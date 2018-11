🔥 Forfait mobile : promotions en cours chez B&You, Free et RED by SFR

Les opĂ©rateurs tĂ©lĂ©com restent très agressifs sur les promotions de leur forfait mobile. En ce moment, ils baissent leurs tarifs de manière impressionnante – c’est le moment idĂ©al d’en profiter pour obtenir un forfait illimitĂ© avec un maximum de donnĂ©es internet Ă un prix tout mini.

Ci-dessous, vous trouverez donc les promotions disponibles actuellement chez B&You de Bouygues, RED by SFR et Free Mobile. Attention, seuls les personnes qui ne sont pas encore clientes des opĂ©rateurs sont Ă©ligibles aux offres. Ainsi, un client existant chez RED by SFR et chez SFR ne pourra pas prĂ©tendre Ă l’offre promotionnelle actuelle chez RED by SFR. Il en va de mĂŞme pour le client existant B&You ou Bouygues qui ne pourra donc pas souscrire Ă l’offre en cours chez B&You.

Forfait mobile illimité B&You + 30 Go à 9,99€ / mois

B&You est l’offre en ligne de l’opĂ©rateur Bouygues Telecom. Autrement dit, les clients B&You pourront aussi bĂ©nĂ©ficier de l’excellente infrastructure rĂ©seau de Bouygues. Ce dernier a Ă©tĂ© reconnu rĂ©cemment par l’ARCEP comme Ă©tant le second opĂ©rateur (après Orange) a avoir franchi le seuil des 98% de taux de couverture du territoire en 4G. Pour ce qui est de la 3G, Bouygues couvre plus de 99% du territoire français.

L’offre actuelle pour le forfait mobile B&You est gĂ©nĂ©reuse : les appels, SMS et MMS sont en illimitĂ© et le client bĂ©nĂ©ficie aussi de 30 Go de donnĂ©es internet par mois. Parmi elles, 3 Go peuvent ĂŞtre utilisĂ©es dans l’Union EuropĂ©enne – pour les petites escapades du week-end. Ce forfait mobile est disponible pour 9,99€ par mois. On apprĂ©ciera que l’abonnement est sans engagement, et que le client est donc libre de rĂ©silier s’il ne souhaite plus continuer.

Cette offre de forfait mobile B&You est valable jusqu’au 13 novembre :

Voir l’offre B&You

RED by SFR : deux offres Ă couper le souffle

Ces derniers mois, RED by SFR a Ă©tĂ© le plus convaincant de tous les opĂ©rateurs, et c’est toujours le cas avec deux promotions sur son forfait mobile. En plus des deux offres promotionnelles, l’opĂ©rateur propose aussi deux forfaits plus basiques – qui ne sont pas en promotion. Voici donc un dĂ©tail de chacune des offres avec tous les services qui y sont intĂ©grĂ©s :

Le forfait mobile illimitĂ© sur les appels, SMS et MMS avec 40 Go de donnĂ©es internet est disponible pour 10€ par mois pour quelques jours encore. Il est sans engagement, et il intègre Ă©galement les appels, SMS et MMS en illimitĂ© dans toute l’Union EuropĂ©enne. A noter que 3 Go de donnĂ©es internet mobiles sont offertes pour les dĂ©placements dans l’Union EuropĂ©enne. Le forfait mobile illimitĂ© sur les appels, SMS et MMS avec 60 Go de donnĂ©es internet est disponible pour 15€ par mois pour quelques jours encore. Lui aussi est sans aucun engagement, et il assure aussi les appels, SMS et MMS en illimitĂ© partout en Europe, au Canada et aux Etats-Unis. Le client bĂ©nĂ©ficie en plus de 15 Go de donnĂ©es internet qu’il peut utiliser dans l’Union EuropĂ©enne, au Canada et aux Etats-Unis.

Ces deux forfaits mobiles sont ceux qui sont en promotion chez l’opĂ©rateur, et ils sont meilleurs que tous les autres actuellement valables chez les concurrents. Il y a Ă©galement deux autres forfaits RED by SFR qui ne sont pas en promotion, les voici : forfait illimitĂ© appels, SMS et MMS avec 100 Go de donnĂ©es internet pour 20€ par mois; forfait SMS et MMS en illimitĂ©, 5h d’appels et 50 Mo de donnĂ©es internet pour 5€ par mois.

Au niveau de la performance du rĂ©seau, RED s’appuie sur l’infrastructure historique de SFR. Celle-ci est aussi l’une des toutes meilleures de France avec un taux de couverture en 3G supĂ©rieure Ă 99% du territoire, et un taux de couverture en 4G de plus de 97% du territoire.

Les offres de forfait mobile RED by SFR sont valables jusqu’au 12 novembre :

Voir l’offre RED by SFR

Free Mobile conserve son offre spéciale

Evidemment, Free Mobile est toujours en embuscade avec un forfait mobile très compĂ©titif – sur la première annĂ©e. En l’occurrence, l’opĂ©rateur de Xavier Niel offre un forfait illimitĂ© sur les appels, SMS et MMS ainsi que 60 Go de donnĂ©es internet pour 8,99 euros pendant la première annĂ©e. Malheureusement, le prix remonte Ă 19,99 euros au bout du treizième mois – ce qui le rend beaucoup moins intĂ©ressant.

Il n’empĂŞche que ce forfait mobile Free est très intĂ©ressant, et qu’il est surtout sans engagement. Autrement dit, le client peut changer Ă tout moment s’il n’est plus satisfait du service ou des conditions tarifaires.

L’offre de forfait mobile Free est valable jusqu’au 13 novembre :

Voir l’offre Free

Opter pour une box internet en parallèle ?

Les 3 opérateurs que nous avons listé ci-dessus et qui offrent ces forfaits mobiles en promotion se positionnent également sur les box internet. Chacun possède ses spécificités, et nous allons rapidement les parcourir ici :