Forfait mobile : les 3 offres qui vont changer votre vie 🔥

Pour ce premier week-end de soldes, c’est une sĂ©rie de vrais bons plans que l’on peut trouver sur toutes les thĂ©matiques, y compris le forfait mobile. Entre RED by SFR qui a officialisĂ© son nouvel abonnement vendredi, SFR qui baisse le prix des appareils ou Prixtel, vous ĂŞtes gâtĂ©s. Pour vous, nous avons sĂ©lectionnĂ© toutes les offres qu’il ne faut surtout pas rater ce dimanche.

Sachez toutefois que pour changer de forfait mobile et opter pour RED by SFR ou Prixtel, il faudra ĂŞtre un nouveau client chez l’opĂ©rateur. Les deals choc ci-dessous ont vocation Ă attirer du nouveau public issu de la concurrence. Les prix sont vraiment bas, les opĂ©rateurs ne peuvent pas se permettent de passer toute leur base de clients vers ces offres Ă prix mini.

Un forfait mobile 80 Go à prix réduit

La spĂ©cificitĂ© première de RED by SFR c’est que son forfait mobile est sans engagement de durĂ©e. Autrement dit, si vous souhaitez changer d’opĂ©rateur, vous ĂŞtes libre Ă tout moment. Sa deuxième force, c’est le tarif de ces formules – qui sont souvent parmi les plus compĂ©titives du marchĂ©. Comme pour la maison mère, tout abonnĂ© RED by SFR profitera du rĂ©seau et du dĂ©bit de SFR.

Au niveau des caractĂ©ristiques, cette offre propose les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 80 Go de donnĂ©es mobiles pour 14€ par mois seulement. Si vous ĂŞtes amenĂ©s Ă voyager, ce forfait mobile RED contient aussi 10 Go de data que vous pouvez consommer en Europe et dans les DOM. Cette offre spĂ©ciale pour les soldes est donc au prix de 14€ au lieu de 17€. C’est un forfait inĂ©dit chez RED by SFR qui a souvent l’habitude de proposer son forfait 60 Go Ă 15€ par mois.

Ce qui est agrĂ©able chez RED by SFR, c’est que son forfait mobile. Si vous souhaitez plus de donnĂ©es, vous pouvez opter pour l’offre 100 Go, qui est en rĂ©duction Ă 17€ au lieu de 20€ lors de ces soldes. Si vous voyagez beaucoup, une option « internationale » donne accès Ă 15 Go dans une zone plus large que l’UE (avec les USA, le Canada, Andorre et la Suisse) pour 5€ par mois.

Alors que la plupart des promotions sur les forfaits mobiles sont valables sur 12 mois, le prix de l’abonnement RED by SFR ne doublera pas après un an. Et comme nous l’expliquions plus haut, la force de cet opĂ©rateur mobile virtuel, c’est que vous pouvez rĂ©silier Ă tout moment.

Un forfait et un smartphone au meilleur tarif

Si vous cherchez Ă acheter un smartphone premium Ă prix prĂ©fĂ©rentiel, prendre un forfait mobile est une excellente opportunitĂ©. Pour ces Soldes, SFR propose une belle partie de son catalogue en forte rĂ©duction. Dans ces modèles, on voit par exemple le Huawei P30 Pro, le Oppo Find X2 Neo et le Samsung Galaxy S10 Ă 29€ seulement pour la souscription Ă un forfait mobile 70 Go. D’autres modèles comme le Samsung Galaxy S9 sont proposĂ©s Ă 1€, et d’autres plus premium comme le Mi 10 de Xiaomi Ă 99€.

Pour bĂ©nĂ©ficier de ces prix d’achat rĂ©duits, vous pouvez choisir d’Ă©chelonner le paiement sur 24 mois (8€ par mois). Voici comment profiter de ce bon plan combinĂ© avec un forfait SFR 70 Go et un smartphone :

Ces modèles ne sont pas les seuls en promotion, vous pouvez les offres ici :

Vous ĂŞtes libres de composer votre offre en fonction de vos besoins. Si le forfait mobile illimitĂ© 70 Go de SFR nous semble optimal, vous pouvez aussi payer un forfait moins cher (5 Go Ă 17€ par mois la première annĂ©e), ou baisser le prix d’achat du smartphone en optant pour le forfait avec 100 Go de donnĂ©es. Le forfait SFR 70 Go s’accompagne d’un engagement de 24 mois. Il s’accompagne de tous les appels, SMS et MMS en illimitĂ© et 70 Go de donnĂ©es internet qui peuvent ĂŞtre utilisĂ©es en France ou en Europe (4G+). Le forfait illimitĂ© SFR est proposĂ© en rĂ©duction Ă 30€ par mois pendant 12 mois.

Prixtel, une belle pépite

Prixtel n’est pas un opĂ©rateur tĂ©lĂ©com comme les autres, et son forfait mobile est unique. PlutĂ´t que de pousser les gens Ă consommer toujours plus, il propose aux gens de consomment ce qu’ils veulent vraiment. Et le tarif de son offre « Le complet » s’adapte automatiquement Ă chacun grâce Ă un système de paliers de data intelligent. D’un mois Ă l’autre, le prix peut donc changer selon les besoins de chacun.

Cela vous permet de payer le prix juste, sans exagĂ©ration. En parallèle, tous les appels, SMS et MMS sont en illimitĂ©s. C’est donc clairement la data qui influencera le prix mensuel de ce forfait mobile. Sachez par ailleurs qu’il est sans engagement, et que le rĂ©seau sera ultra qualitatif. Pour sa formule, Prixtel s’appuie sur Orange et SFR qui sont parmi les meilleurs du moment.

Ce forfait mobile est Ă©videmment sans engagement de durĂ©e, tout comme son nouveau « Giga SĂ©rie ». Ce dernier reprend le mĂŞme principe que « Le complet », sauf que les paliers sont (encore) plus Ă©levĂ©s. Les paliers montent de 50, 100 Ă 200 Go de data par mois. En ce moment, il offre d’ailleurs un prix garanti Ă vie sur cette nouvelle formule, qui connait un vif succès.

