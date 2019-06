Forfait mobile : 3 promos RED by SFR à ne pas louper aujourd’hui 🔥

Alors que les opĂ©rateurs tĂ©lĂ©coms sont plutĂŽt trĂšs calmes depuis plusieurs mois dĂ©jĂ , RED by SFR n’hĂ©site pas Ă poursuivre sa grande opĂ©ration sĂ©duction avec un forfait mobile toujours en trĂšs forte promotion jusqu’au dĂ©but de la semaine prochaine. La marque sans engagement du groupe SFR se distingue de la concurrence Ă tous les niveaux, et surtout pas son tarif qui est garanti pour toute la vie.

La premiĂšre chose Ă savoir si vous voulez profiter d’un forfait mobile en promotion chez l’opĂ©rateur RED by SFR, c’est qu’il faut ĂȘtre nouveau client chez l’opĂ©rateur. Les clients existants de RED by SFR (et du groupe SFR plus gĂ©nĂ©ralement) ne peuvent pas obtenir la migration vers cette offre choc. Il faut donc changer d’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com pour en profiter. Heureusement, la dĂ©marche est simple, gratuite et automatique – elle se fait au moment de l’enregistrement sur le site officiel de RED by SFR. Vous pouvez Ă©videmment garder votre numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone sans aucun frais.

Changer de forfait mobile pour aller chez RED by SFR

Si vous ĂȘtes Ă©ligibles aux offres sur forfait mobile ci-dessous, RED by SFR est un trĂšs bon choix. L’opĂ©rateur se positionne comme les meilleurs rĂ©seaux tĂ©lĂ©com en France selon les chiffres de l’ARCEP. Pour rentrer maintenant dans le dĂ©tail des offres de forfait mobile en promotion, voici ce qu’il faut savoir :

Une sĂ©rie 5 Go illimitĂ©e Ă 5€ par mois

Ces forfaits mobiles RED by SFR en promotion connaissent un Ă©norme succĂšs, mais la validitĂ© de l’offre est limitĂ©e au 24 juin 2019. Il faut donc se dĂ©pĂȘcher pour en profiter. Si vous voulez partir sur des options plus classiques et pas en promotion, RED by SFR a Ă©galement une autre offre qu’il met en avant sur son site internet : un forfait mobile plus gĂ©nĂ©reux avec 100 Go de donnĂ©es internet, les appels, SMS et MMS illimitĂ© est vendu Ă 20€ par mois. Ce dernier est vraiment trĂšs compĂ©titif, surtout pour ceux qui consomment beaucoup de data.

Dans tous les cas de figure, RED by SFR maintient ses deux promesses fortes : sans engagement, et tarif garanti Ă vie. C’est aujourd’hui le seul opĂ©rateur tĂ©lĂ©com Ă offrir cette possibilitĂ©, et cela mĂ©rite d’ĂȘtre signalĂ©. Vous n’avez donc aucune crainte de voir dans le futur le tarif de votre abonnement ĂȘtre revu Ă la hausse. Dans tous les cas, le forfait mobile est sans engagement, cela laisse donc une double sĂ©curitĂ© Ă tous les clients.

Si vous avez prĂ©vu de changer de forfait mobile, vous trouverez ci-dessous un accĂšs direct pour voir l’offre de RED by SFR. A noter que le gĂ©ant des tĂ©lĂ©coms a aussi en ce moment une trĂšs belle offre sur sa box internet (imbattable, de loin), et vous auriez tout intĂ©rĂȘt Ă la prendre en compte si vous n’ĂȘtes plus trĂšs satisfait par votre fournisseur d’accĂšs internet :

Voir l’offre RED by SFR