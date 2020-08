Forfait mobile : 5 Go à 4,99€ (Orange ou SFR), le deal irrésistible de la rentrée 🔥

Depuis toujours, la rentrée est le grand temps fort des opérateurs télécoms. Changer de forfait mobile peut s’avérer intéressant si vous tombez au bon moment. Et justement, ce week-end, c’est Prixtel qui offre un deal imbattable avec un abonnement qui chute sous le seuil symbolique des 5€ par mois. Vous avez là un prix vraiment irrésistible avec un réseau d’excellente qualité : Orange ou SFR, au choix.

Au niveau du rapport qualité prix, Prixtel propose en ce moment le meilleur choix de tout le marché. Il divise son offre en deux formules : « Le complet » et la « Giga Série ».

Ces deux forfaits mobiles suivent le même principe, avec un coût qui évolue selon la consommation réelle de chacun. La version « Giga Série » est en revanche destinée aux consommateurs de data. Dans tous les cas, cela vous permet donc d’avoir un tarif raisonnable toujours proche de votre consommation : fini le gaspillage !

Forfait mobile : Prixtel offre du sur-mesure

Quand vous souscrivez à un forfait mobile, vous avez toujours le droit à une quantité fixe d’appels, de SMS et de data pour un prix défini. Quelle que soit le volume de ces données que vous utilisez, le prix restera le même. Prixtel a voulu se rapprocher au mieux de la consommation de chacun pour offrir un tarif cohérent. De cette manière, chacun paie ce qu’il consomme en vrai, mois après mois.

Pour faciliter la compréhension de son forfait mobile « Le complet » et de la « Giga Série », l’opérateur télécom a mis en place un système de paliers progressifs. A chacun de ces paliers de consommation de data, un prix est associé.

Par exemple, si un client souscrit à l’offre « Le complet » et utilise entre 0 et 5 Go de données internet, il paiera 4,99€ pour le mois écoulé. Si le mois d’après, il consomme 10 Go, il devra alors débourser 9,99€ sur cette période. D’un mois à l’autre, le coût peut donc aussi baisser. A noter que tous les appels, SMS et MMS sont illimités.

Voici les paliers du forfait mobile « Le complet » :

Quand on sait qu’une majorité des français utilise moins de 10 Go mensuel, ce forfait mobile apparait comme une évidence. C’est d’autant plus vrai qu’aucun autre acteur du monde des télécoms ne propose un tarif aussi préférentiel (comparez par vous-même).

Prixtel garantit ces prix sur la première année suivant la souscription, après quoi chacun d’entre eux se verra augmenter de 5€ par mois. Cela dit, il restera encore très compétitif. Dans tous les cas, même si vous n’êtes pas satisfait par cette augmentation après un an, vous êtes libre de partir à tout instant. Prixtel ne demande aucun engagement de ses clients, un gage de confiance en plus.

Outre « Le complet », Prixtel propose un second forfait mobile baptisé la Giga Série. Cette dernière suit le même principe de fonctionnement que le premier forfait détaillé ci-dessus. La seule différence réside dans les trois paliers de consommation : la Giga Série est destinée à une clientèle qui utilise bien plus de data chaque mois. Si vous regardez beaucoup de vidéos et films ou que vous jouez sur votre mobile, cette offre sera plus adaptée.

Par exemple, vous pouvez utiliser jusqu’à 200 Go de data au prix de 19,99€ par mois : c’est jamais vu, nulle part ailleurs. Prixtel est ultra compétitif sur tous les paliers, vous n’avez aucune crainte à avoir. Ce forfait mobile Giga Série a été dévoilé au courant du mois de juin, et il est pris d’assaut depuis.

Voici les différents paliers de la Giga Série :

Ici aussi, la promotion en cours permet d’avoir ces tarifs avantageux sur les 12 premiers mois. Au delà, il faudra aussi rajouter 5€ à chacun des paliers de ce forfait mobile. Cela dit, Prixtel ne demande pas d’engagement pour cette version, vous pouvez donc aller voir ailleurs si vous n’êtes plus satisfait.

Prixtel, un acteur de nouvelle génération

Si Prixtel connait un tel succès, c’est parce que l’opérateur télécom offre un maximum de souplesse et de qualité à ses clients (voir notre avis détaillé sur Prixtel ici). Parmi les arguments qui pèsent en sa faveur, on peut parler du réseau. Les clients qui souscrivent au forfait mobile chez Prixtel ont le choix entre le réseau Orange ou SFR. Autrement dit, le top du top. Pour un prix mini.

Comme nous l’avons déjà dit plus haut, ces forfaits mobiles sont sans engagement de durée. A tout instant, le client peut résilier s’il n’est pas satisfait. Cela dit, quand on voit la qualité du réseau et la compétitivité de ses prix, il est peu probable que cela arrive. Dans tous les cas, c’est un geste qui est apprécié par les clients, cette souplesse est un luxe.

Si vous voulez profiter de ces offres flash sur le forfait mobile de Prixtel, il faudra être rapide. L’opérateur télécom a déjà annoncé la fin de l’opération pour mardi prochain. Pour sécuriser votre abonnement mobile à bas prix, c’est maintenant qu’il faut y foncer.

