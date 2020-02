Forfait mobile : RED by SFR, Prixtel, B&YOU, la bataille est lancée 🔥

Le dĂ©but de l’annĂ©e est gĂ©nĂ©ralement animĂ© en promotions sur les forfaits mobiles. Cette annĂ©e, l’engouement de la part des opĂ©rateurs a Ă©tĂ© beaucoup moins fort que les annĂ©es prĂ©cĂ©dentes. Toutefois, il y a quelques gros opĂ©rateurs qui se distinguent avec des offres spĂ©ciales toujours disponibles aujourd’hui. Si vous prenez un forfait mobile chez Prixtel, RED by SFR, Free Mobile ou aussi B&YOU, vous ne pouvez pas ĂŞtre déçu.

Prixtel, un forfait mobile ajustable

Cette annĂ©e, Prixtel fait vraiment forte impression avec son forfait mobile « Le complet ». C’est aujourd’hui le seul opĂ©rateur tĂ©lĂ©com Ă offrir un abonnement Ă partir de 5€ (4,99€ pour ĂŞtre prĂ©cis) avec une quantitĂ© gĂ©nĂ©reuse de data. Prixtel s’appuie sur les rĂ©seaux SFR et Orange pour ses tĂ©lĂ©communications, et il a un modèle assez original.

En l’occurrence, le tarif mensuel du forfait mobile Ă©volue mois après mois selon la consommation rĂ©elle des utilisateurs. Par exemple, si un client consomme entre 0 et 5 Go de data par mois, il sera facturĂ© 4,99€ sur la pĂ©riode. S’il consomme davantage, comme par exemple entre 5 et 15 Go par mois, ce prix montera Ă 9,99€ par mois. Jusqu’Ă 50 Go, il sera facturĂ© 14,99€ sur la pĂ©riode. Ce qui est pratique, c’est que le forfait mobile s’ajuste au fil du temps, et que le tarif peut donc Ă©voluer Ă la baisse en cas de consommation plus rĂ©duite. Les appels, SMS et MMS sont quant Ă eux aussi illimitĂ©s.

Pour ĂŞtre compĂ©titif avec les gĂ©ants des tĂ©lĂ©coms, Prixtel a Ă©galement fait le choix du « sans engagement » pour son forfait mobile. Vous pouvez donc rĂ©silier dès lors que vous n’ĂŞtes plus Ă l’aise avec cette formule. Mais clairement, Ă 4,99€ par mois pour un abonnement illimitĂ© sur tous les appels, SMS et MMS ainsi que 5 Go de data, c’est imbattable. A noter que ces tarifs Ă©volueront au bout d’une annĂ©e, ajoutant 5€ Ă chacun de ces trois paliers (soit 9,99€ par mois sur le palier entre 0 et 5 Go).

RED by SFR, la constance et la fiabilité

Face Ă Prixtel, on retrouve RED by SFR qui cartonne depuis plusieurs mois avec son forfait mobile. L’opĂ©rateur mobile virtuel, filiale du groupe SFR, reste sur une offre assez constante depuis quelques temps. On l’apprĂ©ciera parce qu’elle est simple, compĂ©titive et sans engagement de durĂ©e. Petite spĂ©cificitĂ© de l’opĂ©rateur, RED by SFR assure aussi le prix Ă vie. Le client n’aura donc aucune surprise de voir le tarif Ă©voluer au bout d’un an.

La promotion actuelle sur le forfait mobile de RED by SFR permet d’avoir les appels, SMS et MMS de manière illimitĂ©e, 60 Go de data en France et 8 Go dans l’UE pour 12€ par mois (au lieu de 15€). Vous Ă©conomisez donc 20% par rapport au tarif habituel – qui est dĂ©jĂ reconnu comme Ă©tant l’un des meilleurs du marchĂ©. Cette Ă©conomie se fait dans la durĂ©e puisque RED by SFR s’engage Ă ne pas faire Ă©voluer Ă la hausse le prix pour cette quantitĂ© de services donnĂ©e.

En allant sur le site officiel RED by SFR, vous pouvez dĂ©couvrir un configurateur qui vous permet d’ajouter des options Ă ce forfait mobile par dĂ©faut. Cela permet aussi d’avoir un abonnement qui ressemble Ă chacun, avec un tarif qui est adaptĂ© aux diffĂ©rents besoins. Par exemple, vous pouvez bĂ©nĂ©ficier de 100 Go de data pour 8€ par mois en plus, ou encore 15 Go de data Ă l’Ă©tranger (dans une zone plus large que l’UE, avec les États-Unis inclus) pour 5€ de plus.

Chez RED by SFR, il n’y a pas que le forfait mobile qui est excellent. L’opĂ©rateur met aussi en avant une box internet qui connait un vif succès. Celle-ci est en forte promotion ce mois-ci. Vous pouvez ainsi avoir la fibre avec le très haut dĂ©bit (300 Mb/s en tĂ©lĂ©chargement et envoi) et les appels illimitĂ©s vers les fixes et mobiles pour 23€ par mois. Ce prix est aussi garanti Ă vie et l’offre est sans engagement. Il vous suffit de comparer avec votre abonnement actuel pour comprendre la qualitĂ© de cette promotion.

B&YOU, un forfait illimité complet

Pour ceux qui ont peur de ne pas avoir assez de data avec les offres ci-dessus, le forfait mobile B&YOU saura vous convaincre. La marque sans engagement du groupe Bouygues Telecom surfe sur la même lignée que son rival RED by SFR : prix garanti à vie et aucun contrat sur la durée. Le client a donc un maximum de flexibilité et il est donc libre de ses actions.

En ce moment, B&YOU propose trois offres très convaincantes sur ses forfaits mobiles. La première permet d’avoir les appels, SMS et MMS illimitĂ©s, 60 Go de data en France pour 11,99€ par mois. La seconde permet d’avoir les appels, SMS et MMS en illimitĂ©, 60 Go de data en semaine et data illimitĂ©e le week-end pour 14,99€ sur la pĂ©riode. Enfin, le dernier forfait mobile B&YOU est le plus gros : appels / SMS / MMS illimitĂ©s et 100 Go de data pour 19,99€ par mois.

Free Mobile : 50 Go pour 9,99€

Dans les forfaits mobiles, Free a toujours une excellente rĂ©putation. Ceux qui veulent profiter des services de l’opĂ©rateur de Xavier Niel peuvent profiter en ce moment d’une belle remise sur la SĂ©rie 50 Go. En l’occurrence, tous les appels, SMS et MMS sont illimitĂ©s, et l’utilisateur bĂ©nĂ©ficie aussi de 50 Go de data pour 9,99€ par mois pendant un an.

Au delĂ de cette première annĂ©e, le forfait mobile de Free grimpe ensuite Ă 19,99€ par mois. Dans tous les cas, le client n’est jamais engagĂ© avec l’opĂ©rateur. Il peut donc dĂ©cider de quitter le navire Ă tout moment, sans aucun prĂ©avis. C’est aussi ça, l’avantage de Free. Un maximum de libertĂ© pour un forfait mobile qui est plutĂ´t convaincant sur les 12 premiers mois.

