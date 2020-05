Forfait mobile : B&YOU chamboule le marché avec sa nouvelle offre 🔥

Si vous cherchez un forfait mobile B&YOU, il faudra directement vous rendre sur le site de Bouygues Telecom. Cette marque se distingue chez l’opĂ©rateur comme Ă©tant la seule Ă offrir un forfait « sans engagement » avec des mini prix très compĂ©titifs. Depuis le dĂ©but du dĂ©confinement, l’opĂ©rateur fait des Ă©normes efforts pour soutenir les français avec des tarifs très rĂ©duits.

Pour ceux qui veulent changer de forfait mobile, B&YOU est un acteur Ă privilĂ©gier. Ce forfait mobile est ultra compĂ©titif au niveau du prix, du support client et du rĂ©seau (n°2 selon l’ARCEP). En plus, il propose des rĂ©ductions sur toute sa gamme pendant quelques heures encore. Quel que soit votre profil et votre usage au quotidien, vous ne pourrez pas ĂŞtre déçus.

B&YOU, le forfait mobile qui est au top

En 2020, Bouygues Telecom est un acteur incontournable sur le marchĂ© du forfait mobile sans engagement. Sa marque B&YOU est un rĂ©gal pour les français puisqu’elle offre toute la flexibilitĂ© et la qualitĂ© de l’opĂ©rateur, avec des prix vraiment très avantageux. La promotion actuelle qui court pendant quelques jours encore est un moyen d’Ă©conomiser encore davantage sur ses abonnements.

Il faut savoir que dĂ©jĂ sans remise, le forfait mobile B&YOU est hautement compĂ©titif. Avec les baisses de prix actuelles sur chacun des 4 abonnements de la gamme, l’opĂ©rateur fait très fort. Depuis le dĂ©confinement, il semble ĂŞtre encore plus gĂ©nĂ©reux – c’est donc le moment d’en bĂ©nĂ©ficier. Après cette pĂ©riode spĂ©ciale, il faudra probablement attendre la rentrĂ©e pour retrouver des forfaits mobiles aussi compĂ©titifs.

Résumé des 4 forfaits mobiles B&YOU :

Dans l’illustration ci-dessus, vous pouvez voir que tous les forfaits en promotion se terminent dans 10 jours au maximum. Attention, le forfait le plus populaire, celui avec 60 Go, se termine dĂ©jĂ ce mardi. Donc si vous voulez un abonnement très complet qui ne vous imposera aucune limite, mieux vaut se dĂ©pĂŞcher. Dans tous les cas, B&YOU se rĂ©serve le droit de modifier Ă tout instant sa gamme de prix – sans mĂŞme forcĂ©ment aller jusqu’Ă la date mentionnĂ©e.

Bouygues Telecom fait des offres sur ses Bbox

Bouygues Telecom est un acteur qui est reconnu sur tous ses produits – qu’il s’agisse de forfait mobile, de clĂ© 4G ou encore de box internet. Justement, sur cette dernière, il offre une très belle rĂ©duction pendant quelques jours. La gamme se dĂ©compose en trois Bbox : Fit, Must et Ultym, et chacune rĂ©pond Ă des besoins et des profils très diffĂ©rents.

Pendant la première annĂ©e, le client bĂ©nĂ©ficie d’un tarif très avantageux sur les box, en sachant qu’il est engagĂ© sur cette pĂ©riode. La première box internet Ă prix rĂ©duit chez Bouygues Telecom s’intitule la Bbox Fit. C’est aussi celle qui est la plus populaire parce qu’elle offre un service dĂ©jĂ suffisamment complet. Elle inclut la Fibre avec le haut dĂ©bit (200 Mb/s) et les appels illimitĂ©s vers les fixes pour 14,99€ par mois. Au delĂ de la première annĂ©e, son prix passe Ă 26,99€ par mois.

La seconde offre spĂ©ciale concerne la Bbox Must. C’est le meilleur compromis sur le long terme : elle inclut la Fibre avec un dĂ©bit encore meilleur (500 Mb/s), les appels illimitĂ©s vers les fixes et mobiles, un dĂ©codeur 4K et 180 chaines de tĂ©lĂ©vision pour 19,99€ par mois. C’est un tarif vraiment très compĂ©titif, mais il passe ensuite Ă 34,99€ par mois après un an.

Enfin, la dernier box internet de Bouygues Telecom qui bĂ©nĂ©ficie d’une remise est la Bbox Ultym. Cette dernière est la plus compĂ©titive sur 12 mois : Fibre avec le très haut dĂ©bit (1 Gb/s), les appels illimitĂ©s, un dĂ©codeur 4K et 180 chaines et un bonus sont Ă 24,99€ par mois. Au delĂ , le prix remonte Ă 41,99€ par mois. Vous ne serez plus engagĂ©s.

