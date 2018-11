Forfait mobile : promotions chez RED by SFR, B&You, Free et La Poste

Avant de consulter les bons plans sur forfait mobile présentés ci-dessous, il faut savoir qu’ils ne sont disponibles que pour les nouveaux clients des opérateurs en question. Les clients existants ne peuvent malheureusement pas changer de forfait chez leur opérateur pour bénéficier des conditions avantageuses mentionnées ci-dessous. Par exemple, un client RED by SFR (ou SFR tout court) ne peut pas bénéficier des offres promotionnelles de l’opérateur ci-dessous.

En revanche, il peut changer de prestataire et migrer vers un B&You ou Free Mobile sans aucun souci. Aujourd’hui, les opérateurs facilitent le changement avec des offres sans engagement, et avec une procédure gratuite et facile à entreprendre.

RED by SFR : forfait mobile en réduction

Après septembre et octobre, RED by SFR revient avec un forfait mobile toujours aussi généreux au mois de novembre. En l’occurrence, ce n’est pas un – mais bien deux forfaits mobiles qui sont en réduction chez l’opérateur. Quand on sait que RED by SFR s’appuie sur le réseau de SFR, on est également rassuré sur la qualité des communications du service (99% de couverture du territoire en 3G, et 97% en 4G).

Les deux offres de forfait mobile RED by SFR :

Au delà de ces caractéristiques techniques qui les rendent très compétitifs, il faut savoir que ces deux forfaits mobiles sont sans aucun engagement, et que leur tarif est valable à vie. RED by SFR s’engage à ne jamais modifier le prix de ces abonnements tant que le client reste fidèle à l’opérateur. C’est une promesse forte que peu de concurrents sont aujourd’hui capables de tenir.

L’offre sur le forfait mobile RED by SFR expire le 12 novembre :

Voir l’offre RED by SFR

Une box internet en promotion toujours chez RED by SFR

Pour ceux qui voulaient migrer de box internet, RED by SFR propose encore une offre promotionnelle. En l’occurrence, sa box internet avec la Fibre et le Très Haut Débit (THD) – 1 GB/s en download et 200 MB/s en upload – est disponible pour 20€ par mois. Dans cette offre, les appels vers les fixes en France et 100 autres destinations sont aussi inclus gratuitement. Plusieurs options (appels vers les mobiles, chaines TV…) sont également disponibles moyennant un petit supplément.

Chez RED by SFR, il n’existe pas non plus d’engagement sur la box internet : le client est libre de partir à tout moment. Pour ceux qui ne sont pas éligibles à la Fibre (un test d’éligibilité est disponible sur le site de l’opérateur), une version avec l’ADSL est disponible pour 15€ par mois.

Voir l’offre RED by SFR

Bouygues propose un forfait sans engagement

Chez Bouygues, on retrouve également un forfait mobile sans engagement et valable à vie. L’opérateur s’appuie sur sa marque B&You pour proposer un abonnement mobile à 9,99 euros par mois qui inclut les choses suivantes : appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 30 Go de données internet par mois. Parmi elles, ce sont 3 Go qui peuvent être utilisés dans l’Union Européenne.

C’est certes un peu moins que RED by SFR, mais cela reste une offre très compétitive pour ceux qui veulent choisir Bouygues (et qui seraient éventuellement chez SFR – et qui ne pourraient donc pas souscrire à l’offre RED by SFR). Cette offre est disponible jusqu’au 6 novembre, il faut donc se dépêcher pour en profiter pleinement :

Voir l’offre B&You

La Poste Mobile relance son offre

Le MNVO (opérateur mobile virtuel) La Poste Mobile s’appuie sur le réseau SFR pour proposer une offre d’abonnement mobile de qualité. En ce moment, elle offre un forfait mobile illimité sur les appels, SMS et MMS, le service Universal Music illimité, ainsi que 10 Go de données internet pour 9,99 euros par mois. Comme B&You et RED by SFR, l’opérateur s’engage sur tarif valable « à vie », et il est sans engagement pour le client. En temps normal, ce forfait La Poste est disponible pour 12,99 euros par mois.

L’offre de forfait mobile La Poste est disponible ici :

Voir l’offre La Poste

Free et son offre mobile à 12 mois

Le dernier opérateur à proposer une remise sur son forfait mobile est Free. Réputé pour la compétitivité de ses offres, l’opérateur de Xavier Niel s’engage à offrir pendant les 12 premiers mois un abonnement qui inclut les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 60 Go de données internet pour 8,99 euros par mois. Sur cette période, c’est probablement le meilleur forfait mobile du moment. Il faut cependant savoir que le client voit ensuite le tarif remonter à 19,99 euros par mois après le 12ème mois. Chez Free Mobile, il n’est pas non plus question d’engagement : le client est libre de partir lorsqu’il le souhaite.

L’offre de forfait mobile Free est disponible jusqu’au 6 novembre :

Voir l’offre Free