🔥 Forfait mobile : RED by SFR, B&You, Free achèvent leurs promotions

Comme souvent, les opérateurs télécom finissent leurs promotions le mardi. Autrement dit, pour choisir un forfait mobile avec un tarif très préférentiel, il faut se dépêcher : B&You, Free Mobile et RED by SFR mettent fin à leurs réductions dans les heures à venir, et il serait dommage de les manquer.

Ci-dessous, vous trouverez donc toutes les promotions en vigueur. Seuls les nouveaux clients des opĂ©rateurs tĂ©lĂ©com sont Ă©ligibles aux offres promotionnelles. Un client existant ne peut pas migrer vers une offre rĂ©duite chez le mĂŞme opĂ©rateur : il faudra donc obligatoirement changer d’opĂ©rateur pour bĂ©nĂ©ficier de l’une des offres de forfait mobile disponibles. A noter que ni client RED by SFR – ni un client SFR – n’est pas Ă©ligible Ă l’offre RED by SFR.

RED by SFR : 4 offres de forfait mobile en réduction

Chez RED by SFR, on trouve forcĂ©ment la chaussure Ă son pied. L’opĂ©rateur entrĂ©e de gamme de SFR propose 4 types de forfait mobile diffĂ©rents qui sauront rĂ©pondre aux diffĂ©rents usages. On apprĂ©ciera que les forfaits proposĂ©s sont tous sans aucun engagement pour le client. De son cĂ´tĂ©, RED by SFR s’engage Ă maintenir le tarif annoncĂ© « à vie » – tant que le client restera chez l’opĂ©rateur.

Parmi eux, il y a 2 forfaits mobiles qui sont en promotion :

Le forfait mobile illimitĂ© sur les appels, SMS et MMS ainsi que 40 Go de donnĂ©es internet est disponible pour 10€ par mois. Pour ceux qui sont amenĂ©s Ă voyager ponctuellement en Europe, ce forfait RED by SFR s’accompagne Ă©galement de 3 Go de donnĂ©es internet qui pourront ĂŞtre utilisĂ©es en Union EuropĂ©enne. Hors pĂ©riode promotionnelle, ce forfait ne vient qu’avec 1 Go de donnĂ©es internet. Autrement dit, c’est le moment ou jamais d’en profiter pour avoir un maximum de donnĂ©es internet Ă un tarif ultra-compĂ©titif.

Le forfait mobile illimitĂ© sur les appels, SMS et MMS ainsi que 60 Go de donnĂ©es internet est disponible pour 15€ par mois. En plus de ça, RED by SFR offre aussi les appels, SMS et MMS en illimitĂ© et 15 Go de donnĂ©es internet qui peuvent ĂŞtre utilisĂ©es dans l’Union EuropĂ©enne, au Canada et aux Etats-Unis.

Hormis ces deux forfaits mobiles, RED by SFR propose aussi un forfait mobile entrĂ©e de gamme Ă 5€ par mois qui inclut les SMS et MMS en illimitĂ©, 5h d’appel ainsi que 50 Mo de donnĂ©es internet. Pour ceux qui veulent un maximum de donnĂ©es internet, une option avec 100 Go de donnĂ©es ainsi que les appels, SMS et MMS en illimitĂ© est aussi disponible pour 20€ par mois.

Voir l’offre RED by SFR

Vous pouvez retrouver toutes les offres de forfait mobile RED by SFR sur l’image ci-dessous.

B&You termine son offre mardi soir

C’est l’occasion de la dernière chance chez B&You. L’opĂ©rateur de Bouygues Telecom propose un forfait mobile sans engagement, illimitĂ© sur les appels, SMS et MMS ainsi que 30 Go de donnĂ©es internet (dont 3 Go dans l’Union EuropĂ©enne) pour 9,99€ par mois. Bouygues s’engage aussi Ă ne jamais faire bouger ce prix tant que le client reste client de l’opĂ©rateur.

C’est une très bonne alternative Ă RED by SFR, d’autant plus que le rĂ©seau Bouygues est aussi l’un des meilleurs de France : l’ARCEP lui reconnait un taux de couverture supĂ©rieur Ă 99% sur la 3G, et 98% sur la 4G. C’est le seul opĂ©rateur avec Orange Ă avoir dĂ©passĂ© ce seuil. De son cĂ´tĂ©, RED by SFR se cantonne encore Ă 97% en 4G.

L’offre B&You est disponible jusqu’Ă mardi soir ici :

Voir l’offre B&You

Free Mobile met fin à son forfait « Série Spéciale »

Evidemment, parmi les spĂ©cialistes des promotions, on n’oubliera pas Free Mobile. L’opĂ©rateur propose jusqu’Ă mardi soir un forfait mobile sans engagement, illimitĂ© sur les appels, SMS et MMS ainsi que 60 Go de donnĂ©es internet Ă 8,99€ la première annĂ©e. A la suite de ça, le tarif remonte Ă 19,99€.

Autrement dit, l’offre Free Mobile est très intĂ©ressante sur les 12 premiers mois, avant de perdre en compĂ©titivitĂ©. A noter qu’il faut bien faire attention car le rĂ©seau Free n’est pas tout Ă fait homogène, et que certaines zones françaises ne sont pas parfaitement couvertes par l’opĂ©rateur.

Pour dĂ©couvrir le forfait mobile Free, c’est par ici :

Voir l’offre Free

En plus du forfait mobile, quid d’une box internet ?

Pour ceux qui possèderaient déjà un forfait mobile mais qui pensent à changer de box internet, les trois opérateurs mentionnés ci-dessus offrent également quelques belles offres à durée limitée.

RED by SFR

En l’occurrence, RED by SFR offre une box internet avec la Fibre et le très haut dĂ©bit (1 GB/s en tĂ©lĂ©chargement, 200 MB/s en envoi) ainsi que les appels illimitĂ©s vers les fixes pour 20€ par mois. Une version ADSL Ă 15€ par mois est Ă©galement disponible pour ceux qui ne seraient pas Ă©ligibles Ă la Fibre.

Bouygues Telecom

Chez Bouygues, ce sont les 3 Bbox qui sont en promotion : la version ADSL Bbox Fit avec les appels illimitĂ©s vers les fixes est disponible Ă partir de 12,99€ par mois pendant la première annĂ©e (puis 22,99€ par mois ensuite).Une pĂ©riode d’engagement de 1 an est exigĂ©e – ce qui n’est pas le cas sur son forfait mobile.

La Bbox Must de Bouygues qui inclut la Fibre (500 MB/s en tĂ©lĂ©chargement, 200 MB/s en envoi), les appels illimitĂ©s vers les fixes et vers les mobiles ainsi que 180 chaĂ®nes TV, est vendue pour 17,99€ par mois pendant les 12 premiers mois. Le tarif remonte ensuite Ă 32,99€ par mois. Une pĂ©riode d’engagement de 1 an est exigĂ©e – ce qui n’est pas le cas sur son forfait mobile.

La Bbox Ultym qui rajoute un dĂ©bit sur-puissant (1 GB/s en tĂ©lĂ©chargement, 250 MB/s en envoi) ainsi que des chaĂ®nes TV en 4K, un bonus au choix et 1000 journaux en consultation illimitĂ©e est vendue pour 24,99€ par mois, puis 39,99€ par mois après la première annĂ©e. Une pĂ©riode d’engagement de 1 an est exigĂ©e.

Free Mobile

Dernier opérateur spécialisé dans le forfait mobile et la box internet : Free. Ce dernier propose également ses 3 box internet en réduction : Crystal, Mini 4K et Révolution. Leur prix oscille entre 9,99€ et 19,99€ par mois pendant la première année, après quoi il remonte 24,99€ et 44,99€ par mois. Les clients doivent obligatoirement souscrire pour au moins une année. La fin de ces offres Free est le mardi 6 novembre.