🔥 Forfait mobile : bon plan RED by SFR illimité 40 Go à 10€

RED by SFR officialise une opĂ©ration sur certains de ses forfaits mobiles illimitĂ©s. Jusqu’au 19 novembre, l’opĂ©rateur baisse le prix de 2 de ses abonnements mobiles phares, et c’est une bonne occasion pour changer de forfait. Attention, seuls les nouveaux clients de l’opĂ©rateur sont Ă©ligibles Ă ces remises, et les clients existants ne pourront malheureusement pas en profiter.

Un forfait mobile avec 40 fois plus de data !

RED by SFR est particulièrement gĂ©nĂ©reux en cette fin d’annĂ©e, et l’opĂ©rateur n’hĂ©site pas Ă offrir un forfait mobile Ă un prix ultra-compĂ©titif. En l’occurrence, ce forfait permet d’avoir les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 40 Go de donnĂ©es internet pour seulement 10€ par mois. Hors pĂ©riode de promotion, cet abonnement ne s’accompagne que d’un giga de donnĂ©es internet. En ce moment, on en reçoit donc 40 fois plus, pour le mĂŞme tarif !

A cela, ce forfait mobile RED by SFR ajoute une option spĂ©ciale pour l’Union EuropĂ©enne et les DOM : l’utilisateur bĂ©nĂ©ficie de tous les appels, SMS et MMS en illimitĂ© depuis ces rĂ©gions, ainsi que 3 Go de donnĂ©es internet qui peuvent ĂŞtre consommĂ©es Ă l’Ă©tranger. Cela s’inscrit en plus des 40 Go de donnĂ©es qui sont dĂ©jĂ disponibles dans le forfait mobile de base. Cette option est idĂ©ale pour ceux qui veulent partir ponctuellement en week-end en Europe.

De plus, RED by SFR annonce de forfait comme Ă©tant « sans engagement » et « sans condition de durĂ©e ». Cela signifie qu’Ă aucun moment, le client n’a d’engagement Ă©crit avec l’opĂ©rateur : il peut donc rĂ©silier son contrat dès lors qu’il n’est plus satisfait. De plus, ce forfait mobile RED by SFR est « sans condition de durĂ©e » – ou « valable Ă vie ». Tant que le client reste chez l’opĂ©rateur, celui-ci ne modifiera pas le tarif de cet abonnement.

Attention, cette offre n’est valable que jusqu’au 19 novembre :

Voici les services inclus dans ce forfait mobile RED by SFR :

Un second abonnement avec 15 Go dans l’UE

RED by SFR offre un second forfait en promotion, avec un usage encore plus gĂ©nĂ©reux Ă l’Ă©tranger. En l’occurrence, cet abonnement inclut les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 15 Go de donnĂ©es internet en France chaque mois.

En plus de cela, le client bĂ©nĂ©ficie des appels, SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 15 Go de donnĂ©es internet qu’il peut utiliser dans l’Union EuropĂ©enne, au Canada ou aux Etats-Unis. Pour un tarif de 15€ par mois, ceux qui sont amenĂ©s Ă voyager plus rĂ©gulièrement y verront une bonne alternative.

Comme pour le forfait ci-dessus, le forfait illimitĂ© avec 15 Go de donnĂ©es internet est « sans engagement » et « sans condition de durĂ©e ». Le client est donc libre de changer son abonnement dès lors qu’il le souhaite, et le tarif pour ce forfait lui est garanti Ă vie – aussi qu’il reste client de l’opĂ©rateur.

Attention, cette offre n’est valable que jusqu’au 19 novembre.

RED by SFR : 2 forfaits mobiles classiques mais efficaces

L’opĂ©rateur RED by SFR propose Ă©galement 2 autres forfaits qui font pleinement partie de son offre. Un premier est destinĂ© aux « petits » consommateurs de donnĂ©es internet : moyennant 5€ par mois, le client bĂ©nĂ©ficie des SMS et MMS en illimitĂ©, de 5 heures d’appel ainsi que 50 Mo de donnĂ©es internet. Ce forfait ne s’accompagne d’aucun engagement, ni d’aucune condition de durĂ©e.

Le second forfait mobile classique de RED by SFR est beaucoup plus consĂ©quent, et il est finalement assez pertinent : moyennant 20€ par mois, le client a le droit aux appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 100 Go de donnĂ©es internet. Une option pour l’Union EuropĂ©enne est Ă©galement incluse : appels, SMS et MMS ainsi que 10 Go de donnĂ©es internet sont Ă©galement offerts chaque mois. Forfait sans engagement, et tarif valable Ă vie.

Ci-dessous, le récapitulatif des 4 forfaits RED by SFR :

Remise sur la box internet de l’opĂ©rateur

Dernière promotion disponible sur le site de RED by SFR : une box internet. C’est l’un des rares FAI Ă n’exiger aucun engagement pour une telle solution, et c’est plutĂ´t apprĂ©ciable. RED by SFR fonctionne avec une box de base sur laquelle on peut ajouter des services moyennant un supplĂ©ment. Cela permet de crĂ©er une offre la plus personnalisĂ©e possible.

En l’occurrence, la box internet par dĂ©faut inclut la fibre et un dĂ©bit de 200 MB/s en tĂ©lĂ©chargement et 50 MB/s en envoi. A cela se rajoutent les appels vers les fixes en illimitĂ© vers la France et 110 destinations. Le tout est disponible pour 20€ par mois pour la fibre, et 15€ par mois pour la version ADSL. Un test d’Ă©ligibilitĂ© est directement disponible sur le site de RED by SFR.

Le client a ensuite la possibilitĂ© d’ajouter diverses options en supplĂ©ment : le « très haut dĂ©bit » (1/GB en download et 200 MB/s en upload) pour 5€ par mois, les appels vers les mobiles en illimitĂ© pour 5€ par mois, un dĂ©codeur TV + 27 chaĂ®nes pour 2€ par mois etc.

