Forfait mobile : BYOU prolonge de 24h son offre de dingue

Il faut savoir changer de forfait mobile au bon moment. Et justement, en ce mercredi 20 mai, l’opportunité est très belle. Jusqu’à ce soir à minuit, l’opérateur B&YOU propose un forfait que l’on n’a vu chez aucun autre acteur depuis le Black Friday dernier. RED by SFR qui avait la même offre pendant 72h y a mis un terme. Si vous voulez encore profiter de cette opportunité dingue, c’est maintenant qu’il faut y aller.

Que contient le forfait mobile B&YOU

L’offre spéciale sur ce forfait mobile B&YOU aura donc duré environ 72 heures. Si vous êtes à la recherche d’un nouvel abonnement mobile (ou si vous cherchez à faire des économies, ou les 2…), il ne faut pas passer à côté de cette opportunité. Vous pouvez bénéficier des appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 100 Go de data pour 11,99€ par mois. C’est un tarif jamais vu – surtout quand on sait que cette offre coûte par défaut 19,99€ par mois chez l’opérateur.

Pendant quelques heures encore, ce forfait mobile voit donc son tarif baisser de 40%. Pour cet événement exceptionnel, B&YOU a décidé de mettre de côté toute sa gamme de forfaits pour ne laisser place qu’à cette offre avec 100 Go. Clairement, elle rend tous les autres abonnements mobiles moins compétitifs (dans sa gamme, et chez les concurrents). Si vous aviez envie de faire une économie à long terme, c’est donc cette offre qu’il faut s’empresser de saisir.

Au delà de ce forfait mobile à prix barré, Bouygues Telecom fait également ses offres (-50%) sur ses box internet. Vous pouvez retrouver toutes les informations en direct sur leur site internet, ou sur notre page d’avis B&YOU. Cette dernière liste tous les produits de la marque de l’opérateur télécom, avec tous les avantages et les spécificités de chacun de ces derniers.

Une offre illimitée, sans engagement

B&YOU est une référence sur le forfait mobile, et c’est un opérateur qui a toujours capitalisée sur les contrats sans engagement. Les clients ne sont jamais bloqués avec lui, ce qui permet d’avoir le plus de flexibilité dans la relation. Si à tout moment, vous n’étiez plus satisfait de votre forfait mobile, vous pouvez résilier sans préavis. C’est un avantage que les opérateurs classiques ne proposent pas, et c’est très apprécié.

Par ailleurs, B&YOU ne met aucune limite de temps pour la validité du tarif préférentiel. Alors que certains acteurs limitent leurs offres spéciales sur forfait mobile à 6 ou 12 mois, l’opérateur a pris pour habitude de s’engager à le long terme. La marque du groupe Bouygues Telecom vous propose là une opportunité d’être tranquille à long terme, c’est un vrai confort.

Vous pouvez le voir dans notre comparateur de forfaits ici, B&YOU est de loin devant tous ses concurrents. Mais encore une fois, ce forfait mobile à prix réduit a déjà une échéance ce mercredi soir à 19h00. Il ne faut plus réfléchir longtemps, une telle occasion ne se représentera pas dans les mois qui viennent. En général, les temps forts pour les abonnements sont la rentrée et la fin de l’année. D’ici là, on ne devrait plus trop voir de promo aussi généreuse.

