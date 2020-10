Forfait mobile : arrêtez de payer trop cher, prenez cette offre 🔥

Changer de forfait mobile peut vous faire réaliser des économies colossales. Et les géants RED by SFR, La Poste Mobile ou encore Prixtel sont là pour vous le prouver. Pendant quelques heures encore, ils mettent en avant des deals vraiment trÚs séduisants. Attention, ils sont réservés à leurs « nouveaux » clients.

En optant pour un forfait mobile chez l’un d’entre eux, vous pouvez facilement faire 50% d’Ă©conomies sur votre abonnement actuel. Les opĂ©rateurs cassent les prix pour attirer des clients depuis la concurrence. Si vous cherchez Ă faire une bonne affaire, il suffira donc de choisir l’un des trois acteurs citĂ©s plus bas.

RED by SFR, pépite du forfait mobile

RED by SFR fait partie des poids lourds du forfait mobile. L’opĂ©rateur propose un abonnement unique dotĂ© de nombreux avantages qui justifient largement sa popularitĂ© auprĂšs du public. Il y a le tarif, mais ce n’est pas le seul argument mis en avant par la marque : il s’adapte aux besoins de chaque utilisateur grĂące Ă des options facultatives. On vous explique.

S’il est dĂ©jĂ sĂ©duisant sans rĂ©duction, le forfait mobile de RED by SFR chute en ce moment Ă 14 euros par mois (au lieu de 17) pour les appels, SMS et MMS en illimitĂ© et 80 Go de Go d’Internet. Cette offre inclut 10 Go depuis l’UE et les DOM. Autre avantage, il est sans engagement de durĂ©e.

Revenons sur les autres avantages de ce forfait mobile. Nous avons Ă©voquĂ© le prix rĂ©duit, mais ce n’est pas tout. Ce tarif n’a pas vocation Ă doubler aprĂšs 6 ou 12 mois – ce qui est le cas chez la majoritĂ© des rivaux de RED by SFR. Ici, ce n’est pas le cas et vous ĂȘtes donc assurĂ© de bĂ©nĂ©ficier du meilleur prix pendant toute la pĂ©riode oĂč vous ĂȘtes client.

Nous l’avons dit, RED by SFR propose un seul et unique forfait mobile. Cependant, cet abonnement basique peut s’accompagner d’options : vous avez le droit Ă des options comme 15 Go de data aux USA, Canada, dans les DOM et dans l’UE pour 5 euros de plus par mois. Il est aussi possible de bĂ©nĂ©ficier de 100 Go pour un abonnement Ă 2 euros de plus par mois.

RED by SFR n’a pas construit sa rĂ©putation uniquement sur le marchĂ© du forfait mobile. Il est Ă©galement connu dans le domaines des box Internet. Sa formule unique est impactĂ©e par une gĂ©nĂ©reuse promotion et passe Ă 23 euros par mois pour le trĂšs haut dĂ©bit (1 Gb/s en download et 500 Mb/s en upload) ainsi que les appels illimitĂ©s (fixes et mobiles). Les avantages sont les mĂȘmes, ce qui veut dire que vous n’ĂȘtes pas engagĂ© et que le prix ne doublera pas aprĂšs un an.

Prixtel, une adaptation parfaite

Si Prixtel est moins connu que RED by SFR sur le marchĂ© du forfait mobile, il est tout de mĂȘme excellent. Il se place diffĂ©remment de la majoritĂ© des acteurs du marchĂ©, car il avance une offre dont le prix s’adapte Ă votre consommation de data, mois aprĂšs mois. Au final, c’est le forfait le moins cher du marchĂ© si vous ne consommez pas grand chose.

Le forfait mobile Giga SĂ©rie se veut accessible en plus d’ĂȘtre simple Ă comprendre. Tous les appels, SMS et MMS sont illimitĂ©s avec cet abonnement. C’est la data qui dĂ©termine le tarif de la formule chaque fin de mois selon la consommation de chaque client. Afin que l’offre soit la plus transparente possible, Prixtel fonctionne selon une grille tarifaire qui associe un prix Ă un nombre de data. Les trois paliers de 50 Go, 100 Go et 200 Go d’Internet.

Imaginons que vous preniez ce forfait mobile auprĂšs de Prixtel. Si vous utilisez 40 de data durant le premier mois, le prix sur la pĂ©riode sera logiquement de 9,99 euros. Si vous utilisez 200 Go d’Internet le mois d’aprĂšs, il passera Ă 19,99 euros. En somme, le tarif change et varie tous les mois pour ĂȘtre au plus proche de votre consommation rĂ©elle. Pour le moment, aucun rival de l’opĂ©rateur n’est en mesure de proposer une telle offre. Au bout d’un an, tous les paliers remontent de 5 euros.

Le forfait mobile de Prixtel est compĂ©titif, c’est une certitude. Si le prix est bas, l’offre ne lĂ©sine pas sur la qualitĂ© de rĂ©seau, car l’opĂ©rateur utilise les Ă©quipements de SFR ou Orange selon le choix de chacun. Vous avez droit Ă un prix compĂ©titif sans mettre de cĂŽtĂ© la qualitĂ©. Cette formule est sans engagement de durĂ©e, vous pouvez partir quand vous le souhaitez.

Prixtel propose un second forfait mobile qui profite Ă©galement d’une promotion ce week-end. IntitulĂ© « Le complet », cet abonnement inclut 5 Go d’Internet pour seulement 4,99 euros par mois et plus si vous avez besoin. Il marche aussi selon un systĂšme de paliers.

La Poste Mobile, l’inattendu

La Poste Mobile fait partie des opĂ©rateurs mobiles assez discrets, et pourtant. Le forfait mobile de cet opĂ©rateur compte plus de 1,5 million de clients en France. Il est possible de choisir l’offre sur internet ou dans les bureaux de Poste, selon vos prĂ©fĂ©rences. L’abonnement a le gros avantage de proposer un beau compromis entre le prix et le nombre de data.

Avec la promo en cours, le forfait mobile de La Poste Mobile affiche un prix de 9,99 euros par mois pour les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 30 Go de data. Vous avez Ă©galement droit Ă quatre mois d’accĂšs offert Ă la plateforme de streaming française Deezer Premium (9,99 euros par mois). On retient que les 30 Go de data reviennent Ă moins de 10 euros mensuel. Comme les autres, cet abonnement est sans engagement de durĂ©e.

Le forfait mobile s’appuie sur les infrastructures physiques du groupe SFR afin de proposer une bonne qualitĂ© de rĂ©seau aux clients. Une fois de plus, l’offre se termine bientĂŽt. Pour en savoir plus, c’est par ici :

