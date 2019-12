Forfait mobile : RED by SFR, la belle promo (surprise) après Noël 🔥

Vous avez reçu un smartphone à Noël et vous souhaitez prendre un forfait mobile pour en profiter ? Vous souhaitez simplement réduire vos frais en guise de bonne résolution pour la nouvelle année ? Il y a en ce moment encore quelques opportunités à saisir. RED by SFR fait partie de ces opérateurs qui cassent leur prix pour faire le plein de nouveaux clients et afficher le meilleur bilan possible sur l’année écoulée. Voici ses offres de forfait mobile incontournables du moment.

Le forfait mobile incontournable

RED by SFR est arrivé sur le marché comme une réponse à Free Mobile, au début des années 2010. La marque, qui est la propriété du groupe SFR, a misé sur deux promesses fortes pour s’imposer comme un acteur de référence sur le marché du forfait mobile : le sans engagement, et le prix garanti à vie. Avec ces deux arguments choc, elle laisse toute flexibilité à ses clients. En ce moment, une promotion éphémère permet de profiter d’un prix cassé sur l’abonnement.

Par défaut, hors promotion, RED by SFR est déjà l’un des meilleurs forfaits mobiles du marché. Avec l’offre en cours, cette offre devient probablement la meilleure du marché. Sans plus attendre, voici le détail de cette dernière : les appels, SMS et MMS sont illimités et le client bénéficie de 60 Go de data pour 12€ par mois – au lieu de 15€ par mois. A cela, il dispose en plus de 8 Go de data en Europe, ainsi que des appels, SMS et MMS illimités dans cette zone.

Pour ceux qui veulent un forfait avec plus de data – que ce soit en France, en Europe ou dans le monde – l’opérateur propose des options qui permettent de convertir ce forfait mobile pour qu’il réponde parfaitement aux besoins de tous. Un simulateur disponible sur le site officiel de RED by SFR permet de voir le prix associé à chacune des options. Quelle que soit l’option que vous choisissez pour votre forfait mobile, l’opérateur reste un cran au dessus de tous ses rivaux.

Comme nous le disions plus haut, ce forfait mobile en promotion n’est pas soumis à une période d’engagement pour le client : il peut résilier dès lors qu’il trouve une meilleure offre ailleurs. De plus, RED by SFR se félicite de ne pas voir de « prix qui double au bout d’un an » en référence à de nombreux concurrents qui limitent leurs promotions sur les 12 premiers mois. Ici, le tarif est garanti aussi longtemps que le client reste chez l’opérateur. Attention, cette offre spéciale s’arrête déjà le 1er janvier, c’est le moment d’en profiter.

Et si vous changiez de box internet ?

RED by SFR n’est pas qu’un forfait mobile, loin de là. En effet, l’opérateur a également mis au point une box internet qui a bouleversé ce marché autant que lorsque Free est arrivé sur les forfaits mobiles. Si elle connait aujourd’hui encore un tel succès, c’est parce qu’elle offre de la flexibilité et de la transparence sur ce produit. Si les fournisseurs d’accès internet traditionnels ont volontairement laissé de l’opacité sur leurs offres, RED by SFR a vraiment créé une mini-révolution.

Pour en venir maintenant à son offre spéciale, RED by SFR propose une box internet avec la fibre et le très haut débit (1 Gb/s en download) ainsi que tous les appels en illimités vers les fixes et les mobiles en France pour 22€ par mois. Là où l’opérateur est très fort, c’est que ce prix est garanti à vie – et donc pas seulement la première année (comme le font certains concurrents dans leur promotion). De plus, l’offre est sans engagement de durée – ce qui n’est encore une fois pas une habitude du marché.

Comme on peut le lire sur le site officiel de RED by SFR, cette box internet s’accompagne du premier mois gratuit. Si la remise est déjà intéressante sur le court terme, elle offre une perspective encore plus convaincante sur le long terme. C’est le même principe pour le forfait mobile de RED by SFR qui voit lui aussi, son prix être garanti à vie. Attention, la promotion sur la box de l’opérateur se termine déjà le 30 décembre – il ne faut plus hésiter.

