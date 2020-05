Forfait mobile : 5 à 50 Go, les offres spéciales sont irrésistibles !

Si vous être encore hésitant dans le choix d’un nouveau forfait mobile, voici 3 offres flash pour les French Days qui devraient vous décider à choisir votre nouvel abonnement (et à faire des économies). Nous avons recensé tous les meilleurs forfaits du moment ici pour vous détailler les réductions de chacun des opérateurs. Libre à vous d’élire celui qui vous convient le mieux.

Il faut d’abord rappeler que vous devez nécessairement être un « nouveau » client chez l’opérateur si vous souhaitez changer de forfait mobile pour l’un des abonnements en promotion ci-dessous. Un utilisateur qui a déjà un abonnement RED by SFR ne pourra donc profiter de cette nouvelle réduction RED by SFR (même si elle est meilleure). Il en va de même pour les offres mobiles chez Prixtel et B&YOU.

B&YOU, un forfait mobile qui dénote

La marque B&YOU fait partie des références du marché du forfait mobile. L’opérateur télécom, filiale de Bouygues Telecom, propose actuellement quatre offres qui bénéficient toutes de réduction pour cette opération French Days. Une fois de plus, les tarif sont très compétitifs et le premier abonnement revient à moins de 5€ par mois.

Voir l’offre B&YOU

Tous les forfaits mobiles de B&YOU sont sans engagement de temps et les prix sont garantis sur le long terme. Vous avez donc droit au même prix dans les mois et les années à venir sans aucun risque d’avoir une mauvaise surprise.

Voici les offres flash sur les 4 forfaits mobiles de B&YOU :

Appels, SMS et MMS illimités et 100 Mo à 4,99€ par mois

Appels, SMS et MMS illimités et 60 Go à 11,99€ par mois

Appels, SMS et MMS illimités et 80 Go à 13,99€ par mois

Appels, SMS et MMS illimités et 100 Go à 15,99€ par mois

Si vous hésitez et que vous ne savez quel forfait mobile choisir chez B&YOU, nous vous conseillons les offres à 60 Go et 100 Go, car elles sont incontournables tout en proposant beaucoup de data à mini prix. Bouygues Telecom a aussi l’avantage d’avoir un réseau de très grande qualité qui a été élu 2ème meilleur réseau de France par l’ARCEP.

Prixtel, le forfait mobile polyvalent

Prixtel a aussi eu la capacité de se démarquer sur le marché du forfait mobile en lançant une offre un peu différente de celle de la majorité de ses concurrents. En effet, l’abonnement de l’opérateur se base seulement sur votre réelle consommation – au lieu de fixer un prix qui reste similaire tout les mois. Au lieu de proposer un tarif fixe et un nombre de gigas trop conséquent, il vous propose de payer seulement le prix juste.

Voir l’offre Prixtel

Afin que son forfait mobile soit le plus clair et le plus transparent possible, Prixtel a mis en place quelques règles de bases. Tous les appels, SMS et MMS sont illimités, tandis que la quantité de data fixe le prix final de l’abonnement à la fin de chaque mois. Entre 0 à 5 Go d’Internet utilisé, vous payez 4,99 euros à la fin du mois. Les deux autres paliers de Prixtel oscillent de 5 à 15 Go d’Internet puis de 15 à 50 Go d’Internet. Voici la liste des paliers avec les prix :

Les tarifs affichés sont valables durant une période de 12 mois, suite à quoi chaque palier augmente respectivement de 5 euros chaque mois afin de revenir au tarif hors promotion. Actuellement, aucun autre opérateur télécom ne propose 5 Go de data pour un tarif inférieur à 5 euros, ce qui fait que cet abonnement est parmi les meilleurs du marché, qu’il soit en promotion comme aujourd’hui ou non. De plus, l’offre est sans engagement, ce qui vous laisse la possibilité de partir pour une autre formule quand vous le voulez.

RED by SFR, un excellent choix

RED by SFR n’aura eu besoin que de quelques années à peine pour que son forfait mobile devienne une référence. Si l’abonnement dispose d’un prix très attractif, ce tarif est loin d’être le seul avantage de l’opérateur. En effet, le forfait est sans engagement pour le client et vous êtes assuré que « le prix ne doublera pas au bout d’un an ».

En ce moment, le forfait mobile de RED by SFR coûte 12€ par mois (au lieu de 15€) pour les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 60 Go d’Internet. Le prix de l’abonnement est durable dans le temps et ne risque pas d’augmenter après quelques mois ou quelques années, ce qui vous assure des économies durables. Le tout en évitant une mauvaise surprise lors de la réception de votre facture, ce qui est loin d’être négligeable lors du choix d’un nouveau forfait. De plus, vous avez la possibilité de délaisser l’opérateur quand vous le souhaitez si l’offre ne vous convient plus ou que vous avez trouvé mieux ailleurs —et ce sans frais en plus.

Si RED by SFR ne propose qu’un seul forfait mobile, il faut savoir que celui-ci se dote d’options que vous pouvez choisir pour compléter l’offre initiale dans le cas où vous avez peur de manquer de data. Actuellement, vous pouvez avoir de 100 Go d’Internet pour 4 euros de plus par mois au lieu de 8 euros hors promotion.

Voir l’offre RED by SFR

RED by SFR ne propose pas que son forfait mobile, mais aussi une box Internet qui profite également de plusieurs avantages, dont son petit prix. Avec l’offre flash en cours, elle est à 23 euros par mois seulement pour la Fibre et le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement) ainsi que les appels illimités vers les fixes et mobiles. Sans la promotion, elle revient à 36 euros par mois, ce qui veut dire que vous avez la possibilité d’économiser 40% dès le premier mois de souscription.