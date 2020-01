Forfait mobile : les meilleures promos de RED by SFR, Prixtel, B&YOU 🔥

Si vous n’ĂŞtes pas coutumier du fait, changer de forfait mobile peut vous sembler un peu long et laborieux. Pourtant, l’opĂ©ration ne prend que quelques minutes et peut vous permettre de rĂ©aliser de belles et grandes Ă©conomies.

Selon l’abonnement que vous utilisez actuellement, vous pouvez effectivement Ă©conomiser quelques centaines d’euros tous les ans, un montant non nĂ©gligeable Ă investir ailleurs. Nous avons prĂ©parĂ© une liste et un comparatif de forfaits mobiles Ă saisir en ce moment pour vous aider Ă trouver celui qui conviendra le mieux Ă votre utilisation.

RED by SFR, le forfait mobile indétrônable

Au fil des annĂ©es, le forfait mobile de RED by SFR a su s’imposer comme un incontournable du marchĂ© français en raison de ses nombreux avantages. L’opĂ©rateur français a effectivement plusieurs points forts, dont celui de proposer un abonnement mobile unique sur lequel vous pouvez ajouter des options en cas de besoin.

En somme, l’offre est simple et Ă©vite de s’Ă©parpiller avec tout un tas d’options incomprĂ©hensibles. De plus, l’opĂ©rateur RED by SFR a l’avantage de proposer un forfait mobile sans engagement et dont le tarif est garanti Ă vie.

Le forfait mobile de RED by SFR comprend les appels, SMS et MMS illimitĂ©s, 60 Go de data mobile en France, 8 Go dans l’UE et 100 Go de stockage SFR cloud pour 12 euros par mois au lieu de 15 euros. L’offre est dĂ©jĂ très sĂ©duisante sans aucune rĂ©duction, si bien que cette dernière se prĂ©sente comme la cerise sur le gâteau de ce dĂ©but d’annĂ©e, car elle reprĂ©sente 20% de rĂ©duction.

Cette offre constitue le forfait mobile de base de RED by SFR, suite Ă quoi vous avez la possibilitĂ© d’ajouter quelques options. Si vous voyagez beaucoup, vous pouvez par exemple bĂ©nĂ©ficier de 5 Go de data mobile dans l’UE, mais Ă©galement au Canada ou aux États-Unis pour 5 euros de plus par mois.

Nul doute que cet abonnement téléphonique saura séduire les adeptes des voyages en Amérique du Nord. Vous pouvez aussi ajouter un plus grand nombre de Go de data mobile dédié à un usage en France.

RED by SFR a aussi acquis la rĂ©putation qu’on lui connait aujourd’hui avec ses fameuses box Internet. Le principe est le mĂŞme que pour son forfait mobile, soit une offre unique qui Ă©vite de se perdre dans les diffĂ©rents abonnements. La box Internet revient actuellement Ă 23 euros par mois pour la fibre avec le très haut dĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement) et tous les appels en illimitĂ©. De plus, le premier mois est offert. Ceux qui n’ont pas la fibre auront droit Ă une box Internet ADSL pour 16 euros par mois (et le premier mois offert aussi). Une fois de plus, l’offre est sans engagement. En termes de tarif, la box Internet de RED by SFR est actuellement la meilleure du marchĂ©.

Prixtel, un forfait mobile propre Ă chacun

Continuons notre petite liste des meilleurs forfaits mobiles avec le français Prixtel et son abonnement « Le complet ». L’opĂ©rateur a su se faire une place sur le marchĂ© en prĂ©sentant une offre très diffĂ©renciante de celle de ses concurrents. C’est le seul Ă proposer un forfait mobile qui s’adapte Ă l’usage mensuel des utilisateurs.

Chaque mois, la consommation de data mobile de ces derniers permet de dĂ©finir le prix final plutĂ´t que d’imposer un tarif fixe. Prixtel dispose d’une offre unique composĂ©e de trois paliers fixant le nombre de data mobile utilisĂ© et le tarif.

Dans le cas oĂą vous consommez entre 0 et 5 Go de data mobile chaque mois, l’abonnement de Prixtel vous revient Ă 4,99 euros Ă la fin du mois. Si votre usage se situe entre 5 et 15 Go de data mobile, ce tarif est de 9,99 euros. Le troisième palier comprend l’utilisation de 15 Ă 50 de data mobile pour 14,99 euros par mois. Tous ces tarifs sont valables durant 12 mois puis ils augmentent de 5 euros par palier. Augmentation ou non, le français Prixtel reste aussi l’un des opĂ©rateurs les plus attrayants du marchĂ© français.

Outre son forfait mobile « Le complet », il faut savoir que Prixtel est un opĂ©rateur mobile virtuel, ce qui veut dire qu’il se base sur des infrastructures rĂ©seaux dĂ©jĂ existantes. Dans son cas, il s’agit de celles de SFR et Orange, deux entreprises dont les qualitĂ©s sont rĂ©putĂ©es et louĂ©es. Tous les paliers de l’abonnement comprennent les appels, SMS et MMS en illimitĂ© — et n’impacte pas le prix mensuel de la facture. L’offre est sans engagement, vous avez donc la possibilitĂ© de quitter l’opĂ©rateur Ă tout moment si vous trouvez mieux chez un autre.

B&YOU, des forfaits mobiles pour ceux qui veulent de la data

Nous clôturons notre petite liste avec B&YOU, autre acteur réputé sur le marché des forfaits mobiles en France. Les offres de la marque de Bouygues Telecom se veulent simples et basiques. Actuellement, elles sont au nombre de deux, sachant que la seconde se concentre sur un nombre assez important de data mobile, elle fera le plaisir des utilisateurs adeptes de jeux mobiles et de vidéos.

Les deux forfaits mobiles sont sans engagement de durĂ©e et leur tarif est valable Ă vie, comme chez l’opĂ©rateur RED by SFR. Vous n’aurez donc aucun risque de voir voir facture augmenter soudainement et vous pourrez partir chez un autre opĂ©rateur quand vous le souhaitez si une offre se prĂ©sente.

Voici le détail du forfait mobile B&YOU :

