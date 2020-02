Forfait mobile : les 3 offres irrésistibles avec 3 prix cassés 🔥

Grâce aux offres en ligne, changer de forfait mobile ne vous pendra que quelques minutes. Ceux qui ont tendance à croire l’inverse seront surpris de voir que la manipulation peut être effectuée très rapidement. Une fois le changement effectué, vous pouvez réaliser d’excellentes économies sur votre abonnement mensuel.

En fonction de votre forfait mobile actuel, les économies réalisées peuvent aller jusqu’à quelques centaines d’euros par an, un montant important que vous pourrez réinvestir ailleurs. Nous vous avons préparé un petit comparatif des meilleurs forfaits mobiles en ce moment. Avec celui-ci, nous espérons vous aider à trouver l’offre qui correspond le mieux à votre utilisation quotidienne.

Prixtel, un forfait mobile qui s’adapte à tous

Nous commençons notre liste des meilleurs forfaits mobiles avec Prixtel et son abonnement « Le complet ». Au fil des années, le français a su se démarquer avec une offre réellement différenciante de celle des autres opérateurs. En effet, Prixtel avance un forfait mobile unique dont le prix est basé sur votre consommation réelle de Go d’Internet. Cela signifie que vous payez que ce que vous consommez réellement.

Tous les mois, votre facture peut donc varier de quelques euros en fonction de votre consommation de data mobile. Plutôt que d’imposer un prix fixe, Prixtel propose un forfait mobile composé de trois paliers qui fixe le prix en fonction du nombre de gigas d’Internet utilisés.

Si vous consommez entre 0 et 5 Go d’Internet, l’abonnement coûte 4,99 euros. Si vous utilisez entre 5 et 15 Go d’Internet, votre facture sera de 9,99 euros à la fin du mois. Le dernier palier va de 15 à 50 Go d’Internet et revient à 14,99 euros. Tous ces prix sont valables durant 12 mois consécutifs, puis chaque palier augmente de 5 euros. Dans tous les cas, l’offre de Prixtel est très intéressante et fait de l’opérateur un vrai concurrent sur le marché français.

Voir l’offre Prixtel

Outre cette différence sur son forfait mobile, il faut aussi savoir que Prixtel est un opérateur mobile virtuel, ce qui veut dire qu’il se base sur des infrastructures réseau déjà existantes. Le français s’appuie sur celles de SFR ou Orange, deux opérateurs télécoms dont les qualités réseaux ne cessent d’être louées par l’ARCEP. Vous avez la possibilité de choisir entre les deux afin de prendre celui qui correspond le mieux à votre zone géographique.

D’autre part, on notera que chacun des paliers de l’abonnement « Le complet » s’accompagne des appels, les SMS et les MMS en illimité. L’offre de Prixtel est sans engagement, ce qui veut dire que vous pouvez quitter l’opérateur à tout moment si vous trouvez un meilleur forfait chez un autre acteur du marché.

B&YOU, des forfaits qui font le plein de data

Le deuxième forfait mobile de cette liste est celui de B&YOU, acteur très populaire sur le marché français. D’ailleurs, la marque de Bouygues Telecom propose actuellement deux abonnements à petits prix —et les deux offres se veulent faciles à comprendre pour les utilisateurs. La seconde se focalise principalement sur les Go d’Internet, ce qui ne sera pas pour déplaire aux grands amateurs de jeux mobiles et de vidéos en ligne. Voici les deux offres :

Les trois forfaits mobiles de B&YOU sont sans engagement de durée et les tarifs sont garantis à vie. En somme, vous pouvez quitter l’opérateur quand vous le souhaitez et vous ne serez pas surpris par une augmentation de prix soudaine. Même au bout de 12 mois, les tarifs des offres listées n’augmentent pas.

Voici le détail de chaque forfait mobile de B&YOU :

Voir l’offre B&YOU

RED by SFR, un forfait mobile unique simple

Nous terminons notre liste avec le forfait mobile de RED by SFR, autre acteur très sérieux du marché français. Comme B&YOU, il a su s’imposer sur ce dernier grâce à une offre simple et basique à comprendre. RED by SFR ne propose d’ailleurs qu’un seul abonnement sur lequel il est possible d’ajouter des options conséquentes à vos besoins.

L’offre de RED by SFR est aisée à comprendre et son forfait mobile est sans engagement et garantie pour la vie. Encore une fois, pas de risque d’augmentation surprise de tarifs au bout de quelques mois.

Voir l’offre RED by SFR

Le forfait mobile de RED by SFR revient actuellement à 12 euros au lieu de 15 pour les appels, les SMS et MMS illimités, 60 Go d’Internet en France, 8 Go d’Internet dans l’UE et 100 Go de stockage cloud. Il va sans dire que cet abonnement est intéressant même sans la réduction actuellement en vigueur, ce qui fait de celle-ci la véritable cerise sur le gâteau. Actuellement, elle représente une remise de -20%.

Ce forfait mobile est l’offre de base de RED by SFR, suite à quoi vous avez la possibilité d’ajouter les options dont nous parlions plus haut. Il est par exemple possible d’ajouter 5 Go d’Internet au forfait mobile initial afin de profiter de la data mobile dans toute l’UE, le Canada et les USA pour 5 euros supplémentaires par mois.

Cet abonnement mensuel devrait convenir à la perfection aux adeptes de voyage qui ont souvent des déplacements à l’étranger. S’il est possible d’ajouter de Go d’Internet supplémentaires pour l’étranger, c’est aussi possible en France.

RED by SFR n’est pas connu que pour ses forfaits mobiles, mais également ses box Internet. D’ailleurs, il est aujourd’hui l’un des meilleurs dans le domaine. Également unique, l’offre coûte actuellement 23 euros par mois pour la fibre en très haut débit (1 Gb/s en téléchargement) et tous les appels en illimité. Le premier mois est offert. Ceux qui n’ont pas la fibre ont droit à une offre ADSL qui revient à 16 euros tous les mois. ADSL ou fibre, les box Internet de RED by SFR sont les meilleures du marché.