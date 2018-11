🔥 Forfait mobile : RED by SFR présente les promotions de Noël

Chaque annĂ©e, RED by SFR dĂ©voile une nouvelle sĂ©rie de promotions sur son forfait mobile pour cĂ©lĂ©brer les fĂŞtes de fin d’annĂ©e et la pĂ©riode de NoĂ«l. Cette fois encore, l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com a mis les petits plats dans les grands pour le plus grand plaisir de ses clients : il offre des remises exceptionnelles sur tous les abonnements de sa gamme mobile, et sur sa box internet.

Ci-dessous, vous trouverez la liste ainsi que les caractĂ©ristiques de chacun d’entre eux. Il faut en revanche savoir que ces offres de forfait mobile RED by SFR ne sont disponibles que pour les nouveaux clients de l’opĂ©rateur. Ni les clients RED by SFR existants, ni les clients SFR, ne pourront profiter de ces promos.

Forfait mobile RED by SFR : oui, mais lequel ?

Il faut tout d’abord que pour chaque forfait mobile RED by SFR que vous allez choisir, il sera dans tous les cas sans engagement et sans condition de durĂ©e. L’opĂ©rateur se fĂ©licite d’ĂŞtre très flexible pour ses clients qui peuvent donc dĂ©cider de partir quand ils le souhaitent, mĂŞme après un mois s’ils ne sont pas satisfaits du service. Il sait pertinemment que le taux de satisfaction est Ă©levĂ©, et qu’il arrivera donc Ă conserver une grande majoritĂ© d’entre eux.

LE PLUS POPULAIRE : Le forfait mobile illimité 40 Go de RED by SFR inclut les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 40 Go de données internet pour 10€ par mois.

Voir l’offre RED by SFR C’est 40 fois plus que le forfait hors pĂ©riode promotionnelle, qui inclut seulement 1 Go de donnĂ©es internet. A cela, le client bĂ©nĂ©ficie aussi d’une offre utile Ă travers l’Europe : appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 3 Go de donnĂ©es internet par mois. Cette offre est valable jusqu’au 3 dĂ©cembre 2018.

Voici les autres forfaits chez RED by SFR :

Le forfait mobile illimitĂ© 60 Go de RED by SFR inclut quand Ă lui les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 60 Go de donnĂ©es internet pour 15€ par mois. Par rapport au forfait sans promotion, c’est donc 45 Go supplĂ©mentaires qui sont offerts ainsi que le roaming en Suisse, en Andorre, au Canada et aux Etats-Unis. Dans ces pays, le client bĂ©nĂ©ficie de 15 Go de donnĂ©es internet par mois, et les appels, SMS et MMS en illimitĂ©. Cette offre est valable jusqu’au 3 dĂ©cembre 2018.

Le forfait mobile illimité 100 Go de RED by SFR est standard, et il n'est pas en promotion. Cependant ça reste une offre très compétitive quand on regarde les caractéristiques de celle-ci : appels, SMS et MMS en illimité, 100 Go de données internet et 10 Go dans l'Union Européenne – le tout pour 20€ par mois. Cette offre n'est pas limitée dans le temps.

Un forfait mobile illimité 50 Go de RED by SFR avec en série limitée RMC Sport est disponible pour 25€ par mois. Dans l'Union Européenne, les clients bénéficient aussi des appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 6 Go de données internet mobile. Cette offre est aussi limitée dans le temps, RED by SFR ne va probablement pas la tenir longtemps.

Voir les RED by SFR

Les offres de forfait mobile RED by SFR en résumé

RED by SFR s’appuie sur le rĂ©seau SFR pour les tĂ©lĂ©communications. Aujourd’hui, il est sur le podium des meilleurs rĂ©seaux de France. Le taux de couverture du territoire pour la 3G est supĂ©rieur Ă 99%, et il est de 97% pour la 4G. Dans tous les cas, si la qualitĂ© du rĂ©seau n’Ă©tait pas Ă la hauteur, vous pouvez toujours rĂ©silier rapidement puisque ce forfait mobile est sans engagement de durĂ©e.

La box internet de RED by SFR sans engagement en promo

Contrairement aux autres opĂ©rateurs qui offrent des forfaits mobiles sur internet, RED by SFR propose Ă©galement une box internet. Celle-ci est Ă©galement sans engagement, et elle offre une très belle promotion en ce moment. Si vous pensiez changer d’offre, c’est le moment d’en profiter puisque celle-ci est valable que jusqu’au 26 novembre 2018.

En l’occurrence, cette offre inclut la box internet RED by SFR avec la Fibre et l’option Très Haut DĂ©bit (1 GB/s en tĂ©lĂ©chargement et 200MB/s en envoi) ainsi que les appels illimitĂ©s vers les fixes (France + 110 destinations) et vers les mobiles en France, le tout pour 20€ par mois. Une version ADSL est disponible pour 15€ par mois.

Voir l’offre RED by SFR

Hors pĂ©riode de promotion, l’option Très Haut DĂ©bit est facturĂ©e 5€ par mois, et l’option « appels illimitĂ©s vers les mobiles » est aussi facturĂ© 5€ par mois. Autrement dit, cette offre de NoĂ«l chez RED by SFR est très gĂ©nĂ©reuse. Il est possible de rajouter une option pour la TV avec un dĂ©codeur Ă 2€ ou 4€ par mois.