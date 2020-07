Forfait mobile : B&YOU casse les prix, cette offre est imbattable 🔥

Pour ces derniers jours de juillet, il vous reste une belle opportunitĂ© Ă saisir en matière de forfait mobile : B&YOU. La marque sans engagement du groupe Bouygues Telecom met en avant une offre choc qu’aucun autre opĂ©rateur ne parvient Ă Ă©galer. Si RED by SFR et Prixtel sont derrière en embuscade, ils ne sont pas aussi compĂ©titifs sur un abonnement avec 100 Go.

Ci-dessous, nous allons vous dĂ©tailler les trois offres de ces opĂ©rateurs. Chaque forfait mobile en promotion est conditionnĂ© par une chose : il faudra ĂŞtre nouveau client chez cet opĂ©rateur pour en profiter. Les clients existants ne peuvent donc pas migrer vers cette nouvelle formule. L’objectif est de sĂ©duire un maximum de nouveaux clients venus droit de la concurrence.

Résumé des 3 offres sur forfait mobile :

Pour dĂ©couvrir les offres dans le dĂ©tail, c’est ci-dessous que ça se passe.

B&YOU, le forfait mobile 100 Go idéal

Attention, il reste moins de 36 heures pour bĂ©nĂ©ficier de ce deal exceptionnel de B&YOU. Cette marque de forfait mobile profite de plusieurs arguments très forts : souplesse, prix et qualitĂ© du rĂ©seau (Bouygues Telecom). Avec l’offre spĂ©ciale actuelle sur la formule 100 Go, vous pouvez faire une rĂ©elle Ă©conomie sur votre abonnement. C’est une rĂ©duction assez rare pour ĂŞtre soulignĂ©e, nous vous invitons Ă ĂŞtre très rĂ©actif.

Pour en venir maintenant au détail de ce forfait mobile, il contient les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 100 Go de data pour 13,99€ par mois. A cela, vous profiterez aussi de 10 Go de data que vous pouvez utiliser en Europe (UE et DOM), et de 3 mois offerts au service Spotify Premium. Par rapport au tarif, B&YOU est tout simplement le plus compétitif pour 100 Go de data.

En plus de ce forfait mobile en promotion, B&YOU propose en plus deux autres offres plus classiques. Le plus populaire de tous est celui avec les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 60 Go de data pour 12,99€ par mois. C’est un euro de moins que la formule ci-dessus mais cela enlève 20 Go de data par mois. Si vous utilisez une bonne quantitĂ© de donnĂ©es mobiles, mieux vaut partir pour l’offre très spĂ©ciale plus haut.

Pour ceux qui n’utilisent quasiment pas de data (voire pas du tout), il y a un troisième forfait mobile chez B&YOU. Celui-ci permet d’avoir les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 100 Mo de donnĂ©es mobiles. C’est un nombre plus symbolique qu’autre chose, il ne permettra pas de faire grand chose sur le web avec son tĂ©lĂ©phone. Il faudra alors privilĂ©gier une connexion en Wi-Fi (comme Ă la maison).

Dans les trois cas, le forfait mobile B&YOU est sans engagement de durĂ©e. Vous pouvez donc rĂ©silier Ă tout moment si vous n’ĂŞtes plus satisfait, ou si vous trouvez mieux ailleurs. Sachez quand mĂŞme que B&YOU utilise le rĂ©seau Bouygues Telecom pour son service – qui est le numĂ©ro 2 du marchĂ© selon l’ARCEP. Le support client de l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com est rĂ©putĂ© pour ĂŞtre particulièrement bon, c’est donc le choix du confort que vous ferez avec B&YOU.

RED by SFR, l’excellent concurrent

RED by SFR se place toujours parmi le Top 3 des meilleurs forfaits mobiles, et c’est encore prouvĂ© aujourd’hui. L’opĂ©rateur, filiale du groupe SFR, offre en ce moment un tarif spĂ©cial sur son forfait mobile. En l’occurrence, il vous offre tous les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 80 Go de data par mois. C’est moins bien que l’offre B&YOU ci-dessus, mais cela reste tout de mĂŞme très compĂ©titif. Évidemment, il est sans engagement de durĂ©e.

Par rapport aux opĂ©rateurs plus traditionnels, RED by SFR fait fort. LĂ oĂą il se distingue de ses concurrents, c’est sur son offre Ă l’international. En l’occurrence, ce forfait mobile peut se voir ajouter une option « internationale » pour avoir un abonnement en data gĂ©nĂ©reux Ă l’Ă©tranger. Par exemple, vous pourrez avoir une enveloppe de 15 Go que vous pourrez consommer dans l’UE, les DOM, les États-Unis ou le Canada. Au final, pour 19€ par mois, vous serez gâtĂ©s pour partir Ă l’Ă©tranger sans aucun risque de hors forfait.

Pour dĂ©couvrir le forfait mobile de RED by SFR, c’est ici :

Prixtel, un prix mini et un service unique

Prixtel n’est peut-ĂŞtre pas aussi connu qu’un RED by SFR ou B&YOU, mais c’est un excellent opĂ©rateur. Son forfait mobile est unique parce qu’il bĂ©nĂ©ficie d’un système qui permet de mieux maĂ®triser sa consommation mensuelle. En l’occurrence, vous ne payerez que ce que vous utilisez rĂ©ellement. Si les appels, SMS et MMS sont par dĂ©faut en illimitĂ©, c’est donc la data utilisĂ©e qui conditionne le prix de l’abonnement.

Pour faire simple, il y a 3 paliers qui vont alors définir le prix de votre forfait mobile. Mois après mois, le prix va donc évoluer selon la quantité de data que vous utilisez réellement. Ci-dessous, nous avons mis les trois paliers qui vont impacter le prix tous les mois. Ils sont valables pour les 12 premiers mois, après quoi le prix remontera de 5€ sur chaque palier.

Comme B&YOU et RED by SFR, Prixtel offre un forfait mobile qui est sans engagement. Vous pouvez donc le tester sans aucun risque et vous faire un avis sur le produit. Sachez par ailleurs qu’il vous proposera les rĂ©seaux d’antennes Orange ou SFR (Ă choisir au moment de la souscription) pour votre abonnement. Vous pouvez donc partir sur un mini prix – sur le meilleur rĂ©seau de France (Orange). C’est simplement jamais vu, et cela vaut le coup de s’y intĂ©resser.

Pour en savoir plus sur ce forfait mobile, c’est ici :

