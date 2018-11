🔥 Forfait mobile : RED by SFR, Free, Sosh et B&You encore en réduction

En ce mois de novembre, les opĂ©rateurs RED by SFR, Free, Sosh et B&You ont proposĂ© de belles remises sur leur forfait mobile. C’est encore le cas en ce moment, mais cela devrait s’arrĂŞter lundi ou mardi soir – selon les dates limitĂ©es fixĂ©es par opĂ©rateurs. Afin de bĂ©nĂ©ficier de la meilleure offre pour son prochain forfait mobile, c’est maintenant qu’il faut profiter de l’une de ces promotions. Après, il sera peut-ĂŞtre trop tard…

Chez ces opĂ©rateurs, vous pouvez retrouver de très gĂ©nĂ©reuses remises sur les abonnements tĂ©lĂ©phoniques. Il faut savoir cependant que toutes ces offres promotionnelles ne sont disponibles que pour les nouveaux clients de tous les opĂ©rateurs. Autrement dit, les clients existants ne sont pas autorisĂ©s Ă souscrire Ă ce forfait mobile en promotion. L’objectif de leurs opĂ©ration est d’attirer de nouveaux clients avec des offres imbattables. Changer de forfait est aujourd’hui un jeu d’enfant, et les opĂ©rateurs accompagnent volontiers leurs clients dans la procĂ©dure.

RED by SFR : un forfait mobile au top

Il faut le reconnaĂ®tre, RED by SFR a Ă©tĂ© continuellement l’un des meilleurs (voir le meilleur) opĂ©rateur dans les derniers mois. Son forfait mobile en promotion est très compĂ©titif tant au niveau du tarif que des services inclus. Sur la gamme de 4 abonnements que l’on retrouve tout au long de l’annĂ©e chez cet opĂ©rateur, 2 d’entre eux sont toujours en promotion. Ci-dessous, vous trouverez le dĂ©tail de chaque forfait mobile RED by SFR :

LE MEILLEUR PLAN : Le forfait mobile illimitĂ© avec 40 Go de donnĂ©es internet est disponible Ă 10€ par mois, avec un tarif valable Ă vie et sans aucun engagement. Il inclut Ă©galement 10 Go de donnĂ©es internet par mois dans l’Union EuropĂ©enne, ainsi que les appels, SMS et MMS illimitĂ©s en France et dans l’Union EuropĂ©enne. Par rapport au prix classique, le client bĂ©nĂ©ficie lĂ de 40 fois plus de donnĂ©es (40 Go, contre 1 Go en temps normal) sur son abonnement. Cette offre est valable jusqu’au lundi 19 novembre : Voir l’offre RED by SFR



Autres forfaits RED by SFR :

Le forfait mobile illimitĂ© sur les SMS, MMS et appels ainsi que 100 Go de donnĂ©es internet est disponible pour 20€ par mois. C’est probablement le deuxième meilleur abonnement disponible chez RED by SFR, mĂŞme s’il n’est pas en rĂ©duction. Pour ceux qui consomment beaucoup de data, c’est un excellent compromis et il reste flexible puisqu’il est sans engagement et le tarif est valable Ă vie. A noter que ce forfait mobile inclut aussi 10 Go de donnĂ©es internet dans l’Union EuropĂ©enne et les appels, SMS et MMS en illimitĂ© dans la rĂ©gion.

Le forfait mobile illimitĂ© sur les appels, SMS et MMS avec 15 Go de donnĂ©es internet est disponible Ă 15€ par mois. A cela, il rajoute aussi les appels, SMS et MMS en illimitĂ© dans l’Union EuropĂ©enne, aux Etats-Unis et au Canada ainsi que 15 Go de donnĂ©es qui peuvent ĂŞtre utilisĂ©es chaque mois dans ces rĂ©gions. Pour ceux qui sont amenĂ©s Ă voyager rĂ©gulièrement Ă l’Ă©tranger, c’est un très bon compromis. Cette offre est sans engagement et le tarif est valable Ă vie. Attention, ce tarif pour le forfait mobile RED by SFR est disponible jusqu’au 19 novembre.

Le forfait mobile RED by SFR avec 5h d’appels par mois, SMS et MMS illimitĂ©s en France ainsi que 50 Mo de donnĂ©es internet est disponible pour 5€ par mois. Il est lui aussi sans engagement et valable Ă vie. Pour ceux qui utilisent rĂ©gulièrement leur smartphone, cet abonnement limite vraiment la quantitĂ© de temps que l’on peut passer sur internet.

Les offres RED by SFR sont limitées au lundi 19 novembre, dépêchez-vous :

Voir l’offre RED by SFR

B&You, une solution très pertinente

B&You est une marque qui appartient Ă l’opĂ©rateur Bouygues Telecom. Elle est disponible uniquement en ligne, et c’est pour cette raison qu’elle peut offrir des tarifs bien moins chers que sa maison mère. Elle a voulu simplifier son offre au maximum et elle propose un seul forfait mobile. Il est très compĂ©titif puisqu’il inclut les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 30 Go de donnĂ©es internet pour 9,99€ par mois. Sur ces 30 Go de donnĂ©es, le client peut en utiliser 3 Go dans l’Union EuropĂ©enne chaque mois.

Ce forfait mobile inclut certes moins de donnĂ©es internet que celui de RED by SFR, il n’en reste pas moins un très bon compromis. Il faut savoir que Bouygues Telecom est le seul opĂ©rateur avec Orange Ă avoir dĂ©passĂ© un taux de couverture de 98% de la France en 4G (contre 97% pour RED by SFR). De plus, les clients RED by SFR ou SFR (ou tout autre opĂ©rateur qui ont des offres promotionnelles en ce moment) ne peuvent pas souscrire aux promotions chez leurs opĂ©rateurs existants. B&You est donc un très bon choix.

Attention, cette offre de forfait B&You est limitée au mardi 19 novembre :

Voir l’offre B&You

Sosh : Black Friday pour un forfait mobile !

Alors que Sosh a Ă©tĂ© très discret sur les promotions dans les dernières semaines, l’opĂ©rateur entrĂ©e de gamme d’Orange vient d’annoncer une belle offre qui sera disponible jusqu’au 26 novembre, soit le jour du Cyber Monday. Son offre est très intĂ©ressante puisqu’elle inclut les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 50 Go de donnĂ©es internet pour 9,99€ par mois.

Ces donnĂ©es internet peuvent aussi bien ĂŞtre utilisĂ©es en France que dans toute l’Europe. Après les 12 premiers mois, le tarif de cet abonnement remonte au prix habituel, soit 24,99€ par mois. On apprĂ©ciera que le forfait mobile Sosh soit sans engagement, ce qui permet de conserver toute sa flexibilitĂ©.

Cette offre de forfait Sosh est valable jusqu’au 26 novembre :

Voir l’offre Sosh

Free Mobile maintient le cap avec sa promo

Dernier opĂ©rateur en ligne Ă fournir une très belle promotion sur son forfait mobile : Free. Comme chez Sosh, l’offre est valable uniquement pour la première annĂ©e après quoi le tarif remonte au prix normal. En l’occurrence, le forfait mobile Free qui est illimitĂ© sur les appels, SMS et MMS ainsi que 60 Go de donnĂ©es internet est disponible pour 8,99€ par mois pendant la première annĂ©e. Heureusement Free laisse toute flexibilitĂ© Ă ses clients puisque ce forfait est sans engagement de durĂ©e, et qu’il peut donc ĂŞtre rĂ©siliĂ© Ă tout moment.

Cette offre est valable jusqu’au mardi 20 novembre au soir :

Voir l’offre Free

Et pourquoi pas aussi une box internet ?

Les mĂŞmes opĂ©rateurs plus haut proposent aussi pour certains une box internet en promotion. Comme pour leurs forfaits mobiles, elles sont gĂ©nĂ©ralement sans engagement et Ă un tarif plus compĂ©titif que les opĂ©rateurs et FAI traditionnels. En l’occurrence, la meilleure offre est disponible en ce moment chez RED by SFR puisqu’il est possible d’obtenir la Fibre (avec un dĂ©bit de 200 MB/s en tĂ©lĂ©chargement et 50 MB/s en envoi) ainsi que les appels illimitĂ©s vers les fixes pour 20€ par mois – sans engagement.

Elle est aussi limitée au 19 novembre :

Voir l’offre RED by SFR