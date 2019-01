Forfait mobile : la promotion B&You expire dans moins de 24h 🔥

Les opĂ©rateurs tĂ©lĂ©com ont Ă©tĂ© gentils sur leur forfait mobile pendant tout le mois de dĂ©cembre dernier. Il semblerait que la mode des promotions s’estompe doucement puisque les acteurs rĂ©duisent sensiblement les offres en ce mois de janvier. Après l’opĂ©rateur RED by SFR qui a dĂ©cidĂ© d’arrĂŞter 2 forfaits en promotion, c’est maintenant au tour de B&You d’annoncer la fin des remises sur ses 2 forfaits mobiles illimitĂ©s : demain, c’est terminĂ© !

B&You est une offre de forfait en ligne de l’opĂ©rateur Bouygues Telecom. Ce dernier a une offre seulement disponible sur internet Ă un tarif prĂ©fĂ©rentiel. Les clients peuvent donc bĂ©nĂ©ficier de l’excellent rĂ©seau Bouygues Telecom tout en bĂ©nĂ©ficiant d’un tarif prĂ©fĂ©rentiel en ligne, ce qui s’avère ĂŞtre un très bon compromis. La promotion ci-dessous n’est accessible que pour les nouveaux clients de l’opĂ©rateur, et les clients historiques ne peuvent pas y prĂ©tendre. Avec ces offres flash B&You, Bouygues Telecom veut booster encore sa base en proposant un tarif que l’on ne trouve nulle part ailleurs.

Le forfait mobile B&You expire demain :

Voir l’offre B&You

Les 2 forfaits mobiles B&You en réduction

Le mois dernier, B&You ne mettait en avant qu’un seul forfait mobile. Depuis quelques semaines, ce sont dĂ©sormais deux abonnements tĂ©lĂ©phoniques en promo qui sont affichĂ©s sur le site de l’opĂ©rateur. Les deux ont la particularitĂ© d’ĂŞtre sans engagement pour le client, ce qui lui donne toute la flexibilitĂ© de pouvoir rĂ©silier dès lors qu’il n’est plus satisfait. L’autre avantage des offres est que leur tarif est valable Ă vie. Autrement dit, il n’y a aucun risque de voir le tarif Ă©voluer après un certain temps. Le tarif annoncĂ© ci-dessous reste valable aussi longtemps que le client reste chez B&You.

Pour rentrer maintenant dans le dĂ©tail des offres, le premier forfait mobile B&You en promotion inclut une consommation illimitĂ©e de SMS, MMS et appels ainsi que 40 Go de donnĂ©es internet pour 9,99€ par mois. Le client peut utiliser 4 Go dans l’Union EuropĂ©enne ou dans les DOM tous les mois, en sachant que les appels, SMS et MMS sont aussi illimitĂ©s dans ces deux rĂ©gions. Encore une fois, il est sans engagement et le tarif est valable Ă vie.

Le deuxième forfait mobile B&You en promotion est aussi illimitĂ© sur les SMS, MMS et appels et il inclut 60 Go de donnĂ©es internet pour 14,99€ par mois. Le client peut aussi utiliser 6 Go de donnĂ©es internet dans l’Union EuropĂ©enne et dans les DOM, avec les appels, SMS et MMS en illimitĂ© dans ces deux rĂ©gions. Ce forfait mobile est Ă©galement sans engagement et le tarif est garanti tant que le client reste.

Pour ces forfaits mobiles en promotion, il faut souscrire avant le 15 janvier :

Voir l’offre B&You

LĂ oĂą Bouygues Telecom fait très fort, c’est qu’il propose un forfait Ă tarif très prĂ©fĂ©rentiel avec comme support son excellent rĂ©seau tĂ©lĂ©com en France. Il est lĂ©gèrement derrière Orange au niveau de la qualitĂ©, mais il s’impose comme le deuxième meilleur opĂ©rateur en France selon le rĂ©gulateur des tĂ©lĂ©coms, l’ARCEP. Au niveau de la couverture, Bouygues Telecom offre un taux de couverture du territoire français de 98% pour la 4G, et plus de 99% pour la 3G. Avec un forfait mobile B&You qui inclut des gigas de donnĂ©es internet, vous pouvez sans aucune difficultĂ© streamer vos films prĂ©fĂ©rĂ©s ou jouer sur l’Ă©cran de votre smartphone.

Vraie alternative au forfait B&You ?

Comme nous l’avons dit plus haut, si vous ĂŞtes dĂ©jĂ client de B&You ou de Bouygues Telecom, vous ne pourrez pas souscrire Ă cette offre avantageuse. Il faut donc trouver une alternative qui vous permette d’avoir un tarif assez similaire pour une offre qui l’est tout autant. Si vous allez du cĂ´tĂ© des opĂ©rateurs traditionnels comme Orange ou SFR, vous risquez d’ĂŞtre déçus par les tarifs beaucoup plus Ă©levĂ©s pour des offres qui sont similaire au niveau du contenu Ă celles que nous vous avons prĂ©sentĂ© au dessus chez B&You.

Il faut se tourner vers les offres internet de ces opĂ©rateurs. Il y a d’une part Sosh chez Orange – mais ces derniers n’ont actuellement pas de promotion sur leur forfait mobile. D’autre part, il y a RED by SFR qui a largement rĂ©duit la voilure la semaine dernière, mais qui conserve un seul forfait mobile en promotion. Comme chez B&You, celui-ci a la particularitĂ© d’ĂŞtre sans engagement et valable Ă vie. Au niveau du contenu, ce forfait mobile RED by SFR inclut les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 40 Go de donnĂ©es internet pour 10€ par mois.

Pour voir l’offre RED by SFR, c’est par ici :

Voir l’offre RED by SFR

Le compromis de Free Mobile

Si vous cherchez encore une autre alternative Ă un forfait mobile B&You et RED by SFR, il reste un seul et dernier forfait en promotion chez Free. Ce dernier n’est pas aussi avantageux que les deux prĂ©cĂ©dents puisque le tarif n’est pas valable Ă vie. Il reste cependant sans engagement, ce qui permet de rĂ©silier dès lors que l’on n’est plus satisfait de la qualitĂ© de son offre.

Au niveau du contenu, la promotion Free permet d’obtenir les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 50 Go de donnĂ©es internet pour 8,99€ par mois pendant la première annĂ©e. Sur les 12 premiers mois, c’est donc la meilleure offre (sous condition que vous soyez dans une rĂ©gion oĂą Free capte bien). Après cette pĂ©riode, le tarif remonte Ă 19,99€ par mois – ce qui est moins compĂ©titif que les promotions sur le forfait mobile des deux concurrents ci-dessus. Cela reste cependant au niveau des offres des opĂ©rateurs tĂ©lĂ©com plus traditionnels.

L’offre de forfait mobile Free expire mardi 15 janvier Ă©galement. Voici le lien :

Voir l’offre Free

Sosh offre une promotion timide

Sosh est l’offre en ligne du gĂ©ant Orange. Depuis ce matin, il propose un forfait mobile Ă tarif avantageux, et sans engagement. Ainsi, on peut bĂ©nĂ©ficier des appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 20 Go de donnĂ©es internet pour 9,99€ par mois pendant la première annĂ©e. Après cela, le tarif de ce forfait mobile Sosh remonte Ă 19,99€ par mois.

Si vous comparez cette offre Ă celle de B&You ou RED by SFR, vous comprendrez vite qu’elle est moins intĂ©ressante dès le dĂ©part. NĂ©anmoins, on apprĂ©ciera la qualitĂ© du rĂ©seau Orange (meilleur rĂ©seau de France), et le fait que les 20 Go de donnĂ©es internet puissent ĂŞtre utilisĂ©es sans limite partout en Europe. Aussi, c’est un forfait sans engagement donc on ne prend pas beaucoup de risque Ă tenter l’aventure. Vous pouvez retrouver tous les dĂ©tails de l’offre de forfait mobile Sosh ici :

Voir l’offre Sosh