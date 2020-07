Forfait mobile : arrêtez de payer trop cher (3 offres à prix cassé) 🔥

Vous en avez marre de payer une tonne pour votre forfait mobile ? Vous voulez réduire les coûts cet été et vous avez quelques minutes devant vous ? Parfait, nous allons vous proposer 3 offres (flash) que vous ne devez pas rater. Ce sont de très belles opportunités pour faire des économies.

Voir l’offre Prixtel

Avant de détailler les meilleurs forfaits mobiles du moment, il faut rappeler que vous devez être nouveau client pour avoir le droit aux deals en cours chez les opérateurs concernés. Les offres ont pour objectif d’attirer de nouveaux clients au détriment de la concurrence. Si vous changez d’opérateur aujourd’hui, vous avez donc tout à y gagner.

Prixtel, un forfait mobile fait pour vous

Prixtel est un opérateur dont le forfait mobile se différencie de tous les concurrents. Son offre permet à ses clients de ne payer que ce qu’ils consomment vraiment chaque mois. La formule « Le complet » s’adapte à tous les utilisateurs grâce à un dispositif de paliers qui associent une quantité de data à un prix.

En somme, ce forfait mobile vous offre la possibilité de payer le prix juste. Les appels, SMS et MMS sont compris en illimité dans cette offre, tandis que la data détermine le tarif de la facture chaque fin de mois. Les trois paliers ci-dessous sont très explicites. Le coût du forfait peut donc évoluer à la hausse comme à la baisse, mois après mois.

Autre avantage, l’abonnement de Prixtel est sans engagement et se dote d’un réseau de qualité. L’opérateur virtuel se base sur les excellentes infrastructures de SFR et Orange, selon le choix du client (et sa localisation).

En plus de son forfait mobile « Le complet », Prixtel propose une autre formule baptisée « Giga Série ». Cette dernière est assez similaire à l’autre, puisqu’elle fonctionne aussi selon un système de paliers – qui sont plus élevés. Ils sont respectivement de 50, 100 à 200 Go de data par mois. Les prix sont valables à vie et garantis par Prixtel, tandis que chaque palier de l’offre « Le complet » augmente de 5 euros après un an.

Voir l’offre Prixtel

B&YOU, un forfait mobile classique et (très) efficace

Propriété du groupe Bouygues Telecom, la marque B&YOU s’impose sur le marché du forfait mobile depuis quelques années. Et pour cause, elle affiche quelques avantages très convaincants. Outre la souplesse (sans engagement), le support client et la qualité du réseau, c’est le prix qui vous séduira définitivement. B&YOU est une marque forte sur le marché, elle inspire un niveau de confiance élevé.

Le forfait mobile par défaut chez B&YOU permet d’avoir 80 Go de data à un prix ultra avantageux en ce moment. Il faut se dépêcher car cette offre ne sera pas valable très longtemps. C’est une opportunité spéciale pour l’été, mais nul ne sait si elle durera. Ci-dessous, un second forfait mobile avec 100 Go de données mobiles est aussi disponible.

En plus de ses prix très raisonnables, le forfait mobile de B&YOU inclut un accès gratuit (3 mois) à la plateforme de streaming musical Spotify Premium. C’est la véritable cerise sur le gâteau de cette offre sans engagement. Pour nous, c’est l’un des meilleurs forfaits du moment. C’est aussi le plus confortable, vous ne pourrez pas être déçu.

Voir l’offre B&YOU

Si vous avez besoin d’un forfait mobile avec très peu de data, B&YOU propose aussi une offre avec les appels, SMS et MMS en illimité avec 200 Mo de data pour seulement 4,99 euros par mois. Si vous n’avez pas de smartphone, mais que vous souhaitez appeler et échanger par message en toute tranquillité, cette offre est faite pour vous.

La Poste Mobile, le forfait mobile de l’été

Comme Prixtel, La Poste Mobile fait partie de ces opérateurs « virtuels » qui se basent sur les infrastructures d’antennes d’autres opérateurs. Dans son cas, il s’appuie sur l’excellent réseau de SFR, dont la réputation en France n’est plus à faire. Si la marque dispose de plusieurs offres, un forfait se détache particulièrement du lot aujourd’hui. Elle a droit à un des meilleurs rapport qualité-prix du marché et plaira à tous ceux qui ne veulent pas dépenser plus de 10 euros par mois.

La Poste Mobile propose un forfait mobile à 9,99 euros par mois pour les appels, SMS et MMS en illimité et 30 Go d’Internet. Comme les autres offres de cette liste, cet abonnement est sans engagement de durée et vous laisse la possibilité de partir quand vous le souhaitez en toute tranquillité. Son prix ne doublera pas au bout d’un an comme c’est parfois le cas chez certains opérateurs traditionnels. Vous avez aussi droit à 4 mois offerts au service de streaming musical Deezer Premium, un autre petit avantage non négligeable.

Moins réputée que les mastodontes du marché du forfait mobile, La Poste Mobile revendique tout de même plus de 1,5 million de clients dans l’hexagone. Son offre a l’avantage de conserver un tarif sous la barre symbolique des 10 euros tout en affichant assez de data pour tenir tout le mois sans aucun souci. Cette offre spéciale qui vient d’arriver pour les soldes est vraiment généreuse, mieux vaut en profiter rapidement.

Pour voir les détails de ce forfait mobile, c’est par ici :

Voir l’offre La Poste Mobile