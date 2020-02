Forfait mobile : marre de payer trop ? Voici 3 deals flash 🔥

Changer de forfait mobile est très simple, et ça peut vous faire Ă©conomiser beaucoup. En effet, si vous n’ĂŞtes plus engagĂ©, il suffit de souscrire Ă un nouvel opĂ©rateur pour automatiquement rĂ©silier le prĂ©cĂ©dent. Cette Ă©tape se fait facilement au moment du formulaire de souscription Ă l’abonnement. Pour vous aider Ă trouver le meilleur forfait mobile du moment, nous avons fait une liste ci-dessous.

Deux choses Ă savoir. La première, c’est que chaque promotion sur forfait mobile est conditionnĂ©e par le fait que le client soit « nouveau » chez l’opĂ©rateur. Si vous avez dĂ©jĂ Ă©tĂ© chez lui, vous ne pourrez donc pas profiter de la rĂ©duction en cours. Enfin, il faut savoir que toutes ces offres expirent entre ce lundi et mardi. Il faut donc ĂŞtre très efficace.

Prixtel : illimité 5 Go à 4,99€ par mois

Ce n’est pas parce qu’il est un opĂ©rateur mobile virtuel que Prixtel n’est pas un excellent acteur du marchĂ©. Depuis plusieurs mois, il met en avant son forfait mobile baptisĂ© « Le complet » qui permet de faire de belles Ă©conomies sur son abonnement. Contrairement Ă tous les autres acteurs du marchĂ©, il est flexible. Autrement dit, selon votre consommation rĂ©elle de donnĂ©es internet, vous serez facturĂ© un montant qui varie. MĂŞme dans le cas oĂą vous consommeriez 50 Go par mois, l’opĂ©rateur a un système de paliers avantageux.

En l’occurrence, son forfait mobile inclut par dĂ©faut tous les appels, SMS et MMS illimitĂ©s – quel que soit le prix final que vous rĂ©glerez sur le mois. Le tarif du forfait est conditionnĂ© par les donnĂ©es mobiles. Si durant un mois, vous consommez entre 0 et 5 Go sur la pĂ©riode, alors le prix prĂ©fĂ©rentiel (valable pendant les 12 premiers mois) est de 4,99€. Si vous consommez entre 5 et 15 Go de data, ce prix sera de 9,99€ sur la pĂ©riode. Enfin, jusqu’Ă 50 Go, le prix est de 14,99€ par mois. Au delĂ de la première annĂ©e, il faudra rajouter 5€ Ă chacun des paliers – ce qui reste encore raisonnable.

D’un mois Ă l’autre, selon votre consommation, le prix ne sera donc pas forcĂ©ment le mĂŞme. L’opĂ©rateur Prixtel veut vraiment se rapprocher au mieux de votre consommation, sans pour autant vous pĂ©naliser. Fini les forfaits mobiles trop gros, ou les forfaits trop petits – Prixtel a un abonnement juste. Et parce qu’il est juste, il ne demande aucun engagement de durĂ©e. A noter qu’il utilise les rĂ©seaux Orange et SFR pour son offre – encore une preuve de qualitĂ©.

Voir l’offre Prixtel

RED by SFR : un forfait mobile excellent

Ces dernières annĂ©es, RED by SFR n’a vraiment pas fait dans la demie mesure. Le gĂ©ant des tĂ©lĂ©coms a cassĂ© le marchĂ© avec un forfait mobile qui soit sans engagement, avec un tarif valable Ă vie – et qui plus est, vraiment très compĂ©titif. La promo que l’on voit en ce moment, et qui est valable jusqu’Ă lundi soir (10 fĂ©vrier) devrait vous faire craquer.

Le forfait mobile en promo inclut les appels, SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 60 Go de donnĂ©es internet en France et 8 Go dans l’Union EuropĂ©enne pour 12€ par mois. Par rapport au prix de base (15€ par mois) qui est dĂ©jĂ lui-mĂŞme incroyable, RED by SFR va donc encore plus loin que celui-ci. Cette remise de 20% par rapport au forfait mobile habituel est aussi garantie Ă vie. Aussi longtemps que vous resterez chez lui, ce tarif sera appliquĂ©.

Voir l’offre RED by SFR

RED by SFR a la particularitĂ© d’avoir un forfait mobile qui soit unique. Sa gamme est donc ultra simplifiĂ©e, mais elle a le mĂ©rite d’ĂŞtre facile Ă comprendre. Vous pouvez ensuite rajouter diverses options. Par exemple, pour ceux qui voyagent Ă©normĂ©ment, une option facultative Ă 5€ par mois permet d’avoir 15 Go de data dans l’Union EuropĂ©enne, aux États-Unis et au Canada. C’est un bon moyen d’Ă©conomiser sur son forfait si on consomme beaucoup de data Ă l’Ă©tranger.

B&YOU, le trio de forfaits choc

Dernier opĂ©rateur que nous avons choisi dans notre top hebdomadaire des forfaits mobiles, B&YOU de Bouygues Telecom. Cette marque est aussi sans engagement, et le prix est lui aussi garanti Ă vie. Ces deux avantages sont valables sur les 3 abonnements mobiles qui sont mis en avant actuellement sur le site. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, l’un des forfaits est mĂŞme illimitĂ© en data – pendant le week-end. Aucun autre acteur ne fait aussi bien, et B&YOU connait un très grand succès pour ce dernier.

Si vous ĂŞtes un grand consommateur de donnĂ©es internet mobile, quel que soit le forfait mobile B&YOU, vous serez comblĂ©. L’opĂ©rateur se positionne aujourd’hui en numĂ©ro deux du marchĂ© au niveau de la qualitĂ© du signal (devant son rival SFR) selon les derniers chiffres de l’ARCEP. Si vous avez l’intention de changer de forfait mobile et d’avoir un excellent signal, B&YOU est un très bon choix.

Encore une fois, que ce soit le forfait Prixtel, RED by SFR ou B&YOU, les trois ont leurs offres qui expirent dans les 48 heures Ă venir. Si vous vouliez vraiment avoir un deal avantageux, c’est maintenant qu’il faut souscrire. On ne sait jamais ce qui arrivera dans les semaines qui vont suivre. En gĂ©nĂ©ral, la pĂ©riode de fĂ©vrier Ă aoĂ»t est très calme au niveau des promotions, ce serait dommage de passer Ă cĂ´tĂ©.

Pour dĂ©couvrir la gamme de forfaits B&YOU, c’est ici :

Voir l’offre B&YOU