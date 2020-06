Forfait mobile : RED by SFR a cassé ses prix (sur 60 et 100 Go)

Si le marché du forfait mobile est toujours calme au mois de juin, cela n’empêche pas certains opérateurs de faire des offres flash pour attirer de nouveaux clients. Depuis ce matin, RED by SFR, La Poste Mobile et Free se positionnent avec des offres flash à prix ultra réduit. Dans le cas où vous vouliez prendre une nouvelle formule, ces offres doivent absolument être prises en compte.

Si vous souhaitez vous tourner vers un nouveau forfait mobile, vous devez savoir qu’il faut nécessairement être « nouveau » client de ces opérateurs pour profiter des réductions en cours. Vous ne pouvez pas détenir un abonnement chez l’opérateur télécom qui avance les promotions ci-dessous, l’objectif étant d’attirer des clients venus de la concurrence. Si vous avez l’opportunité de changer, nous ne pouvons que vous conseiller de regarder chacune de ces offres.

RED by SFR, le forfait mobile à prix mini

Voilà maintenant près de 10 ans que RED by SFR a fait une entrée fracassante sur le marché du forfait mobile. En quelques années, il a su se positionner comme un leader dans le secteur grâce à des offres à petit prix, et sans aucun engagement. Lorsqu’il dévoile des promotions, ses rivaux ont tendance à (essayer tant bien que mal de) lui répondre pour maintenir leur crédibilité. Au niveau du rapport qualité prix à long terme, c’est RED by SFR qui fait la différence.

Actuellement, le forfait mobile de RED by SFR coûte 12 euros par mois (au lieu de 15 euros) pour les appels, SMS et MMS en illimité, 60 Go de data et 100 Go SFR Cloud. La réduction du moment vous permet de faire 20% d’économie par rapport au tarif de base – qui est lui-même déjà un tarif ultra agressif. Cette offre à l’autre avantage d’inclure aussi 8 Go de data par mois dans l’UE et les DOM.

RED by SFR fait partie des références du marché, mais ce n’est pas que grâce à son forfait pas cher. En effet, les clients ont l’avantage de ne pas avoir à s’engager auprès de l’opérateur. Dans le cas où ils ne sont plus contents de leur forfait mobile (ou qu’il y a une meilleure offre ailleurs), ils ont la possibilité de partir sans préavis.

Le forfait mobile de RED by SFR est unique, mais il peut s’agrémenter d’options facultatives selon les besoins de chacun des utilisateurs. Le client peut le personnaliser en choisissant 100 Go de data (plutôt que 60 Go par défaut) pour 4 euros en plus chaque mois. L’opérateur propose aussi une option avec 15 Go de data mobile à l’étranger —dans une zone géographique large qui comprend l’UE, le Canada et les États-Unis.

RED by SFR se démarque aussi sur le marché des box internet – en plus de celui du forfait mobile. Également en promotion en ce moment, elle coûte 23 euros par mois au lieu de 36 euros pour la Fibre avec l’option Très Haut Débit (1 Gb/s en download) et les appels illimités vers les fixes et les mobiles. En termes de tarif, aucun concurrent ne fait aussi bien sur le marché français.

La Poste Mobile, 10€ pour l’illimité 30 Go

Si vous ne souhaitez pas dépenser plus de 10 euros par mois dans votre forfait mobile, c’est l’offre (surprise) de La Poste Mobile qui devrait vous intéresser. Cet opérateur virtuel s’appuie sur le réseau d’antennes de SFR (au même titre que RED by SFR), mais propose une offre presque aussi compétitive que celle de son grand concurrent. Son forfait revient à 9,99 euros par mois pour les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 30 Go de data.

Il faut savoir que peu de français utilisent 30 Go de data par mois. Alors 60 Go comme chez RED by SFR, c’est encore plus rare. En général, la consommation est plutôt autour des 5 à 10 Go pour un smartphone. Autrement dit, vous pouvez amplement partir pour cette formule (2 euros moins chère) chez La Poste Mobile. C’est une bonne solution, et vous ne serez pas déçu par l’opérateur.

Comme RED by SFR, le forfait mobile de La Poste Mobile est sans engagement de durée. Ainsi, vous avez la possibilité de quitter l’opérateur virtuel quand vous en avez envie, toujours sans aucun préavis. Si vous souhaitez vous orienter vers cet abonnement mobile, vous pouvez le faire auprès de l’un des 2 000 bureaux de La Poste à proposer cette offre ou directement en ligne.

Pour voir le détail de ce forfait mobile, c’est ici :

Free, le super forfait sur 12 mois

Si RED by SFR s’est fait une place de choix sur le segment du forfait mobile, c’est également le cas de Free Moile. Ce dernier est le premier opérateur à avoir vraiment chamboulé le secteur avec des abonnements sans engagement à des prix très bas. Il reste toujours un acteur de référence et son forfait connait toujours une vive popularité.

Actuellement, c’est le forfait mobile Série Spéciale de Free qui fait son retour chez l’opérateur. Il coûte 10,99 euros par mois pour les appels, SMS et MMS en illimité, 60 Go de data en France et 8 Go à l’étranger. Ce tarif est garanti pendant 12 mois puis il passe ensuite à 19,99 euros par mois. Contrairement à RED by SFR et La Poste Mobile qui conservent leurs prix à long terme, Free Mobile le doublera après une année.

Cela dit, comme nous l’avons déjà dit plus haut, ce forfait mobile est sans engagement de durée. Autrement dit, vous pouvez profiter de 60 Go de data à prix réduit pendant la première année – puis résilier ensuite. C’est un bon moyen de faire des économies sur les premiers 12 mois, après quoi il faudra aller voir autre part. Si le forfait vous convient, vous pourrez aussi rester.

Pour découvrir ce forfait de Free Mobile, c’est ici :

