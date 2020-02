Forfait mobile : offre éclair dès 2€ / mois, via Orange ou SFR 🔥

Si vous avez besoin de changer de forfait mobile en ce week-end, il y a quelques belles pépites disponibles. C’est notamment le cas chez Prixtel qui propose encore quelques jours des forfaits à prix cassé – dont le plus petit prix démarre à seulement 2€. L’opérateur se distingue avec ses abonnements ajustables dont le prix est fixé selon la consommation réelle de chaque utilisateur. Nos explications ci-dessous.

Prixtel, un opérateur souple et compétitif

Que ce soit pour le forfait mobile « L’essentiel » ou « Le complet », Prixtel avance toujours les mêmes promesses : un contrat sans engagement de durée, et un tarif qui est basé sur la consommation de chacun. C’est un bon moyen de ne pas avoir un abonnement trop limité (et risquer le hors forfait), ni un abonnement sur-dimensionné (et donc trop cher).

Le forfait mobile le plus populaire chez Prixtel n’est autre que « Le complet ». Ce dernier inclut tous les appels, SMS et MMS illimités. Le prix mensuel est donc lié à la quantité de données mobiles qui seront consommées sur la période. Un système avec trois paliers permet de faciliter la compréhension de l’offre – et chacun d’entre eux sont en promotion actuellement.

Ainsi, si l’utilisateur consomme entre 0 et 5 Go de data sur un mois, il sera facturé 4,99€ pour la période. S’il venait à consommer entre 5 et 15 Go sur la période, le tarif serait alors de 9,99€. Enfin, dans le cas d’une importante consommation de data sur un mois – entre 15 et 50 Go, Prixtel offre un prix à 14,99€ seulement.

Comme vous l’aurez certainement compris, le prix du forfait mobile évolue mois après mois, selon les besoins réels de chacun. C’est un bon moyen de payer le prix juste – avec des tarifs qui sont vraiment très compétitifs. Les prix affichés ci-dessus sont valables pendant la première année, après quoi chaque palier remonte de 5€. Cela dit, Prixtel reste encore parmi les meilleurs, même avec ce tarif hors promotion.

Si Prixtel est aussi compétitif sur son forfait mobile, c’est parce qu’il utilise les infrastructures de Orange et SFR pour son service. Autrement dit, ses clients peuvent bénéficier de deux excellents réseaux français, qui sont distingués chaque année par l’ARCEP. Ils choisissent par défaut le réseau sur lequel ils veulent être, et ils peuvent en changer par la suite depuis leur espace personnel.

Un mini forfait à seulement 2€ par mois

Tout le monde n’a pas forcément besoin d’un forfait avec beaucoup de données internet, et Prixtel a également la solution. Son abonnement baptisé « L’essentiel » est une alternative moins onéreuse qui permet d’obtenir un forfait à partir de 2€ par mois. Par défaut, cette offre vous permet d’avoir 2 heures d’appels, les SMS et MMS en illimité ainsi que 10 Mo de data. Pour ceux qui n’utilisent pas de connexion internet (ou uniquement le Wi-Fi), cela peut passer.

Ce forfait mobile Prixtel propose également un système de paliers progressifs qui permet de ne jamais être bloqué – tout en gardant un prix contenu. Mois après mois, le tarif peut donc évoluer selon vos besoins réels, sur le même principe que le forfait « Le complet ». Ainsi, si vous consommez un mois 100 Mo de data, cela vous reviendra alors à 5,99€ sur la période.

Pour découvrir ce forfait mobile « L’essentiel », c’est par ici :

