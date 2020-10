Forfait mobile : les 3 deals XXL qui se finissent ce lundi 🔥

Si vous avez l’intention de changer de forfait mobile, vous ĂŞtes au bon endroit (et au bon moment). Si octobre est connu pour ĂŞtre un mois assez calme du cĂ´tĂ© des promotions, il reste quelques belles pĂ©pites Ă saisir. Toutefois, l’une d’entre elles expire dĂ©jĂ ce soir, et les deux autres demain…

Que ce soit RED by SFR, Prixtel ou La Poste Mobile, ces trois acteurs ont un forfait mobile en promotion. Chacun se positionne diffĂ©remment, vous allez donc naturellement aller vers l’un ou l’autre selon vos besoins. Sachez que tous ces opĂ©rateurs demandent que vous soyez un « nouveau client » chez eux pour ĂŞtre Ă©ligible Ă leurs offres. Si vous ĂŞtes dĂ©jĂ client chez lui, vous ne pourrez donc pas migrer.

Voir l’offre RED by SFR

RED by SFR, le forfait mobile référent

RED by SFR fait partie des opĂ©rateurs les plus en vogue de la dernière annĂ©e. Filiale du groupe Altice, il est connu pour proposer un forfait mobile low-cost et sans engagement. Pour autant, RED by SFR ne nĂ©glige vraiment pas la qualitĂ©. Au final, il arrive Ă trouver le parfait Ă©quilibre entre la qualitĂ© et le prix, et c’est ainsi qu’il a dĂ©jĂ sĂ©duit des millions de clients.

En ce moment, il a encore davantage baissĂ© son prix – ce qui lui permet d’attirer encore plus de monde. Son forfait mobile unique inclut les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 80 Go de data pour 14€ par mois (au lieu de 17€, soit 20% de rĂ©duction). Sont aussi inclus 10 Go de data qui peuvent ĂŞtre utilisĂ©s tous les mois dans l’UE et les DOM.

Cette offre sur le forfait mobile de RED by SFR se termine dĂ©jĂ ce lundi soir Ă minuit. Si vous voulez faire des Ă©conomies avec un forfait sans engagement, c’est vers lui que vous devriez vous tourner. Sachez par ailleurs que vous pouvez rajouter des options pour le customiser : 100 Go en France; 15 Go Ă l’Ă©tranger (États-Unis inclus), un simulateur vous permet d’Ă©valuer le coĂ»t du forfait mobile selon vos attentes.

Pour en voir plus sur ce forfait mobile, c’est ici :

Voir l’offre RED by SFR

Outre ce forfait mobile, RED by SFR est aussi connu pour sa RED Box. Il s’agit d’une box internet, sans engagement et elle aussi low-cost. Elle est Ă©galement en promotion jusqu’Ă ce soir minuit. Si vous voulez rĂ©aliser des Ă©conomies sur votre Wi-Fi, voilĂ une offre que vous ne pouvez pas rater : fibre avec très haut dĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement) et appels illimitĂ©s vers les fixes et mobiles sont Ă 23€ par mois – au lieu de 33€.

Prixtel, le MNVO qui explose

Vous ne voulez pas dĂ©penser 14€ par mois pour un forfait mobile ? C’est comprĂ©hensible, et il y a aussi une alternative pour cela. En effet, l’opĂ©rateur Prixtel (qui vous permet d’utiliser le rĂ©seau Orange et SFR) fait en ce moment une belle remise sur son forfait mobile. Pour rappel, celui-ci est « ajustable » : si les appels, SMS et MMS sont tous illimitĂ©s, c’est la quantitĂ© de data consommĂ©e tous les mois qui influence le coĂ»t de l’abonnement.

Pour simplifier la structure de coĂ»ts, Prixtel a imaginĂ© un système avec 3 paliers de data. Chacun est associĂ© Ă un prix. Ci-dessous, vous avez l’exemple de son forfait mobile « Le complet » qui est disponible Ă partir de 4,99€ (c’est le moins cher du marchĂ©). Par exemple, si vous utilisez moins de 5 Go sur le mois, vous ne serez donc pas facturĂ© plus que cela.

Il suffit d’utiliser notre comparateur de forfaits pour voir qu’aucun autre acteur ne propose autant de data Ă 4,99€ par mois. Si vous ĂŞtes toutefois plus gourmand, il y a une formule alternative baptisĂ©e « Giga SĂ©rie » qui vous permet d’avoir jusqu’Ă 200 Go par mois pour seulement 19,99€. Dans le cadre de son offre qui court jusqu’Ă ce mardi soir, Prixtel inclut une remise de 5€ sur chacun des paliers pendant les 12 premiers mois.

Voir l’offre Prixtel

Au delĂ de cette pĂ©riode, il faudra donc compter 5€ de plus par mois sur chacun des paliers. Cela dit, le forfait mobile restera encore pleinement compĂ©titif, vous n’avez donc aucun souci Ă vous faire. Enfin, sachez que Prixtel ne demande aucun engagement de la part de ses clients, vous pouvez donc rĂ©silier Ă tout instant. C’est le moment idĂ©al pour tenter un nouvel opĂ©rateur, vous allez ĂŞtre sĂ©duit.

La Poste Mobile, une offre prometteuse

Comme Prixtel, La Poste Mobile est un opĂ©rateur mobile virtuel. Il s’appuie sur le rĂ©seau SFR pour son forfait mobile. S’il est assez discret, La Poste Mobile n’en reste pas moins un grand opĂ©rateur : ce sont plus de 1,5 million de français qui sont dĂ©jĂ clients chez lui. La plupart souscrivent dans les bureaux de Poste, mais l’offre en ligne est meilleure.

En ce moment, il met en avant une belle promotion sur son forfait mobile : les appels, SMS et MMS + 30 Go de data en France sont Ă 9,99€ par mois. Si vous ne voulez pas dĂ©passer 10€ par mois – mais que vous voulez plus de data que chez Prixtel, c’est une excellente solution Ă long terme. En bonus, vous pouvez Ă©galement profiter de 4 mois Ă Deezer Premium offerts.

HonnĂŞtement, La Poste Mobile fait vraiment une très belle promotion sur son forfait mobile. On ne l’attendait pas forcĂ©ment ici, mais il a vraiment su s’imposer avec un deal convaincant. Pour rappel, tous les abonnements de cet opĂ©rateur sont sans engagement. A tout moment, vous pouvez rĂ©silier votre offre mobile.

Pour voir l’offre de La Poste Mobile, c’est ici :

Voir l’offre La Poste Mobile