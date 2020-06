Forfait mobile : RED by SFR sort un deal grandiose 100 Go 🔥

RED by SFR est une rĂ©fĂ©rence incontournable sur le marchĂ© du forfait mobile et de la box internet. En ce mois de juin, il se distingue très nettement de ses concurrents avec des offres très spĂ©ciales pour les français. Il participe Ă sa façon Ă cette pĂ©riode de dĂ©confinement en proposant des tarifs très prĂ©fĂ©rentiels sur ses deux produits. Cette semaine, il vient d’officialiser de nouvelles offres, toujours plus convaincantes.

Voir l’offre RED by SFR

Avant de s’intĂ©resser aux deals sur le forfait mobile RED by SFR (et sur la box), il faut savoir que seuls les « nouveaux clients » seront Ă©ligibles. Si vous ĂŞtes dĂ©jĂ client chez RED by SFR ou chez sa maison-mère SFR, vous ne pourrez pas prĂ©tendre Ă cette offre. Si ce n’est pas le cas, nous vous invitons Ă considĂ©rer vivement aller vers son offre. Cette nouvelle formule est ultra compĂ©titive.

Forfait mobile : 60 ou 100 Go à prix réduit

Que vous souhaitiez changer de forfait mobile ou non, nous vous invitons Ă prendre en considĂ©ration les offres actuelles de RED by SFR. Vous pouvez faire de belles Ă©conomies sur votre facture tĂ©lĂ©phonique, sans lever le petit doigt. RED by SFR est rĂ©putĂ© pour ĂŞtre l’une des meilleures offres par dĂ©faut, sans aucune remise. Avec la rĂ©duction supplĂ©mentaire actuelle, il est Ă©vident que l’opĂ©rateur va faire le plein de nouveaux clients.

Son forfait mobile phare qui inclut les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 60 Go de data est au prix de 12€ par mois – au lieu de 15€. Quand Ă sa formule avec les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 100 Go de data, elle est Ă 16€ mensuel au lieu de 20€. Vous pouvez donc faire une rĂ©elle Ă©conomie sur tous ces abonnements 20% par rapport au tarif habituel.

Voir l’offre RED by SFR

Le confort de ce forfait mobile, c’est que son tarif n’a pas vocation Ă doubler après 12 mois – comme le font la plupart des opĂ©rateurs. RED by SFR veut s’inscrire dans la durĂ©e et ne pas vous dĂ©cevoir. Dans tous les cas de figure, vous ne serez jamais engagĂ©. Vous pouvez donc rĂ©silier Ă tout moment, sans aucun prĂ©avis. C’est donc Ă RED by SFR de faire des efforts pour que son rĂ©seau reste toujours le plus compĂ©titif possible.

Parmi les petits avantages qui sont inclus dans les 2 offres ci-dessus, l’utilisateur profite d’une enveloppe de 8 Go de data qu’il peut utiliser dans toute l’UE et les DOM chaque mois. A cela, il bĂ©nĂ©ficie aussi de 100 Go de stockage gratuits via le Cloud SFR. Ce sont 2 petits avantages que l’on ne voit pas chez la concurrence et qui peuvent faire la diffĂ©rence.

La seule option que l’on peut rajouter sur chaque forfait mobile est une option « internationale ». Pour 5€ par mois, vous pouvez profiter de 15 Go de data que vous pouvez utiliser dans une rĂ©gion plus large que l’Europe. Elle comprend entre autre les États-Unis, le Canada, la Suisse ou encore Andorre. Pour les grands voyageurs (en cet Ă©tĂ© de dĂ©confinement), c’est une solution très abordable.

Box internet : le nec plus ultra pour la France

En France, par dĂ©faut, les abonnements sur les box internet sont engageants, opaques et peu flexibles. C’est justement tout l’inverse qui est proposĂ© par RED by SFR qui casse les codes sur ce produit clĂ©. L’opĂ©rateur opère une vraie rĂ©volution sur ce produit avec une formule qu’aucun acteur traditionnel n’est en mesure de concurrencer.

En l’occurrence, il y a une offre spĂ©ciale ultra convaincante cette semaine – et mieux vaut ne pas la rater. Cette box internet s’accompagne de la fibre avec le très haut dĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement et 500 Mb/s en envoi) ainsi que les appels illimitĂ©s vers les fixes et les mobiles pour 23€ par mois – au lieu de 36€. Une version avec l’ADSL est au tarif de 16€ par mois. Et contrairement aux concurrents qui avancent un prix mini sur la première annĂ©e et qui le doublent directement après 12 mois, RED by SFR reste au mĂŞme tarif.

Pour ceux qui veulent, RED by SFR offre aussi une option TV – un peu sur le mĂŞme principe que sur le forfait mobile. En l’occurrence, pour 2€ par mois, vous aurez le droit Ă un dĂ©codeur TV et 35 chaines. Un abonnement plus complet avec 100 chaines TV est au prix de 4€ par mois. Cela reste raisonnable par rapport aux offres triple-play qu’on voit chez la concurrence, qui dĂ©passent facilement les 40€ par mois en tout.

Comme pour son forfait mobile, RED by SFR ne demande aucun engagement de durĂ©e Ă ses clients de la box internet. Mieux, ils bĂ©nĂ©ficient aussi d’un remboursement des frais de rĂ©siliations Ă©ventuels (chez un rival) Ă hauteur de 100 euros tout au plus. C’est un bon moyen d’avoir une transition douce, sans pour autant ĂŞtre pĂ©nalisĂ© financièrement.

Sachez aussi que RED by SFR avance des packs combinĂ©s qui incluent la box internet et le forfait mobile. Le prix est donc doublement avantageux, et cela vous permet d’avoir la rĂ©duction la plus intĂ©ressante. Pour dĂ©couvrir toutes les offres, c’est ici :

Voir l’offre RED by SFR