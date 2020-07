Forfait mobile : RED by SFR, la nouvelle offre 80 Go est hallucinante 🔥

En une dĂ©cennie, RED by SFR a gagnĂ© un statut de rĂ©fĂ©rence sur le forfait mobile et la box internet. Alors que ses offres Ă©taient assez timides depuis quelques semaines, il revient ce vendredi matin avec un deal… inĂ©dit. Il est Ă©vident que ce dernier va ĂŞtre pris d’assaut puisqu’il rappelle un peu la qualitĂ© de la promotion qu’on avait pu voir au Black Friday. En offrant ces prix dĂ©risoires avec un maximum de flexibilitĂ©, ce forfait mobile devrait vous convaincre.

Comme vous pouvez vous en douter, cette offre spĂ©ciale RED by SFR ne concerne que les nouveaux clients. Malheureusement, si vous avez dĂ©jĂ votre forfait mobile chez lui, vous ne pourrez pas en profiter. L’opĂ©rateur a mis en place cette offre Ă©clair pour attirer des clients de la concurrence sur quelques jours. Hasard de l’opĂ©ration, elle dĂ©bute tout juste au moment des soldes d’Ă©tĂ©.

Forfait mobile 80 Go à un prix réduit

RED by SFR s’est diffĂ©renciĂ© dès le dĂ©but avec un forfait mobile sans engagement. C’est encore le cas aujourd’hui et il se place parmi les leaders sur ce crĂ©neau. En parallèle, il se place aussi comme un acteur « low cost » grâce Ă un modèle Ă©conomique efficace qui permet de rĂ©duire tous les coĂ»ts. Au final, vous pouvez bĂ©nĂ©ficier d’un abonnement Ă prix rĂ©duit tout en profitant de la qualitĂ© du rĂ©seau SFR.

Pour en venir maintenant Ă l’offre en question, elle s’accompagne des appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 80 Go de donnĂ©es mobiles Ă 14€ par mois. Avec ce forfait mobile, vous pouvez aussi utiliser 10 Go de donnĂ©es mobiles dans l’UE et les DOM. Par dĂ©faut, cette offre n’existe pas – mais elle devrait osciller autour des 17€ par mois. Autrement dit, vous pouvez faire 20% d’Ă©conomie sur un abonnement qui est dĂ©jĂ intĂ©ressant. Allez voir chez les rivaux, aucun acteur n’offre autant de data Ă un tel tarif.

Pour ceux qui veulent pousser leur consommation de donnĂ©es mobiles encore plus loin, RED by SFR offre des options. La première concerne une rallonge de data jusqu’Ă 100 Go (au lieu de 80 Go) moyennant un coĂ»t de 3€ en plus par mois. La deuxième est une option « internationale » qui permet, pour 5€ par mois, de consommer jusqu’Ă 15 Go dans une zone plus large que l’UE. Celle-ci inclut notamment les États-Unis, la Suisse et le Canada.

LĂ oĂą RED by SFR fait fort, c’est que ce forfait mobile est souple et transparent. Contrairement aux acteurs traditionnels et Ă certains MNVO qui doublent leur prix au bout d’un an, ça n’est pas le cas chez lui. Autrement dit, si vous voulez un forfait sur la durĂ©e avec un confort maximum, RED by SFR est un partenaire de choix.

Par ailleurs, nous l’avons dĂ©jĂ dit plus haut, c’est un forfait mobile sans engagement. Vous pouvez donc rĂ©silier Ă tout moment, sans aucun prĂ©avis. Cela vous permet de garder toute la souplesse de partir ailleurs si une meilleure offre se prĂ©sentait. Il est clair que dans le contexte difficile actuel, il est assez peu probable de trouver mieux. En Ă©tĂ©, les opĂ©rateurs sont plutĂ´t sages, et il y a très peu de rĂ©ductions aussi compĂ©titives.

En plus du forfait, une très belle box

Comme pour son forfait mobile, RED by SFR a aussi une box internet. Avec ce produit, l’opĂ©rateur a aussi chamboulĂ© le marchĂ© puisque ce dernier est assez archaĂŻque. Il se diffĂ©rencie de tous les acteurs traditionnels avec une box sans engagement de temps, transparente et souple. Bref, c’est l’un des premiers FAI qui rend ce produit aussi facile Ă comprendre.

En parallèle, il mène sur cette box une très belle opĂ©ration durant quelques jours. En l’occurrence, vous pouvez obtenir la fibre optique avec le très haut dĂ©bit (1 Gb/s en download) et tous les appels en illimitĂ© pour 23€ par mois, au lieu de 36€. Il faudra auparavant faire un test d’Ă©ligibilitĂ© Ă la fibre pour confirmer sa compatibilitĂ©. Si vous ne l’ĂŞtes pas, vous avez une alternative avec ADSL pour 16€ par mois, ce qui est aussi très gĂ©nĂ©reux.

Contrairement aux FAI traditionnels, RED by SFR ne double pas ses prix au bout d’une annĂ©e. Un grand nombre d’acteurs avancent un deal gĂ©nĂ©reux sur la première annĂ©e, avant de doubler le tarif de la box internet ensuite. C’est le mĂŞme principe que sur le forfait mobile, et c’est toujours une mauvaise surprise. Chez RED by SFR, vous n’avez pas Ă craindre ce scĂ©nario.

Par dĂ©faut, la box ne vient pas avec la TV. Cela dit, vous pouvez rajouter cette option dans la formule, contre 2€ (35 chaines TV) ou 4€ (100 chaines) par mois. C’est un bon moyen de ne payer que ce que l’on utilise rĂ©ellement. Alors que la TV perd en popularitĂ© auprès du grand public, cette offre spĂ©ciale est pertinente. Chez la concurrence, si vous voulez une offre box + TV, il faut rapidement sortir plus de 40€ par mois.

Bref, ce week-end est gĂ©nĂ©reux chez RED by SFR, que ce soit sur le forfait mobile ou la box internet. Si vous voulez tout changer avant la rentrĂ©e, vous pouvez aussi profiter de packs qui permettent d’associer les deux. C’est un bon moyen pour faire un maximum d’Ă©conomies, en toute simplicitĂ©. Que ce soit pour la box ou le forfait mobile, changer d’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com se fait dĂ©sormais gratuitement, facilement – et sans aucune difficultĂ©.

Pour dĂ©couvrir le forfait mobile RED by SFR, c’est ici :

