir des paliers encore plus élevés. Ils sont de 50, 100 et 200 Go par mois, ce qui sera parfait pour certains profils (amateurs de films, gamers, etc). Le système est le même, et la tarification est ultra avantageuse. Nous vous invitons à aller sur le site officiel de Prixtel pour en savoir plus sur cette nouvelle offre – évidemment sans engagement.

La Poste Mobile, surprise (ou non)

La Poste Mobile parmi les meilleures offres du moment ? C’est possible ! L’opérateur mobile virtuel qui s’appuie sur ses bureaux de poste (et son site web) pour la distribution fait de vrais efforts cet été. Son forfait mobile prend un vrai coup. Il devient l’un des plus compétitifs de tout le marché français, sans aucun doute. Comme les deux autres ci-dessus, il est sans engagement de durée pour le client.

Pour en venir à son offre spéciale, elle permet d’avoir les appels et SMS en illimité ainsi que 30 Go de data pour 9,99€ par mois. La Poste Mobile ne fixe aucune limite de validité à ce prix-là, c’est que vous pouvez être tranquille sur la durée. Sachez par ailleurs que vous avez aussi le droit à 10 Go de données internet tous les mois dans l’UE et les DOM. On notera aussi qu’il utilise le réseau SFR pour son forfait, ce qui assure la qualité de la connexion.

Pour en savoir plus sur le forfait de La Poste Mobile, c’est par ici :

