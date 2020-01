Le mois de janvier est plutôt calme en matière de bons plans sur forfait mobile. Toutefois, certains acteurs comme RED by SFR ont décidé de faire des soldes un moment privilégié pour tous ses nouveaux clients. Cela concerne aussi bien les abonnements téléphoniques que les box internet – puisque l’opérateur se positionne sur les deux. Attention, ces promotions se finissent déjà dans les heures à venir, ce n’est plus le moment pour hésiter.

Forfait mobile : RED by SFR fait tomber les prix

RED by SFR ne laisse que peu de chance à la concurrence sur le forfait mobile. L’opérateur télécom a décidé depuis plusieurs mois d’offrir un forfait à bas coût – dont le prix en promotion est garanti à vie. Au final, l’économie sur le long terme est vraiment incomparable par rapport à toutes les autres promotions disponibles en ce moment. Mieux encore, RED by SFR ne demande aucun engagement pour cet abonnement à prix mini.

Pour en venir au contenu de cette offre, elle inclut les appels, SMS et MMS en illimité, 60 Go de data en France, 8 Go dans l’UE/DOM et SFR Sécurité + Password pour 12€ par mois au lieu de 15€ en temps normal. C’est donc 20% de remise dont on peut bénéficier sur ce forfait mobile RED by SFR – qui par défaut est déjà moins cher que la majorité des autres opérateurs. Cette offre spéciale pour les soldes devrait vous faire vaciller – il suffit de comparer cette dernière avec votre abonnement actuel pour le comprendre.

Comme vous l’aurez compris, RED by SFR ne propose donc qu’un seul forfait mobile. Il est possible toutefois de rajouter des options pour lui donner un petit coup de boost. Par exemple, si vous rajoutez 5€ par mois, vous pourrez alors bénéficier de 15 Go de data sur une zone internationale plus large – qui inclut les États-Unis. Moyennant 8€ par mois, ce sont 100 Go de données mobiles dont vous pourrez profiter à travers la France.

Pour découvrir ce forfait mobile RED by SFR, c’est ici :

Encore une fois, l’opérateur se distingue avec ce forfait sur cette flexibilité : zéro engagement de durée, et un prix garanti à vie. Autrement dit, pour cette offre par défaut, l’utilisateur sera assuré de conserver le même tarif aussi longtemps qu’il conserve ce forfait mobile chez RED by SFR. Attention, l’opérateur peut de manière ponctuelle lui offrir des upgrades moyennant un complément, mais il est libre de ne pas les accepter.

Une box internet pour (vraiment) économiser

RED by SFR figure dans notre comparateur de forfaits mobiles sur la première marche du podium. Si nous avions un comparateur de box, il serait probablement au même endroit. En effet, l’opérateur a également mis au point une box internet qui est venue bouleverser le marché. Avec la promotion actuelle (qui expire toutefois dans les jours à venir), c’est tout simplement la meilleure offre du marché.

Pour en venir à cette dernière, elle vient avec la Fibre et l’option Très Haut Débit (1 Gb/s en débit descendant) ainsi que les appels illimités vers les fixes pour 23€ par mois. Par défaut, celle-ci n’inclut pas l’option Très Haut Débit – qui est une option facturée 5€ par mois hors promotion. Autrement dit, vous avez une excellente box internet avec un débit ultra-rapide à un prix hyper avantageux.

Là où RED by SFR est très fort, c’est que ce prix est garanti à vie. Alors que certains opérateurs offrent une remise sur la première année, le prix remonte en général au bout de cette période. Et cela peut faire très mal. RED by SFR conserve ce tarif avantageux tout du long pour le client – bien qu’il puisse proposer au cours du temps des upgrades payants (et facultatifs). C’est le même principe que pour son forfait mobile, et c’est largement apprécié. A nouveau, ce produit est également sans engagement de durée pour les clients.

Pour découvrir cette box internet RED by SFR, c’est par ici :

