Forfait mobile : B&YOU fracasse les prix avec une nouvelle offre 🔥

Cela fait quelques annĂ©es que le marchĂ© du forfait mobile suit les mĂŞmes codes. D’ordinaire, les opĂ©rateurs ont tendance Ă lever le voile sur les meilleures offres le week-end avant que celles-ci se terminent quand la semaine reprend. Les acteurs français ne font pas exception et profite de ce vendredi pour prĂ©senter quelques deals qui ont tout pour plaire. Si vous avez dans l’esprit de changer de forfait pour rĂ©duire vos coĂ»ts, c’est l’occasion idĂ©ale pour trouver des petits prix.

Il faut d’abord prĂ©ciser que pour profiter d’un nouveau forfait mobile, vous devez obligatoirement ĂŞtre nouveau client chez l’opĂ©rateur qui attire votre attention. De cette façon, vous aurez la possibilitĂ© de bĂ©nĂ©ficier des offres en cours pour ce week-end. C’est un dĂ©tail, mais c’est une condition sinequanone pour pouvoir prĂ©tendre aux promos dans notre comparatif de tous les forfaits mobiles.

B&YOU, le TOP en ce moment

C’est indĂ©niable, B&YOU fait partie des opĂ©rateurs tĂ©lĂ©coms les plus connus du marchĂ© du forfait mobile. Cette marque du groupe Bouygues Telecom propose des offres sans engagement qui continuent de faire son succès et sa popularitĂ© au fil du temps. Elle continue sĂ©duire de nouveaux clients en dĂ©voilant des offres qui sont ultra compĂ©titives. Pour nous, il s’agit lĂ d’une des meilleures offres, avec un rapport qualitĂ© prix du tonnerre.

Voici les quatre forfaits mobiles chez B&YOU :

Si nous devions vous conseiller un forfait mobile prĂ©sent dans cette courte liste, il s’agirait de celui qui dispose de 60 Go de data. Avec celui-ci, vous avez la garantie de bĂ©nĂ©ficier d’un grand nombre de donnĂ©es pour un prix mensuel infĂ©rieur Ă 12 euros. C’est le meilleur rapport qualitĂ© prix de la liste et c’est le plus populaire de tous. Comme les autres, elle est sans engagement de durĂ©e et vous permet de partir quand vous le voulez.

Pour dĂ©couvrir les offres de B&YOU, c’est par ici :

Le deuxième forfait mobile B&YOU qui nous semble bien est celui de 100 Go pour 15,99 euros par mois. Il saura satisfaire tous ceux qui ont besoin d’un grand nombre de data, mais qui ne veulent pas dĂ©passer la barre symbolique de 20 euros. Vous ĂŞtes ainsi certain de ne pas manquer de Go d’Internet sans pour autant dĂ©penser trop d’argent Ă la fin du mois. Habituellement, un tel volume de donnĂ©es coĂ»te 19,99 euros par mois.

Le dernier avantage du forfait mobile de B&YOU tient dans le fait qu’il dispose d’un très bon rĂ©seau. Fourni par sa maison mère Bouygues Telecom, il est considĂ©rĂ© comme le deuxième meilleur rĂ©seau de France et offre un taux de couverture en 4G de 99%. Dans les villes ou dans les zones rurales de France, vous avez la certitude de bĂ©nĂ©ficier d’une qualitĂ© de signal Ă la hauteur. On le rappelle, toutes les formules de B&YOU sont sans engagement, vous pouvez rĂ©silier dès que vous le souhaitez.

Prixtel, le forfait mobile raisonné

Prixtel aussi a su s’imposer sur le marchĂ© du forfait mobile en quelques annĂ©es avec une offre quelque peu diffĂ©renciante des abonnements traditionnels. Cet opĂ©rateur virtuel vous offre la possibilitĂ© de payer le prix juste et la facture mensuelle ne comprend que ce que vous consommez rĂ©ellement. Avec cette formule, vous ne payez donc pas la data que vous ne consommez pas.

Le forfait mobile de Prixtel marche selon un système de paliers, chacun Ă©tant associĂ© Ă une quantitĂ© de donnĂ©es. Ce sont ces paliers qui dĂ©terminent le prix que vous devrez payer Ă la fin du mois, le tarif peut donc Ă©voluer mois après mois. L’opĂ©rateur virtuel s’appuie sur les rĂ©seaux SFR ou Orange, si bien que vous ĂŞtes assurĂ© de profiter d’un bon signal peu importe oĂą vous habitez en France.

Ce forfait mobile baptisĂ© « Le complet » inclut tous les appels, SMS et MMS en illimitĂ©. C’est le nombre de data qui dĂ©terminera le prix de votre abonnement Ă la fin du mois. Dans le cas oĂą vous utilisez entre 0 et 5 Go d’Internet, ce montant sera de 4,99 euros. Entre 5 et 15 Go d’Internet, la facture sera de 9,99 euros. Enfin, vous devrez rĂ©gler 14,99 euros par mois entre 15 et 50 Go de donnĂ©es par mois.

Les prix de ce forfait mobile sont valables un an puis repassent Ă leur niveau habituel, c’est-Ă -dire 5 euros de plus pour chacun des paliers. Prixtel propose toutefois un abonnement sans engagement, ce qui vous laisse le choix de quitter l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com quand vous le souhaitez si vous trouvez mieux ailleurs.

En plus de son forfait mobile « Le complet », Prixtel se dote d’une nouvelle formule officialisĂ©e il y a peu. BaptisĂ©e « Giga », elle concerne les utilisateurs qui veulent disposer de plus de 50 Go de data tous les mois afin de ne pas manquer. Elle fonctionne aussi selon un système de palier allant jusqu’Ă 200 Go de data —de quoi voir venir avant de manquer.

Si vous utilisez moins de 50 Go de data, l’offre « Giga » revient Ă 12,99 euros Ă la fin du mois. Ces prix sont valables au-delĂ d’un an et n’ont pas vocation Ă augmenter, contrairement au forfait mobile « Le Complet ». Si vous utilisez entre 50 et 100 Go de data, le forfait coĂ»te 18,99 euros. Entre 100 et 200 Go d’Internet, celle-ci revient Ă 24,99 euros par mois. Il s’agit d’une offre sans engagement.

RED by SFR, le géant du forfait

Difficile de parler de forfait mobile sans mentionner RED by SFR, autre opĂ©rateur indĂ©boulonnable du marchĂ© français. S’il s’est imposĂ© comme un leader, c’est grâce Ă des offres très compĂ©titives basĂ©es sur un prix mini, mais pas seulement. Outre ses options facultatives, l’abonnement est sans engagement de durĂ©e et son prix ne double pas après un an.

En promo ce week-end, le forfait mobile de RED by SFR comprend les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 60 Go de data pour 12 euros par mois au lieu de 15 euros. En somme, vous Ă©conomisez directement 20% par rapport au prix normal de l’abonnement. De quoi faire des Ă©conomies dès le premier mois —et encore plus Ă moyen ou long terme.

Ce forfait mobile unique propose aussi des options facultatives. En rĂ©duction ce week-end, l’option 100 Go d’Internet revient Ă 4 euros de plus par mois au lieu de 8 euros. Vous pouvez ainsi profiter des appels, SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 100 Go de donnĂ©es internet pour seulement 16 euros par mois. Une autre option propose 15 Go de data dans l’UE, les DOM, le Canada, les USA et d’autres pays pour quelques euros en plus.

RED by SFR ne s’illustre pas seulement avec son forfait mobile, mais aussi avec sa box Internet. Également en promo ce week-end, elle coĂ»te 23 euros par mois au lieu de 36 euros pour la Fibre avec l’option Très Haut DĂ©bit (1 Gb/s en download) et les appels illimitĂ©s vers les fixes et les mobiles. Il y a peu de chance que vous trouviez une meilleure offre ailleurs, sachant que le forfait est sans engagement de durĂ©e et que son tarif n’augmentera pas.