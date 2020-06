Forfait mobile : retour de l’offre 5 Go à 4,99€ (Orange et SFR) 🔥

Le week-end, c’est traditionnellement le moment de la dernière chance pour souscrire à un forfait mobile bon marché. C’est aussi le cas ce week-end, avec Prixtel qui offre une très belle opportunité de faire des économies sur son abonnement mobile. L’opérateur virtuel qui s’appuie sur les réseaux Orange et SFR pour ses formules avance des petits prix pendant quelques jours encore, et sans engagement.

Voir l’offre Prixtel

Que ce soit avec son forfait mobile « Le complet » ou la « Giga Série », Prixtel a décidé d’offrir un abonnement qui soit au plus proche de la consommation réelle de chacun. Avec un système de paliers, les utilisateurs verront le prix de leur forfait évoluer mois après mois, au plus proche de leurs besoins. C’est une façon de ne pas payer pour des offres sur-dimensionnées, et d’éviter le hors-forfait.

Un forfait mobile intelligent à 4,99€

En France, les opérateurs traditionnels partent à la course à la data, en offrant des forfaits mobiles toujours plus gros. Dans les faits, peu de français consomment plus de 10 Go de data par mois, elles ont donc un intérêt limité. Pour être au plus près des attentes de tous les français, Prixtel offre donc un forfait mobile baptisé « Le complet » qui permet d’adresser ce problème de sur-consommation.

Ce dernier fonctionne sur le principe suivant : il se décompose en trois paliers de data qui sont chacun associés à un prix. Selon votre consommation de gigas de données mobiles chaque mois, le prix pourra donc évoluer à la hausse ou à la baisse. Dans tous les cas, les appels, SMS et MMS sont sans limite. Ci-dessous, voici les différents paliers, les exemples sont parlants :

Avec cette offre, Prixtel mise sur la transparence. Le forfait mobile est compréhensible, et c’est probablement le plus intelligent du marché. Pour vous prendre un exemple : si vous consommez 4 Go de data sur un mois (quelle que soit la quantité d’appels, SMS et MMS que vous utilisez), vous serez facturé 4,99€. A ce tarif-là, aucun acteur sur le marché ne donne autant de data.

Voir l’offre Prixtel

Pareil pour les paliers supplémentaires, Prixtel est ultra compétitif. D’un mois à l’autre, si vous consommez moins de data, le prix redescendra. C’est donc un bon moyen qui permet de s’adapter à toutes les situations, sans pour autant gaspiller et payer pour de la data inutilisée.

Ces tarifs sont valables sur les premiers 12 mois. Au delà de cette période, l’opérateur fera remonter chacun des paliers de 5€. Autrement dit, il faudra ensuite payer 9,99€ par mois pour 5 Go de data. Là vous aurez 2 possibilités : soit vous restez chez l’opérateur (parce que son forfait mobile reste quand même compétitif au delà de cette période), soit vous partez. Il ne demande aucun engagement du client, vous pouvez donc résilier à tout instant.

Un forfait souple et sans engagement

Prixtel a rassemblé tous les arguments pour faire de son forfait mobile « Le complet » un succès : un prix attractif, aucun engagement et le meilleur réseau de France. Il utilise le réseau Orange (meilleur réseau) et SFR (troisième meilleur réseau) pour construire son offre. Au moment de la souscription, vous pouvez choisir entre l’un ou l’autre – en sachant que vous pouvez ensuite changer à tout instant.

Ce niveau de flexibilité et cette qualité de prix, vous ne la trouverez chez personne d’autre. En profitant d’un forfait mobile chez Prixtel, vous avez donc un mini prix pour le meilleur réseau. Les opérateurs traditionnels comme Orange ou SFR ne sont pas en mesure d’offrir une telle qualité de prix – pour un service équivalent.

Cela concerne aussi bien le forfait mobile « Le complet » que la nouvelle offre de l’opérateur télécom, baptisée « Giga Série ». Cette dernière fonctionne sur le même principe que la formule présentée plus haut : 3 paliers permettent de payer au plus proche de sa consommation réelle. Comme son nom le laisse deviner, il s’agit de paliers plus élevés que pour l’offre « Le complet ». En bonus, la promotion qui est mise en avant ce week-end est « valable à vie ».

Découvrir la Giga Série

Avec la Giga Série, peu importe la quantité d’appels, de SMS ou de MMS que vous utilisez. Encore une fois, c’est le volume de données mobiles qui influenceront le prix mensuel de ce forfait mobile. Entre 0 et 50 Go de data par mois, le tarif est de 12,99€ sur la période. Entre 50 et 100 Go, il est de 18,99€. Enfin, au delà de 100 Go et jusqu’à 200 Go par mois, le tarif est de 24,99€ sur la période.

Vous pouvez le comparer avec tous les autres acteurs du marché, ce forfait mobile Giga Série est ultra compétitif. Si vous consommez beaucoup de data, c’est tout simplement la meilleure offre que vous puissiez obtenir sur le marché. Cela dit, ce forfait est réservé à une poignée de gens qui utilisent vraiment énormément de données internet (pour regarder des films, séries ou pour jouer sur leur mobile de manière très assidue).