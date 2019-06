Forfait mobile : 3 offres spéciales qui expirent sous 48 heures 🔥

Alors que l’Ă©tĂ© approche, c’est le moment de changer de forfait mobile pour Ă©conomiser sur sa facture tĂ©lĂ©phonique pour l’allouer sur le budget vacances. En ce moment, plusieurs opĂ©rateurs tĂ©lĂ©coms ont des promotions vraiment très convaincantes sur leur abonnement mobile. L’inconvĂ©nient, c’est qu’elles expirent très bientĂ´t, et qu’il faut donc se dĂ©pĂŞcher pour bĂ©nĂ©ficier de la meilleure rĂ©duction. Ci-dessous, nous vous faisons une liste des meilleures offres sur forfait mobile en ce moment.

La plupart des opĂ©rateurs ont abandonnĂ© les conditions très complexes pour souscrire Ă leur forfait mobile en promotion. Toutefois, il faut savoir qu’ils rĂ©servent ces offres spĂ©ciales uniquement Ă leurs nouveaux clients. Autrement dit, si vous ĂŞtes un client existant chez RED by SFR par exemple, vous ne pourrez pas souscrire Ă l’offre promotionnelle sur le forfait mobile RED by SFR ci-dessous. Hormis cette condition, la flexibilitĂ© est de mise.

RED by SFR : un forfait mobile choc qui expire demain

RED by SFR est l’un des opĂ©rateurs tĂ©lĂ©coms qui se positionne en force sur le marchĂ© du forfait mobile (et de la box internet) avec des offres Ă couper le souffle depuis plusieurs semaines. Malheureusement, il est fort probable que l’acteur arrĂŞte ses offres dès ce lundi soir : il annonce explicitement la fin des promotions pour le 17 juin 2019, soit lundi soir Ă minuit.

Le premier forfait mobile en promotion chez RED by SFR inclut les appels, SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 40 Go de donnĂ©es internet en France et 4 Go dans l’UE pour 10€ par mois. En temps normal, ce forfait ne s’accompagne que d’un seul giga de donnĂ©es internet pour ce tarif. A noter que cet abonnement est sans engagement pour le client, et que le tarif est garanti Ă vie. RED by SFR est aujourd’hui le seul opĂ©rateur Ă se positionner avec des prix garantis, et c’est un argument très fort.

Le second forfait mobile de RED by SFR qui bĂ©nĂ©ficie d’une remise jusqu’Ă lundi soir inclut les appels, SMS et MMS illimitĂ©s, 60 Go de donnĂ©es en France, 15 Go de donnĂ©es dans l’UE + USA + Canada pour 15€ par mois. Pour les voyageurs, c’est le meilleur forfait mobile du marchĂ©, et de loin. Il est Ă©galement sans engagement de durĂ©e, et le tarif est garanti Ă vie.

Enfin, pour ceux qui veulent faire une double Ă©conomie, RED by SFR a aussi une rĂ©duction sur sa box internet. C’est la remise ultime sur un tel produit, vous n’avez qu’Ă comparer avec votre offre actuelle pour comprendre qu’elle est indĂ©cente : la Fibre avec le très haut dĂ©bit (1 GB/s en tĂ©lĂ©chargement, 400 MB/s en envoi) et les appels illimitĂ©s vers les fixes et mobiles pour 22€ par mois. C’est sans engagement et le tarif est garanti Ă vie – deux promesses que l’on ne retrouve chez aucun autre acteur. Si vous avez l’intention de changer (ou d’Ă©conomiser de l’argent sur votre box internet), il faut y souscrire avant lundi 17 juin Ă minuit.

Prixtel et son forfait ajustable Ă prix mini

Si vous avez des consommations variables d’un mois Ă un autre (en particulier lors de l’Ă©tĂ©, oĂą on a tendance Ă consommer davantage), le forfait mobile de Prixtel est la solution qu’il vous faut. Cet opĂ©rateur virtuel s’appuie sur les rĂ©seaux Orange et SFR pour ses tĂ©lĂ©communications, vous n’avez donc pas de crainte Ă avoir sur la qualitĂ© du signal.

La spĂ©cificitĂ© de la SĂ©rie SpĂ©ciale de Prixtel est que le forfait mobile est non seulement sans engagement, mais surtout que le tarif s’adapte Ă la consommation du client. Alors qu’en gĂ©nĂ©ral, vous n’utilisez qu’une partie de vos data chez certains opĂ©rateurs et qu’on vous facture quand mĂŞme pour le prix classique du forfait mobile, Prixtel voit les choses diffĂ©remment avec un système de paliers. Au delĂ des appels, SMS et MMS illimitĂ©s, voilĂ comment le prix mensuel du forfait est dĂ©fini pendant la première annĂ©e :

Prixtel a fait de vrais efforts pour amĂ©liorer la qualitĂ© de son forfait mobile, et cela mĂ©rite d’ĂŞtre soulignĂ© : l’opĂ©rateur a baissĂ© ses tarifs, et il a prolongĂ© la durĂ©e de son offre Ă 12 mois. Comme RED by SFR, Prixtel ne demande aucun engagement de la part de ses clients, ce qui leur permet de partir s’ils n’Ă©taient pas contents de l’offre. A noter que le forfait mobile Prixtel en promotion expire dans les jours Ă venir (mardi soir), mieux vaut se dĂ©pĂŞcher pour sĂ©curiser cet abonnement.

Free Mobile : plus de data au mĂŞme tarif !

Pendant longtemps, l’opĂ©rateur Free Mobile s’est contentĂ© d’offrir 50 Go de donnĂ©es internet Ă ses clients pour sa SĂ©rie SpĂ©ciale. Il y a quelques jours, l’opĂ©rateur rĂ©putĂ© pour ses prix très agressifs a dĂ©cidĂ© de revoir Ă la hausse la quantitĂ© de donnĂ©es internet pour son abonnement illimitĂ©, et surtout sans engagement. C’est donc un très bon plan qu’il faut saisir avant mardi soir.

En l’occurrence, le forfait mobile Free inclut les appels, SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 60 Go de donnĂ©es internet pendant la première annĂ©e pour 8,99€ par mois. Au delĂ de cette pĂ©riode, le tarif remonte Ă 19,99€ par mois – ce qui reste encore un tarif très raisonnable pour cette quantitĂ© de donnĂ©es internet. Dans tous les cas, le client n’est jamais engagĂ© donc il peut partir Ă tout moment.

Si vous voulez voir le forfait mobile Free, c’est par ici :

