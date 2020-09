Forfait mobile : 4 pépites (ultimes) à saisir ce dimanche soir 🔥

Comme chaque année, les French Days se déroulent au mois de septembre. Su vous hésitez à changer de forfait mobile, cet événement « Made in France » est une parfaite occasion pour passer à l’acte. Plusieurs opérateurs ont publié des deals choc ce week-end à l’exemple de RED by SFR, Prixtel, mais aussi Bouygues Telecom ou La Poste Mobile.

Voir l’offre RED by SFR

Cette période est importante pour les opérateurs, tous veulent séduire de nouveaux clients avant la fin de l’année. Pour ce faire, ils font chuter le prix de leur forfait mobile afin de grignoter des parts de marché directement auprès des concurrents. Cela explique pourquoi ces deals sont réservés aux « nouveaux clients ».

RED by SFR, le forfait mobile ultime

Au top du marché français du forfait mobile, RED by SFR doit encore montrer sa forte présence dans le domaine pour les French Days. Cette opération est le fruit d’une collaboration entre plusieurs marchands qui voulaient concurrencer l’américain Amazon et le Black Friday. Elle devient de plus en plus populaire à chaque édition, tous les marchands en ligne jouent le jeu en affichant des deals séduisants. Avec cette formule, vous avez la possibilité de faire de belles économies.

Le forfait mobile de RED by SFR est réputé pour être ultra attractif même sans promotion. Grâce à ces French Days, il devient encore plus compétitif et vous permet de faire des économies de -20%. Lors de ce week-end, il chute à 14 euros par mois au lieu de 17 euros pour les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 80 Go de data. Il comprend aussi 100 Go dans SFR Cloud. Autre avantage que le tarif, il est sans engagement de durée.

Voir l’offre RED by SFR

Le gros avantage du forfait mobile de RED by SFR tient dans le fait que le prix n’est pas valable pour 6 ou 12 mois seulement. L’opérateur affirme qu’il ne va pas doubler le prix après un an, ce que font la majorité de ses rvaux sur le marché. Avec cette formule, vous êtes tranquille sur le long terme et assuré de profiter du meilleur prix pendant toute la période où vous rester chez cet acteur français.

RED by SFR propose un seul forfait mobile. Là où l’opérateur est fort, c’est qu’il propose des options de personnalisation que chacun peut décider de choisir ou non. Il dispose d’une option destinée à l’étranger qui vous offre 15 Go de data dans l’UE, les USA et le Canada pour 5 euros par mois. Vous avez aussi la possibilité de choisir l’option à 100 Go de data en France pour 2 euros de plus par mois.

RED by SFR propose un forfait mobile, mais aussi une box Internet. Pour les French Days, l’opérateur a aussi décidé de faire baisser le prix de sa formule unique pendant quelques jours. Actuellement, il propose un deal ultra agressif à 23 euros par mois pour le très haut débit (1 Gb/s en download et 500 Mb/s en upload) et les appels illimités (fixes et mobiles). Une fois de plus, le prix ne doublera pas après un an et l’abonnement est sans engagement de durée.

Prixtel, un forfait mobile qui s’ajuste à vous

Une fois de plus, Prixtel fait fort sur le marché du forfait mobile. Comme l’opérateur précédent, il profite des French Days pour afficher des tarifs de choix sur ses offres. Cet acteur propose une formule dont le prix s’adapte tous les mois à la consommation de data mobile. Ainsi, vous ne payez pas les Go de data que vous n’avez pas utilisé.

Le forfait mobile Giga Série est facile à comprendre et très transparent. D’un côté, il faut comprendre que tous les appels, SMS et MMS sont illimités avec cette offre. C’est la data mobile consommée tous les mois qui détermine le prix de l’abonnement à la fin de la période. Prixtel a mis en place une grille tarifaire composée de trois paliers situés à 50 Go, 100 Go et 200 Go. Chaque palier est lié à un prix mensuel.

Imaginons que vous choisissiez ce forfait mobile. Le premier mois, vous utilisez par exemple 40 de data mobile, ce qui veut dire que la facture sera de 9,99 euros à la fin de la période. Si vous utilisez 200 Go le mois suivant, le coût sera de 19,99 euros à la fin du mois. En somme, le coût varie et baisse selon votre consommation sur la période. Aucun concurrent ne propose une offre aussi agressive que celle de Prixtel. Au bout d’un an, tous les paliers remontent de 5 euros.

Voir l’offre Prixtel

Prixtel s’est fait une belle place sur le marché du forfait mobile. En plus de ses prix mini, il bénéficie d’un réseau de choix puisqu’il se base sur les infrastructures de SFR ou Orange selon le choix du client. Vous avez droit à un excellent réseau pour un prix de choix. Le forfait mobile est sans engagement de durée, vous pouvez partir quand vous le souhaitez. Pour les French Days, Prixtel propose un second abonnement encore moins onéreux. Baptisé « Le complet », il vous offre la possibilité de profiter de 5 Go de data mobile pour seulement 4,99 euros par mois.

Le Huawei P40 à partir de 1€ chez Bouygues Telecom

Si vous cherchez à acheter un nouveau smartphone, Bouygues Telecom vous offre une excellente raison de passer par lui. Pour les French Days, l’opérateur propose tous les produits Huawei à prix réduit. Le tout dernier P40 est à l’honneur, et vous pouvez vous le procurer à partir de 1€ chez Bouygues Telecom.

Pour en profiter, il faut dans un premier temps ajouter le Huawei P40 à 51€ sur le site officiel de l’opérateur. Ensuite, il faudra utiliser l’offre de remboursement (50€) pour faire chuter son coût initial à 1€ seulement. En plus de cela la montre Huawei GT2e est offerte. Enfin, il faut opter pour un Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 90 Go (24 mois) et verser une cotisation de 8€ par mois sur 24 mois. Au final, vous pouvez donc étaler le coût de cet excellent smartphone dans le temps, et c’est un vrai bonheur.

Pour en savoir plus sur le Huawei P40, c’est par ici :

Voir l’offre sur le Huawei P40

Le P40 n’est pas le seul smartphone actuellement en promo, on retrouve notamment le P30 Pro (avec ses services Google), et le P40 Pro chez Bouygues Telecom. Même mécanique du côté des offres pour les téléphones OPPO et Xiaomi.

Si vous cherchez un smartphone haut de gamme sans forcement, débourser une grosse somme à l’achat, c’est le meilleur moyen d’en bénéficier.

La Poste Mobile, le forfait mobile « surprise »

Si La Poste Mobile se présente comme un opérateur assez discret, son forfait mobile séduit. L’opérateur affiche plus de 1,5 million de clients en France, sachant qu’il propose son abonnement directement dans les bureaux de Poste. Il est aussi très présent en ligne depuis le début du confinement afin de proposer une solution accessible au plus grand nombre. Cet abonnement est un parfait compromis niveau prix et data mobile.

De son côté, le forfait mobile de La Poste Mobile revient à 9,99 euros par mois pour les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 30 Go de data mobile. L’opérateur ne s’arrête pas là et vous offre 4 mois d’accès gratuit à la plateforme Deezer Premium (d’une valeur de 9,99 euros par mois). En somme, l’abonnement revient à moins de 10 euros pour 30 Go d’Internet. La formule est sans engagement de durée, vous pouvez partir ailleurs quand vous le voulez sans difficulté.

Le forfait mobile de La Poste Mobile s’appuie sur le réseau de SFR. Comme les autres, cette offre spéciale French Days prend fin dans quelques jours. Pour découvrir le détail de la formule, c’est ici :

Voir l’offre La Poste Mobile