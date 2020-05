Forfait mobile : 5 Go à 4,99€ (Orange et SFR), une offre à ne pas rater

Cette semaine a été animée en matière de bons plans sur forfait mobile. Ce week-end, il ne reste plus grand chose, hormis Prixtel qui revient avec son offre choc. L’opérateur mobile virtuel qui s’appuie sur les réseaux physiques Orange et SFR avance un abonnement efficace qui permet d’éviter la sur-consommation. Vous payez le prix juste, en fonction de vos besoins.

Pour saisir cette dernière belle opportunité, c’est par ici :

Voir l’offre Prixtel

Comme vous allez le voir ci-dessous, ce forfait mobile baptisé « Le complet » permet d’avoir les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que jusqu’à 5 Go de data pour 4,99€ par mois. Aucun acteur sur le marché ne fait aussi bien que lui aujourd’hui, c’est incontestable. Attention, cette offre spéciale sans engagement s’arrête cependant déjà mardi, il faut donc prendre ses précautions pour ne pas passer à côté.

Un forfait mobile intelligent et différent

Le forfait mobile le plus populaire chez Prixtel s’appelle « Le complet ». Ce dernier a été pensé pour s’adapter à la consommation de chacun. Par défaut, tous les appels, SMS et MMS sont en illimité. C’est ensuite la consommation de data mensuelle qui influencera le prix de l’abonnement.

Autrement dit, chaque mois, le prix peut évoluer à la hausse ou à la baisse. C’est un bon moyen d’éviter les forfaits sur-dimensionnés (qui a vraiment besoin de 100 Go de data ?) et de payer un prix raisonnable. Pour faciliter la compréhension de son forfait mobile, l’opérateur Prixtel a mis en place un système avec 3 paliers.

Les 3 lignes ci-dessus sont assez explicites et claires : si vous consommez entre 0 et 5 Go de data sur un mois donné, votre facture sera de 4,99€. Il en va de même pour les deux paliers supérieurs. Avec ces 3 possibilités, le forfait mobile couvre tous les différents profils de clients. C’est une façon intelligente d’avoir qu’un seul forfait, et d’avoir un prix évolutif selon ses besoins réels.

Un forfait sans engagement

Comme vous pouvez le voir dans notre avis Prixtel, l’opérateur mobile collabore avec les meilleurs réseaux français pour son offre. Avec ce forfait mobile, vous pourrez profiter des réseaux d’antennes Orange et SFR (n°1 et n°3 du marché selon l’ARCEP) pour vos télécommunications. Au final, choisir Prixtel, c’est choisir la meilleure qualité avec le prix le plus faible. Ni Orange, ni même SFR, ne proposent des tarifs aussi avantageux pour leur service.

Au moment de la souscription à ce forfait mobile Prixtel, il vous sera demandé quel réseau vous souhaitez utiliser. Par la suite, vous pourrez à tout moment changer de l’un à l’autre, selon la qualité du signal de la zone où vous vous situez. C’est une très bonne solution pour avoir un maximum de souplesse, tout en bénéficiant d’un tarif très avantageux.

Par ailleurs, cet abonnement est sans engagement pour le client. A tout instant, il peut choisir de résilier son forfait mobile s’il n’est plus convaincu de l’offre – ou s’il trouve mieux ailleurs. Cela dit, aux conditions actuelles, il est peu probable de trouver bien mieux ailleurs (en ce moment, c’est même impossible).

Les trois prix associés aux paliers ci-dessus sont valables durant les 12 premiers mois. Au delà de cette période, Prixtel joue la carte de la transparence. Son forfait mobile verra alors le prix augmenter de 5€ pour chacun des paliers. Ainsi, si vous utilisez entre 0 et 5 Go de data par mois, il faudra alors débourser 9,99€ par mois pour cet abonnement.

Même après la première année, le forfait mobile de Prixtel reste aussi compétitif. Si vous avez l’intention de vous engager sur le long terme, c’est un bon moyen d’être tranquille et d’avoir un bon produit. Encore une fois, cette offre est valable jusqu’à ce mardi soir, après quoi l’opérateur télécom reviendra sur des tarifs standards.

Pour découvrir ce forfait, c’est ici :

Voir l’offre Prixtel

Une offre petit budget

Pour ceux qui consomment moins de data, Prixtel a également imaginé un forfait mobile « modulable ». En l’occurrence, il y a également un système de paliers – sauf que les niveaux de data sont plus bas. Le coût mensuel est donc aussi logiquement plus bas pour les petits paliers. Ce forfait mobile baptisé « l’Essentiel » commence à partir de 2€ par mois, et il inclut 2h d’appels, les SMS illimités et 10 Mo de données mobiles.

Avec ce forfait mobile pour les « petits consommateurs », le client peut faire varier sa consommation de data entre 10 Mo et 200 Mo par mois. Dans le cas où il utiliserait 200 Mo de données internet sur le mois, il serait alors dans le palier le plus élevé – à 7,99€ par mois. C’est donc plus onéreux que la version 5 Go à 5€ que l’on retrouve dans le forfait « Le complet ». Mais encore une fois, si vous ne consommez quasiment pas de data, cette offre saura se montrer pertinente.