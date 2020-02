Forfait mobile : 5 Go pour 4,99€ tous les mois (Orange et SFR) 🔥

Prixtel ne fait pas les choses Ă moitiĂ© et l’opĂ©rateur propose actuellement un excellent forfait mobile Ă un prix très avantageux. Cette offre spĂ©ciale n’a toutefois pas vocation Ă rester très longtemps en ligne – et ce sont les dernières heures pour en bĂ©nĂ©ficier. Si vous voulez migrer vers un abonnement avec un meilleur rapport qualitĂ© prix et plus de flexibilitĂ©, c’est l’heure pour en profiter.

Avec ce forfait mobile, Prixtel va Ă contre-courant des opĂ©rateurs traditionnels en offrant un abonnement vraiment personnalisĂ©. Le prix reflète exactement la consommation rĂ©elle de donnĂ©es internet de chaque client. Selon leur activitĂ© mois après mois, le coĂ»t du forfait mobile Prixtel peut donc Ă©voluer. C’est un bon moyen de faire des Ă©conomies et d’Ă©viter les forfaits sur-dimensionnĂ©s.

Prixtel s’appuie sur la personnalisation

Avant toute chose, il faut savoir que mĂŞme lorsque le forfait mobile n’est pas en promotion, Prixtel est rĂ©putĂ© pour offrir un rapport qualitĂ© prix exceptionnel sur ses abonnements. Alors imaginez en pĂ©riode de soldes comme c’est le cas en ce moment : l’opĂ©rateur se montre encore plus convaincant et peu de concurrents peuvent s’aligner sur son offre. Encore une fois, il faut ĂŞtre très vigilant : la promotion sur le forfait n’est valable plus que quelques jours, mieux vaut sĂ©curiser rapidement ce bon plan.

Venons en aux faits. Par dĂ©faut, le forfait mobile de Prixtel s’accompagne de tous les appels, SMS et MMS de manière illimitĂ©e. Le prix final de l’abonnement sera conditionnĂ© par la consommation rĂ©elle de chaque utilisateur – pour qu’il ne paie que ce qu’il consomme dans la rĂ©alitĂ©. Pour faciliter la comprĂ©hension de l’offre, Prixtel a mis en place un système de paliers de consommation.

Si vous consommez entre 0 et 5 Go de donnĂ©es mobiles sur un mois donnĂ©, vous serez facturĂ© 4,99 euros sur la pĂ©riode (prix valable pendant les 12 premiers mois suivants la souscription). Si vous en consommez un peu plus – entre 5 et 15 Go d’Internet sur un mois – vous devrez rĂ©gler 9,99 euros. Enfin, s’il vous arrive durant un mois de consommer plus – entre 15 Ă 50 Go d’Internet – vous allez alors dĂ©bourser 14,99 euros pour la pĂ©riode.

D’un mois Ă l’autre, et selon votre consommation, le prix de votre forfait mobile peut varier. Si un mois, vous ĂŞtes un peu moins actif, le prix chutera naturellement. Si un autre mois, vous l’ĂŞtes davantage, vous dĂ©boursez une somme qui reste très raisonnable sans risquer un quelconque hors forfait. Prixtel a vraiment pensĂ© son offre pour que tout le monde soit gagnant, et quel que soit son profil.

Prixtel, le forfait mobile zéro engagement

Prixtel a l’avantage d’ĂŞtre un opĂ©rateur mobile virtuel, ce qui lui permet d’offrir Ă ses clients un forfait mobile avec qualitĂ© de rĂ©seau Ă la hauteur des meilleurs. Mieux encore, du fait qu’il collabore avec Orange et aussi SFR, les clients peuvent choisir le rĂ©seau tĂ©lĂ©com sur lequel ils veulent ĂŞtre. Selon leur localisation gĂ©ographique, ils peuvent donc changer de l’un Ă l’autre pour obtenir le meilleur signal pour leurs communications.

Deuxième point qui distingue le forfait mobile de Prixtel par rapport aux acteurs plus classiques : il est sans engagement de durĂ©e. Autrement dit, vous pouvez rĂ©silier Ă tout moment si vous jugez que la qualitĂ© de l’offre n’est plus Ă la hauteur. Mais clairement, l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com sait pertinemment que les clients seront satisfaits. Avec le prix avantageux annoncĂ© pendant ces soldes et la qualitĂ© de l’offre, on n’hĂ©sitera pas très longtemps.

Comme nous l’avons dĂ©jĂ dit plus haut, le tarif prĂ©fĂ©rentiel est valable uniquement pour la première annĂ©e. Au delĂ de cette pĂ©riode, Prixtel fait revenir les prix Ă ceux par dĂ©faut. Heureusement pour les clients, ils sont toujours très compĂ©titifs. Ainsi, ceux qui consommeront par exemple de 0 Ă 5 Go de donnĂ©es internet sur un mois se verront facturer 9,99 euros au lieu des 4,99 euros sur la première annĂ©e.

