Forfait mobile : ne ratez pas ce deal pour la fin d’année (4,99€)

D’une semaine à l’autre, changer de forfait mobile peut être plus ou moins efficace. Pour cette toute fin d’année, les opérateurs s’agitent pour offrir de très belles remises à leurs clients. Alors que les promotions ont été rares dans les derniers mois, c’est le moment de réaliser des économies. Entre RED by SFR, B&YOU ou Prixtel, vous pourrez peut-être réduire votre facture de moitié.

Si vous êtes déjà client d’un opérateur, vous ne pouvez pas lui demander de migrer vers une offre en promotion. Il faut donc être un nouveau client pour être éligible au forfait mobile en promotion ci-dessous. Cela dit, changer d’opérateur se fait simplement, gratuitement et de façon automatique. Il vous suffira de demander votre code RIO pour que votre nouvel opérateur puisse résilier votre ancien contrat.

RED by SFR, forfait mobile de l’année 2020

Cette année encore, RED by SFR aura été l’un des grands acteurs du forfait mobile. Le déploiement de la 5G a eu un gros effet sur les promotions – qui ont été bien moins nombreuses qu’en 2019. Cela dit, c’est toujours RED by SFR qui a animé les débats avec les premières promos. Par la suite, certains opérateurs ont emboité le pas, plus ou moins timidement.

Pour ces dernières heures de l’année 2020, le forfait mobile de RED by SFR est encore au centre de l’attention. Son offre par défaut connait toujours autant de succès, en particulier avec cette remise de plus : les appels, SMS et MMS en illimité, 80 Go en France et 10 Go dans l’UE est à 15€ par mois au lieu de 17€. Cette économie de 2€ par mois se fait sur le long terme puisque son abonnement ne double pas après une année.

Comme toujours, RED by SFR propose un forfait mobile qui est sans engagement. Vous pouvez donc résilier à tout moment si vous n’en avez plus envie. C’est la même chose pour sa box internet, qui est aussi en forte promotion. Cette dernière vous donne la fibre optique avec le très haut débit (1 Gb/s) et les appels en illimités pour 25€ par mois. C’est simplement excellent.

En plus de son forfait mobile de base, RED by SFR vous donne aussi la possibilité de le personnaliser. Il y a des options qui vous permettent d’accéder à des services ou plus de data. Par exemple, si vous rajoutez encore 10€ par mois, vous aurez 130 Go de data en 5G. Par défaut, l’offre à 15€ par mois ci-dessus ne vous donnera accès qu’au réseau 4G. Cela dit, le réseau 5G est encore très limité aujourd’hui, la 4G reste plus demandé – et surtout moins chère.

Ce qui nous plait le plus chez RED by SFR pour cette fin d’année, c’est son offre sur les iPhone 12 / 12 Pro. Si vous voulez le dernier iPhone à un prix avantageux, c’est le seul acteur à le permettre. Il y a une offre si vous achetez un iPhone 12 nu (sans engagement). Si vous prenez un forfait sans engagement chez lui, vous aurez une remise encore plus importante. Au total, vous pouvez faire une économie de 130€ sur un tel smartphone.

Prixtel, le forfait utile et efficace

Prixtel est un MVNO qui s’appuie sur le réseau Orange et SFR pour son offre mobile. Cela implique que le client choisira au début s’il souhaite le réseau Orange ou SFR pour ses communications. A tout instant, il pourra solliciter Prixtel pour changer de l’un vers l’autre, selon la qualité du réseau. C’est une bonne façon de profiter du meilleur réseau de France (Orange, selon l’ARCEP) à un prix défiant toute concurrence.

Prixtel termine l’année en beauté avec un forfait mobile ultra convaincant. Contrairement à un RED by SFR, il a imaginé un forfait dynamique dont le prix évolue selon la consommation réelle de chaque client. Plutôt que d’avoir un volume d’appels / SMS / data à un prix donné, Prixtel vous fait payer le prix juste. Si par défaut, les appels, SMS et MMS sont illimités chez l’opérateur, c’est le volume de data qui conditionnera le tarif mensuel.

Les paliers ci-dessus expliquent le principe de ce forfait mobile. Si par exemple, vous utilisez 15 Go de data sur un mois, cela vous coûtera 9,99€ sur la période. Si le mois d’après, vous n’en consommez que 5 Go, cela retombera à 4,99€. Mois après mois, le prix de ce forfait « Le complet » évolue. Une seconde version baptisée « Giga Série » est aussi disponible. Elle suit le même fonctionnement, sauf que le niveau des paliers est plus haut.

Avec RED by SFR et B&YOU, Prixtel se place aussi en force dans notre comparateur de forfaits mobiles.

B&YOU, le grand concurrent de RED by SFR

Si Prixtel a une offre fondamentalement différente de RED by SFR, B&YOU est beaucoup plus proche. La marque sans engagement de Bouygues Telecom a été créée au même moment, et elle propose une offre similaire. Elle est aussi en promotion pour cette fin d’année 2020. Avec un réseau encore meilleur et un support client réactif, le forfait mobile B&YOU est un très bon choix.

Comme chez RED by SFR, le forfait mobile le plus populaire de la gamme B&YOU est le suivant : appels, SMS et MMS en illimité et 80 Go de data pour 14,99€ par mois. Pour ceux qui veulent plus de données mobiles, une version avec 100 Go est au prix de 19,99€ par mois. Si vous avez un smartphone 5G et que vous voulez utiliser ce nouveau réseau, une version 130 Go en 5G est au prix de 24,99€ mensuel.

